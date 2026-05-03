Σοκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία – Μόνιμο φαινόμενο οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Επικίνδυνη παραμένει η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας, με τις παραβάσεις να συνεχίζονται παρά τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις αυστηρές ποινές.

Οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν το κόκκινο φανάρι, να μιλούν στο κινητό, ενώ αναβάτες μοτοσικλέτας δεν φορούν κράνος. Αυτή είναι η εικόνα που παρατηρεί κανείς στους ελληνικούς δρόμους, με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να μην τηρείται από όλους τους οδηγούς.

Χιλιάδες παραβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τον Απρίλιο καταγράφηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας 461 τροχαία με απολογισμό 7 νεκρούς και 534 τραυματίες.

Αστυνομικοί της Τροχαίας κατέγραψαν στην Αττική συνολικά 28.000 παραβάσεις. Ειδικότερα, 1.047 οδηγοί πιάστηκαν στο τιμόνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Άλλοι 653 έτρεχαν με υπερβολική ταχύτητα και 237 παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη.

Μάστιγα το κινητό, ζώνη και κράνος

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης παραμένει μάστιγα στους δρόμους της Αθήνας.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 582 περιπτώσεις, ενώ συνολικά 3.500 οδηγοί και αναβάτες δέχτηκαν πρόστιμο καθώς δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή κράνος.