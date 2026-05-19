Δρομολογείται κατασκευή σχολείου με γυάλινα δάπεδα στην Αρχαία Κόρινθο

Ο Δήμος Κορινθίων έλαβε την προέγκριση των όρων δημοπράτησης για το νέο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου, ένα έργο με προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.

«Η διαδρομή του έργου ξεκινά από την εποχή της τότε Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου και του αείμνηστου προέδρου Γιώργου Βλάχου, όταν πραγματοποιήθηκε η αγορά του οικοπέδου με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου για την περιοχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το έργο πέρασε από αλλεπάλληλα εμπόδια, καθυστερήσεις και διοικητικές δυσκολίες, χωρίς ποτέ να καταφέρει να φτάσει στο στάδιο της υλοποίησης» επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων.

Η μοναδικότητα του σχολείου

Το νέο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου θα αποτελεί μοναδικό εκπαιδευτικό συγκρότημα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς στον σχεδιασμό του προβλέπονται γυάλινα δάπεδα που θα επιτρέπουν την άμεση οπτική επαφή με τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, τονίζει η ανακοίνωση. Με τον τρόπο αυτό, το σχολείο θα συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρχαίας Κορίνθου, προσφέροντας μία μοναδική βιωματική εμπειρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και επισκέπτες.

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 5.317,86 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελείται από διώροφο κτήριο, πλήρως εναρμονισμένους με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονου αύλειου χώρου, καθώς και η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης, ώστε το νέο σχολείο να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της περιοχής.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Κορινθίων