Έλεγχοι της Τροχαίας: Τα έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο οδηγός
Αρκετά είναι τα έγγραφα που θα πρέπει να έχει μαζί του ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου ή μιας μοτοσικλέτας, σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία.
Αν σας πιάνει πανικός σε κάθε έλεγχο της Τροχαίας, τότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας.
Σε μια εποχή που οι έλεγχοι της Τροχαίας είναι αυξημένοι, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εκστρατείες για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τον περιορισμό της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς κράνος για τους μοτοσικλετιστές, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μια σειρά από έγγραφα μαζί τους ή να μπορούν να τα επιδείξουν ψηφιακά στα αρμόδια όργανα.
Τα έγγραφα που θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του ο οδηγός αναφέρονται στο άρθρο 103 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν τα λες και… λίγα.
Τα… απαραίτητα
Συγκεκριμένα, ο οδηγός ενός οχήματος, όταν οδηγεί, πρπεπει να φέρει:
α) τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,
β) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,
γ) το αποδεικτικό ασφάλισης,
δ) την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας,
ε) κατά περίπτωση:
εα) την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου,
εβ) το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας,
εγ) το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1741/1987 (Α’ 225),
εδ) το δελτίο τεχνικού ελέγχου,
εε) την κάρτα ελέγχου καυσαερίων,
εστ) τη βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου,
εζ) τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και
εη) το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και
στ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος από τις ειδικές διατάξεις.
Τι ισχύει για πατίνια και leasing
Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. από δώδεκα (12) ετών και άνω φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.
Ειδικά τα οχήματα που είναι μισθωμένα από εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), φέρουν μόνο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, ενώ δεν υποχρεούνται να φέρουν το αποδεικτικό ασφάλισης και την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.
Το πρόστιμο για κάθε έλλειψη
Αν κάποιος οδηγός δεν φέρει μαζί του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, αλλά και δεν έχει τη δυνατότητα να το παρουσιάσει ψηφιακά (μέσω Gov.gr) τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο.
Ειδικότερα, η παράβαση της παρ. 1 για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριάντα ευρώ για το καθένα.
