Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις

Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους, πραγματοποιήθηκε χτες (25-2-2026) ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στο κέντρο της Αθήνας.

180 έλεγχοι

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν -180- έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας όπου βεβαιώθηκαν -45- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι

Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.