Εγκαινιάστηκε το νέο ΚΕΠ Αργυρούπολης

Tα εγκαίνια του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αργυρούπολης, πραγματοποιήθηκαν στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Κύπρου 70 και Δωδεκανήσου, δίπλα από το Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, το νέο ΚΕΠ ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια σύγχρονη δομή, εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα και σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει ταχύτερη, ποιοτικότερη και πιο ανθρώπινη εξυπηρέτηση στους πολίτες.

«Το ΚΕΠ δεν είναι μόνο το κτίριο ή η θέση του, αλλά κυρίως οι άνθρωποί του»

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε:

«Αποκτήσαμε το νέο ΚΕΠ Αργυρούπολης στην καρδιά της πόλης μας, εξυπηρετώντας πολλαπλά τόσο από σημείο πρόσβασης όσο και υπηρεσιακά, καθώς βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή ψηφιακής αλλαγής και αυτή η δομή έρχεται να καλύψει ιδιαίτερα και τις ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιακά συμπολιτών μας. Το ΚΕΠ δεν είναι μόνο το κτίριο ή η θέση του, αλλά κυρίως οι άνθρωποί του. Ευχαριστώ θερμά το προσωπικό που καθημερινά προσφέρει εξυπηρέτηση με ανθρωπιά και σεβασμό. Συνεχίζουμε με έργα ουσίας για την πόλη μας. Καλορίζικο».

«Το νέο ΚΕΠ Αργυρούπολης βρίσκεται επί των οδών Λεωφόρου Κύπρου 70 και Δωδεκανήσου, δίπλα από το Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης και έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την εξυπηρέτηση των δημοτών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Δημοτικής Αρχής σε έργα με κοινωνικό αποτύπωμα και σύγχρονες υπηρεσίες για όλους. Το ωράριο λειτουργίας του είναι καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 8.00 έως 15:00» προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου.