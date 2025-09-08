Τροχαία: Πάνω από 2.800 κλήσεις σε μια εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων που δεν φορούσαν κράνος

Συνεχίστηκαν για δέκατη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, κατά την δέκατη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (1/9/2025-7/9/2025) πραγματοποιήθηκαν 23.507 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.471 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 76 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 330 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.037 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 76 διανομείς), 315 επιβάτες δίκυκλων, 394 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 35 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-842- στην Αττική,

-338- στα Ιόνια Νησιά,

-248- στη Δυτική Ελλάδα,

-221- στην Κρήτη,

-229- στη Θεσσαλονίκη,

-215- στην Κεντρική Μακεδονία,

-180- στην Πελοπόννησο

-122- στο Νότιο Αιγαίο,

-112- στη Θεσσαλία,

-83- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

-71- στο Βόρειο Αιγαίο,

-66- στην Ήπειρο,

-51- στη Στερεά Ελλάδα και

-23- στη Δυτική Μακεδονία.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.