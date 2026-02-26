newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 18:40

Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις

Η Τροχαία πραγματοποίησε χθες ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια και την τήρηση του ΚΟΚ από τους αναβάτες

Σύνταξη
Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους, πραγματοποιήθηκε χτες (25-2-2026) ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στο κέντρο της Αθήνας.

180 έλεγχοι

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν -180- έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας όπου βεβαιώθηκαν -45- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι

Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

Stream newspaper
Έβρος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί – Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό
Συνδρομή του στρατού 26.02.26

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί - Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό

Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα νερά έχουν φτάσει και σε κατοικημένες περιοχές. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.

Σύνταξη
Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας
Ελλάδα 26.02.26

Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της, η Ρούλα Πισπιρίγκου λόγω του αυτοάνοσου νοσήματος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Απεργία για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου – Πώς θα κινηθούν Ηλεκτρικός και Τραμ
Ελλάδα 26.02.26

Απεργία για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου – Πώς θα κινηθούν Ηλεκτρικός και Τραμ

«Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, τα Σωματεία μας αποφάσισαν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με ειδικό ωράριο λειτουργίας» αναφέρει το σωματείο της ΣΤΑΣΥ

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
