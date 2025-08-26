Συνεχίζουν να οδηγούν χωρίς κράνος οι Έλληνες – Πάνω από 2.700 κλήσεις σε μια εβδομάδα

Τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων) συνέχισαν για 8η εβδομάδα τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως προβλέπεται από το επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την όγδοη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (18/8/2025-24/08/2025) πραγματοποιήθηκαν 21.382 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.788 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 69 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 304 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.186 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 63 διανομείς), 289 επιβάτες δίκυκλων, 236 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 58 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Αναλυτικά οι παραβάσεις:

• 626 στο Νότιο Αιγαίο,

• 561 στην Αττική,

• 310 στα Ιόνια Νησιά,

• 244 στην Κρήτη,

• 244 στη Δυτική Ελλάδα,

• 187 στη Θεσσαλονίκη,

• 180 στην Κεντρική Μακεδονία,

• 83 στην Ήπειρο,

• 82 στη Θεσσαλία,

• 76 στο Βόρειο Αιγαίο,

• 75 στην Πελοπόννησο,

• 70 στη Στερεά Ελλάδα,

• 42 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

• 8 στη Δυτική Μακεδονία.

Υψηλό πρόστιμο

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων.

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Όπως υπογραμμίζεται από την Κατεχάκη, η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

«Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές» υποστηρίζουν τα στελέχη της Τροχαίας.