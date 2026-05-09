Ευρείας κλίμακας ανάπλαση πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έργο ανάπλασης πεζοδρομίων ύψους €4.000.000 ανακοινώνει ο Δήμος Χαλανδρίου, με στόχο την εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών, όπως αναφέρει, καθώς και την αισθητική αναβάθμιση των οδών και των κοινοχρήστων χώρων.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευές πεζοδρομίων και πλακοστρώσεις έκτασης πάνω από 52.000 τ.μ., δημιουργία 250 ραμπών και έρχεται να προστεθεί στις αναπλάσεις των 138.000 τ.μ. που ήδη εξελίσσονται στην πόλη, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές, ύψους €22.500.000».

Αναβάθμιση προσβασιμότητας

Ο Δήμος Χαλανδρίου επισημαίνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του: «Το νέο έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και θα καλύψει κατά προτεραιότητα ανακατασκευή πεζοδρομίων σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, κοινόχρηστους χώρους, εμπορικούς δρόμους και βασικές οδικές αρτηρίες και σποραδικά σημεία βάσει καταγεγραμμένων αιτημάτων πολιτών.

Στόχος του έργου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η ασφαλής μετακίνηση πεζών, εμποδιζόμενων ατόμων και αναπήρων και η ενίσχυση της τοπικής αγοράς, στο πλαίσιο του στρατηγικού, επιχειρησιακού σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που εφαρμόζει ο Δήμος, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου, με τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, σημείωσε: «Το νέο έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων συμπληρώνει τις αναπλάσεις των 138.000τ.μ. που ολοκληρώνονται σταδιακά, με στόχο την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Η εικόνα της πόλης αλλάζει ριζικά, με τη δημιουργία γειτονιών, όπου τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι γονείς με καροτσάκια, οι ανάπηροι θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια σε φαρδύτερα πεζοδρόμια».