Ευρείας κλίμακας αναπλάσεις στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Νίκος Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο».
Τις προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δύο σημαντικών αναπλάσεων στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, με συνολικό προϋπολογισμό 1,85 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.
Ειδικότερα, η πρώτη σύμβαση αφορά στην ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου «208», με χρηματοδότηση 1,57 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Στο πλαίσιο του έργου, όπως προσθέτει η σχετική ενημέρωση της Περιφέρειας, προβλέπεται η προμήθεια αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, πέργκολες, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, περίφραξη, φωτιστικά), εξοπλισμών υπαίθριας άσκησης και παιδικής χαράς, οριοθέτηση πάρκου σκύλων, νέες φυτεύσεις πρασίνου και τοποθέτηση σύγχρονου αρδευτικού συστήματος. Στόχος είναι η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση πάρκου, έκτασης 6 στρεμμάτων, ώστε να είναι ένας δημόσιος ανοικτός χώρος αναψυχής και κοινωνικοποίησης για κάθε ηλικιακή ομάδα, πλήρως προσβάσιμος από ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα.
Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκτέλεση επειγουσών επισκευών στον ανισόπεδο κόμβο στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Οι εργασίες επισκευής, όπως τονίζει η ανακοίνωση, στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και πεζών, με την καθαίρεση σαθρών τμημάτων της οδογέφυρας και την αναστολή της διάβρωσης που έχει αρχίσει να παρατηρείται σε κάποια σημεία της, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συντήρηση για την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και αποξήλωση παλαιών κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων πεζών και τοποθέτηση καινούργιων.
Για μια πιο λειτουργική Αττική
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που μετατρέπει κάθε δέσμευση σε μετρήσιμο έργο για την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας δεν είναι για εμάς αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά κεντρικοί πυλώνες μιας συνολικής στρατηγικής για μια πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο ασφαλή Αττική.
Στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε στενή και παραγωγική συνεργασία με τον φίλο Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο, προχωράμε βήμα-βήμα σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης: από το Πάρκο ‘208’ και το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο, έως έργα ενεργειακής αναβάθμισης, κοινωνικών υποδομών και κρίσιμων οδικών παρεμβάσεων».
Από πλευράς του ο κ. Κωνσταντάτος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με τη στήριξη του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, βάλαμε την υπογραφή σε δύο μεγάλα έργα, που δεν αφορούν μόνο τον Δήμο μας, αλλά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.
Το πρώτο αφορά στη γέφυρα του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό, ένα κρατικό έργο της δεκαετίας του 1960, που είχε αφεθεί για δεκαετίες στη φθορά και την εγκατάλειψη – παρά το γεγονός ότι από το συγκεκριμένο σημείο της Λ. Βουλιαγμένης διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα και πεζοί. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, δίνοντας λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα συντήρησης της γέφυρας.
Το δεύτερο αφορά στο Πάρκο 208, έναν πνεύμονα αστικού πρασίνου που κατασκευάστηκε το 2017, αλλά καταστράφηκε από βανδαλισμούς και κακή χρήση. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, θα παραδώσουμε ξανά στην κοινωνία έναν ριζικά ανακαινισμένο δημόσιο χώρο, λειτουργικό και ασφαλή, μια όαση πρασίνου και αναψυχής για τους πολίτες όχι μόνο της Αργυρούπολης, αλλά και άλλων δήμων».
