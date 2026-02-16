newspaper
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Νέο βιοκλιματικό σχολείο στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών
Αυτοδιοίκηση 16 Φεβρουαρίου 2026, 15:59

Νέο βιοκλιματικό σχολείο στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Διευρύνονται οι υποδομές παιδείας στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Spotlight

Προάγγελο της ενίσχυσης του δημοτικού δικτύου σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δήμο Νεάπολης-Συκεών αποτελεί πλέον το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, το οποίο ήδη κατασκευάζεται και είναι ένα από τα τρία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Πρόκειται για τρία νέα και σύγχρονα βιοκλιματικά σχολικά συγκροτήματα (4ο Δημ. Σχολείο Πεύκων, 7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, 1ο ΕΠΑΛ Συκεών), τα οποία συγκαταλέγονται στον κατάλογο των 17 συνολικά νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία προβλέπει την ανέγερση των διδακτηρίων και την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων για τα επόμενα 25 έτη, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το εργοτάξιο, στο πλαίσιο της περιοδείας υπουργικού κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων «σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο και θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας». «Θα είναι ένα βιοκλιματικό σχολείο, ένα υπερσύγχρονο σχολείο, το οποίο, μαζί με το εκπαιδευτικό δυναμικό θα αποτελέσει το νέο σχολείο της περιοχής εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά στα «17 σχολεία, τα οποία κατασκευάζει το υπ. Υποδομών και Μεταφορών, μέσω των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤΥΠ), και αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

«Στον δήμο Νεάπολης-Συκεών έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα την Παιδεία, για αυτό αγωνιζόμαστε επί δεκαετίες έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν. Ευτυχώς υπήρξε η πρόοδος με αυτό το πρόγραμμα για τα 17 σχολεία, από τα οποία τα τρία ανήκουν στον δήμο μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης για την εξέλιξη της κατασκευής των σχολείων.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ανεγείρεται στη συμβολή του πεζόδρομου της οδού Ρωμανού Μελωδού, του πεζόδρομου της οδού Μ. Κωνσταντίνου, της οδού Κεραμεικού και του υπό διαμόρφωση πεζόδρομου της οδού Αρμενοπουλου, και βρίσκεται δίπλα στο 2ο Γυμνάσιο Πεύκων.

Η κεντρική είσοδος που εξυπηρετεί και την πρόσβαση των ΑμΕΑ θα βρίσκεται βόρεια, επί της οδού Μελωδού, ενώ θα υπάρχουν επιπλέον δύο δευτερεύουσες είσοδοι, οι οποίες με κλιμακωτά επίπεδα θα εξυπηρετούν την πρόσβαση στα επίπεδα του περιβάλλοντος χώρου και των ορόφων του σχολείου, δημιουργώντας μια συνεχή, κλιμακούμενη κίνηση.

Η κατακόρυφη επικοινωνία των επιπέδων του σχολείου θα εξυπηρετείται από έναν εσωτερικό κόμβο επικοινωνίας, αποτελούμενο από κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα. Το κτίριο θα περιλαμβάνει οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο ξένων γλωσσών, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο αισθητικής αγωγής, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, αίθουσες διοίκησης, γραφείο μαθητικών κοινοτήτων, γραφείο συλλόγου γονέων, ιατρείο-αναρρωτήριο, γραφείο ψυχολόγου, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, Αίθουσα Εστίασης (κουζίνα και βοηθητικοί χώροι), χώρο κυλικείου, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και χώρους Υγιεινής των μαθητών σε όλα τα επίπεδα.

Ο χώρος Διοίκησης θα αποτελείται από τον χώρο αναμονής, ένα κεντρικό διάδρομο, το γραφείο των δασκάλων, την γραμματεία, το γραφείο διευθυντή, αποθήκη, αρχείο και υγρούς χώρους (δύο WC δασκάλων). Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από τον αύλειο χώρο και θα αποτελείται από την κυρίως αίθουσα, την σκηνή, αποδυτήρια/παρασκήνια και WC αγοριών-κοριτσιών, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους της σκηνής, της αίθουσας και το control room.

Ο αύλειος περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί κυρίως στην «αγκαλιά» που θα δημιουργούν οι πτέρυγες του κτιρίου και λόγω της έντονης τοπογραφίας, θα αναπτύσσεται σε τρία γενικά επίπεδα όπου θα βρίσκεται το γήπεδο με κερκίδες διαμορφωμένες στην κλίση του εδάφους.

*πηγή εικόνων Δήμος Νεάπολης-Συκεών

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
