Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Πάνω από 3.000 παραβάσεις για κράνος σε μία εβδομάδα – Τα στοιχεία της Τροχαίας
Ελλάδα 19 Αυγούστου 2025 | 22:31

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας για τη χρήση κράνους, με τη βεβαίωση χιλιάδων κλήσεων.

Σύνταξη
Spotlight

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Κατά την 6η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης, πραγματοποιήθηκαν 27.873 τροχονομικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν 2.613 παραβάσεις σε οδηγούς -εκ των οποίων 80 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής- και 413 παραβάσεις σε επιβάτες.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τροχαία φαίνεται ότι οι 2.382 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (72 εξ αυτών διανομείς), οι 389 επιβάτες δικύκλων, οι 155 οδηγούς πατινιών  (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα) και οι 75 οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Οι παραβάσεις ανά περιφέρεια

• 842 στην Αττική

• 382 στη Στερεά Ελλάδα

• 264 στο Νότιο Αιγαίο

• 248 στα Ιόνια Νησιά

• 242 στην Κρήτη

• 234 στη Δυτική Ελλάδα

• 217 στη Θεσσαλονίκη

• 137 στην Πελοπόννησο

• 134 στην Κεντρική Μακεδονία

• 102 στη Θεσσαλία

• 86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

• 78 στο Βόρειο Αιγαίο

• 52 στην Ήπειρο

• 8 στη Δυτική Μακεδονία

Στόχος της εκστρατείας

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία «Μηδενική ανοχή» έχει ως βασικό στόχο τη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ζωής και όχι απλής παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Βαριά πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), έχει εφαρμοστεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης
Tαλαιπωρία 19.08.25 Upd: 15:20

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο στο Κέντρο της Αθήνας - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα σε Ηλιούπολη, Δάφνη, Νέο Κόσμο - Εξαπίνης έπιασε πολλούς η μπόρα παρά την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Σουβλάκι 19.08.25

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Champions League 19.08.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Πάφος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

