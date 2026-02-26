Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις
Η Τροχαία πραγματοποίησε χθες ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια και την τήρηση του ΚΟΚ από τους αναβάτες
Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους, πραγματοποιήθηκε χτες (25-2-2026) ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στο κέντρο της Αθήνας.
180 έλεγχοι
Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν -180- έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας όπου βεβαιώθηκαν -45- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).
Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι
Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
