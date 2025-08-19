Πάνω από 3.000 παραβάσεις για κράνος σε μία εβδομάδα – Τα στοιχεία της Τροχαίας

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Κατά την 6η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης, πραγματοποιήθηκαν 27.873 τροχονομικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν 2.613 παραβάσεις σε οδηγούς -εκ των οποίων 80 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής- και 413 παραβάσεις σε επιβάτες.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τροχαία φαίνεται ότι οι 2.382 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (72 εξ αυτών διανομείς), οι 389 επιβάτες δικύκλων, οι 155 οδηγούς πατινιών (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα) και οι 75 οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Οι παραβάσεις ανά περιφέρεια

• 842 στην Αττική

• 382 στη Στερεά Ελλάδα

• 264 στο Νότιο Αιγαίο

• 248 στα Ιόνια Νησιά

• 242 στην Κρήτη

• 234 στη Δυτική Ελλάδα

• 217 στη Θεσσαλονίκη

• 137 στην Πελοπόννησο

• 134 στην Κεντρική Μακεδονία

• 102 στη Θεσσαλία

• 86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

• 78 στο Βόρειο Αιγαίο

• 52 στην Ήπειρο

• 8 στη Δυτική Μακεδονία

Στόχος της εκστρατείας

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία «Μηδενική ανοχή» έχει ως βασικό στόχο τη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ζωής και όχι απλής παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Βαριά πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), έχει εφαρμοστεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.