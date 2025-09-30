newspaper
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Πανελλαδική πρωτοβουλία της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για τα Άτομα με Αναπηρία
Αυτοδιοίκηση 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:49

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Πανελλαδική πρωτοβουλία της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για τα Άτομα με Αναπηρία

Ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης διοργανώνει μια πανελλαδική αυτοδιοικητική συνάντηση με επίκεντρο τα Άτομα με Αναπηρία.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης διοργανώνει στις 1 και 2 Οκτωβρίου, το 1ο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό συνέδριο για τα Άτομα με Αναπηρία, μια συνάντηση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με στόχο την προώθηση της ισότητας, της καθημερινότητας χωρίς εμπόδια και της ουσιαστικής συμπερίληψης.

Η επίσημη Τελετή Έναρξης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο Πρότυπο Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης (Δραγατσανίου 1 & Βοσπόρου, Ελληνικό) κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί και ξενάγηση του κοινού στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, 34 βιωματικές δράσεις που είναι ανοιχτές για το κοινό και για την μαθητική κοινότητα με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων θέτοντας στο επίκεντρο τα Άτομα με Αναπηρία ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας.

Τα βασικά ζητούμενα

Τα θέματα που αναδεικνύει το forum μέσα από τα 8 θεματικά τραπέζια διαλόγου είναι:

  • Προαγωγή Υγείας & Υγιής Γήρανση: Σεβασμός, Στήριξη, Συμπερίληψη
  • Αθλητισμός – Κίνηση χωρίς όρια: Η δύναμη να ξεπερνάς
  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πρώτη Γραμμή: Καλές Πρακτικές & Προκλήσεις
  • Τεχνολογία που ενώνει: Καινοτομία για όλους
  • Η Δύναμη της Τέχνης: Όταν η ψυχή δημιουργεί
  • Δικαιώματα στην Πράξη: Ισότητα χωρίς αστερίσκους
  • Μάθηση για όλους: Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς
  • Κοινωνική Μέριμνα & Επαγγελματική Συμπερίληψη: Εργάζομαι – Συμμετέχω – Ανήκω

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ελληνικού–Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος σημειώνει ότι: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανοίγει τον διάλογο για τα Άτομα με Αναπηρία και μέσα από το Forum κεντρικός στόχος είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να αναδειχθούν τα προβλήματα, τα κενά και οι ανάγκες που παραμένουν, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή βάση προτάσεων και δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.

Η ιστορία της διαχείρισης της ζωής και της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, είναι μια ιστορία αποτυχίας και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει με ώριμες απαντήσεις και λύσεις.

Οι πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν είναι πάνω από ιδεολογίες, κόμματα και παρατάξεις και αφορούν αποκλειστικά και μόνον τον άνθρωπο. Αν τα καταφέρουμε, αν πετύχουμε μια ισότιμη καθημερινότητα, συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους με αναπηρία, τότε πλέον δεν θα μιλάμε για τίποτε άλλο παρά για την επιτυχία του ανθρώπου».

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

World
Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Περιβάλλον 29.09.25

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Σύνταξη
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία
Απασχόληση 26.09.25

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Σύνταξη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
