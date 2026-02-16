Νέο βιοκλιματικό σχολείο στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Προάγγελο της ενίσχυσης του δημοτικού δικτύου σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δήμο Νεάπολης-Συκεών αποτελεί πλέον το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, το οποίο ήδη κατασκευάζεται και είναι ένα από τα τρία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Πρόκειται για τρία νέα και σύγχρονα βιοκλιματικά σχολικά συγκροτήματα (4ο Δημ. Σχολείο Πεύκων, 7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, 1ο ΕΠΑΛ Συκεών), τα οποία συγκαταλέγονται στον κατάλογο των 17 συνολικά νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία προβλέπει την ανέγερση των διδακτηρίων και την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων για τα επόμενα 25 έτη, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το εργοτάξιο, στο πλαίσιο της περιοδείας υπουργικού κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων «σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο και θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας». «Θα είναι ένα βιοκλιματικό σχολείο, ένα υπερσύγχρονο σχολείο, το οποίο, μαζί με το εκπαιδευτικό δυναμικό θα αποτελέσει το νέο σχολείο της περιοχής εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά στα «17 σχολεία, τα οποία κατασκευάζει το υπ. Υποδομών και Μεταφορών, μέσω των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤΥΠ), και αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

«Στον δήμο Νεάπολης-Συκεών έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα την Παιδεία, για αυτό αγωνιζόμαστε επί δεκαετίες έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν. Ευτυχώς υπήρξε η πρόοδος με αυτό το πρόγραμμα για τα 17 σχολεία, από τα οποία τα τρία ανήκουν στον δήμο μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης για την εξέλιξη της κατασκευής των σχολείων.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ανεγείρεται στη συμβολή του πεζόδρομου της οδού Ρωμανού Μελωδού, του πεζόδρομου της οδού Μ. Κωνσταντίνου, της οδού Κεραμεικού και του υπό διαμόρφωση πεζόδρομου της οδού Αρμενοπουλου, και βρίσκεται δίπλα στο 2ο Γυμνάσιο Πεύκων.

Η κεντρική είσοδος που εξυπηρετεί και την πρόσβαση των ΑμΕΑ θα βρίσκεται βόρεια, επί της οδού Μελωδού, ενώ θα υπάρχουν επιπλέον δύο δευτερεύουσες είσοδοι, οι οποίες με κλιμακωτά επίπεδα θα εξυπηρετούν την πρόσβαση στα επίπεδα του περιβάλλοντος χώρου και των ορόφων του σχολείου, δημιουργώντας μια συνεχή, κλιμακούμενη κίνηση.

Η κατακόρυφη επικοινωνία των επιπέδων του σχολείου θα εξυπηρετείται από έναν εσωτερικό κόμβο επικοινωνίας, αποτελούμενο από κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα. Το κτίριο θα περιλαμβάνει οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο ξένων γλωσσών, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο αισθητικής αγωγής, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, αίθουσες διοίκησης, γραφείο μαθητικών κοινοτήτων, γραφείο συλλόγου γονέων, ιατρείο-αναρρωτήριο, γραφείο ψυχολόγου, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, Αίθουσα Εστίασης (κουζίνα και βοηθητικοί χώροι), χώρο κυλικείου, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και χώρους Υγιεινής των μαθητών σε όλα τα επίπεδα.

Ο χώρος Διοίκησης θα αποτελείται από τον χώρο αναμονής, ένα κεντρικό διάδρομο, το γραφείο των δασκάλων, την γραμματεία, το γραφείο διευθυντή, αποθήκη, αρχείο και υγρούς χώρους (δύο WC δασκάλων). Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από τον αύλειο χώρο και θα αποτελείται από την κυρίως αίθουσα, την σκηνή, αποδυτήρια/παρασκήνια και WC αγοριών-κοριτσιών, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους της σκηνής, της αίθουσας και το control room.

Ο αύλειος περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί κυρίως στην «αγκαλιά» που θα δημιουργούν οι πτέρυγες του κτιρίου και λόγω της έντονης τοπογραφίας, θα αναπτύσσεται σε τρία γενικά επίπεδα όπου θα βρίσκεται το γήπεδο με κερκίδες διαμορφωμένες στην κλίση του εδάφους.

*πηγή εικόνων Δήμος Νεάπολης-Συκεών