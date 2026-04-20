Λιγότεροι μεθυσμένοι, περισσότερα αλκοτέστ – 13 συλλήψεις από τους ελέγχους της Τροχαίας
Οι έλεγχοι αφορούν στο διάστημα από τις βραδινές ώρες της 16ης Απριλίου έως τις πρωινές ώρες της 20ής Απριλίου 2026
Μπαράζ ελέγχων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής πραγματοποίησε για ακόμα ένα τριήμερο η Τροχαία, κατά το οποίο βεβαιώθηκαν συνολικά 288 παραβάσεις λόγω θετικού αποτελέσματος αλκοτέστ, με 13 οδηγούς να συλλαμβάνονται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς εντοπίστηκε συγκέντρωση αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l.
Ειδικότερα, από τις βραδινές ώρες της 16ης Απριλίου έως τις πρωινές ώρες της 20ής Απριλίου 2026, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησαν 44.637 ελέγχους αλκοτέστ σε οδηγούς οχημάτων. Από αυτούς, προέκυψαν 288 παραβάσεις με θετικό αποτέλεσμα, ποσοστό περίπου 0,65%.
Να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια το ποσοστό των μεθυσμένων οδηγών άγγιζε το 7% ενώ σήμερα ανέρχεται στο 0,7%.
Χειροπέδες σε 13 οδηγούς για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος (άνω των 0,60 mg/l εκπνεόμενου αέρα), με τους οδηγούς να συλλαμβάνονται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Αναλυτικά, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:
- 86 παραβάσεις για επίπεδα αλκοόλ από 0,10 έως 0,24 mg/l
- 134 παραβάσεις για επίπεδα από 0,25 έως 0,40 mg/l
- 55 παραβάσεις για επίπεδα από 0,41 έως 0,60 mg/l
- 13 παραβάσεις για επίπεδα άνω των 0,60 mg/l
Βεβαιώθηκαν συνολικά 4.132 παραβάσεις
Συνολικά, στο ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 4.132 παραβάσεις και συνελήφθησαν 24 οδηγοί, με τις κυριότερες να αφορούν:
- 143 για υπερβολική ταχύτητα
- 374 για μη χρήση κράνους
- 232 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
- 116 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
- 22 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
- 19 για επικίνδυνους ελιγμούς
