Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Πανελλαδική πρωτοβουλία της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για τα Άτομα με Αναπηρία

Ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης διοργανώνει στις 1 και 2 Οκτωβρίου, το 1ο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό συνέδριο για τα Άτομα με Αναπηρία, μια συνάντηση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με στόχο την προώθηση της ισότητας, της καθημερινότητας χωρίς εμπόδια και της ουσιαστικής συμπερίληψης.

Η επίσημη Τελετή Έναρξης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο Πρότυπο Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης (Δραγατσανίου 1 & Βοσπόρου, Ελληνικό) κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί και ξενάγηση του κοινού στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, 34 βιωματικές δράσεις που είναι ανοιχτές για το κοινό και για την μαθητική κοινότητα με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων θέτοντας στο επίκεντρο τα Άτομα με Αναπηρία ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας.

Τα βασικά ζητούμενα

Τα θέματα που αναδεικνύει το forum μέσα από τα 8 θεματικά τραπέζια διαλόγου είναι:

Προαγωγή Υγείας & Υγιής Γήρανση: Σεβασμός, Στήριξη, Συμπερίληψη

Αθλητισμός – Κίνηση χωρίς όρια: Η δύναμη να ξεπερνάς

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πρώτη Γραμμή: Καλές Πρακτικές & Προκλήσεις

Τεχνολογία που ενώνει: Καινοτομία για όλους

Η Δύναμη της Τέχνης: Όταν η ψυχή δημιουργεί

Δικαιώματα στην Πράξη: Ισότητα χωρίς αστερίσκους

Μάθηση για όλους: Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Κοινωνική Μέριμνα & Επαγγελματική Συμπερίληψη: Εργάζομαι – Συμμετέχω – Ανήκω

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ελληνικού–Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος σημειώνει ότι: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανοίγει τον διάλογο για τα Άτομα με Αναπηρία και μέσα από το Forum κεντρικός στόχος είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να αναδειχθούν τα προβλήματα, τα κενά και οι ανάγκες που παραμένουν, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή βάση προτάσεων και δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.

Η ιστορία της διαχείρισης της ζωής και της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, είναι μια ιστορία αποτυχίας και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει με ώριμες απαντήσεις και λύσεις.

Οι πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν είναι πάνω από ιδεολογίες, κόμματα και παρατάξεις και αφορούν αποκλειστικά και μόνον τον άνθρωπο. Αν τα καταφέρουμε, αν πετύχουμε μια ισότιμη καθημερινότητα, συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους με αναπηρία, τότε πλέον δεν θα μιλάμε για τίποτε άλλο παρά για την επιτυχία του ανθρώπου».