newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ξηλώνονται δεκάδες εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από πεζοδρόμια στην Αθήνα
Αυτοδιοίκηση 18 Αυγούστου 2025 | 14:13

Ξηλώνονται δεκάδες εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από πεζοδρόμια στην Αθήνα

«Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης», επισημαίνει ο δήμος Αθηναίων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Spotlight

Σταδιακή απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων του ΟΤΕ από τα πεζοδρόμια της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη, έπειτα από αίτημα της αντιδημαρχίας Υποδομών του δήμου Αθηναίων.

Όπως τονίζει ο δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του, «ύστερα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων».

Συνεχίζει λέγοντας πως «ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η αντιδημαρχία Υποδομών του δήμου Αθηναίων επικοινώνησε επανειλημμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Μετά από αυτή την παρέμβαση, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις».

Στιγμιότυπο από τηλεφωνικό θάλαμο στην Αθήνα

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία στην Αθήνα. Ενδεικτικά:

Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα

Πανεπιστημίου

Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου

Μετς: Αναπαύσεως

Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου

Εξάρχεια: Στουρνάρη

Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης

Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)

Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου

Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας

Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος

Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)

Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου

Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά

Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας

Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός

«Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του δήμου για τη μείωση του οπτικού θορύβου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Ευχαριστούμε τον ΟΤΕ για τη συνεργασία», υπογραμμίζει καταληκτικά ο δήμος Αθηναίων.

Δούκας: Τέλος εποχής για τα εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το «τέλος εποχής των εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων» πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας πως «απομακρύναμε 63 εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια της πόλης τα οποία αποτελούσαν εμπόδια για πεζούς, ΑμεΑ, αλλά και εστίες ρύπανσης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δούκας σε ισραηλινό Πρέσβη: «Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους»
Πολιτική Γραμματεία 03.08.25

Δούκας σε ισραηλινό Πρέσβη: «Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους»

Προκαλεί αποτροπιασμό η επικέντρωση του κ. Πρέσβη μόνο στα γκραφίτι (που προφανώς σβήνονται), την ώρα που στη Γάζα διεξάγεται μια πρωτοφανής γενοκτονία, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Αναβαθμίζονται σχολικές μονάδες στο Ίλιο
Εκπαίδευση 01.08.25

Αναβαθμίζονται σχολικές μονάδες στο Ίλιο

Διατίθενται 700.000 ευρώ για την εκτέλεση έργων συντήρησης και επισκευής σχολικών μονάδων στον Δήμο Ιλίου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά για τη λειτουργία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά
Το αίτημα 31.07.25

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά για τη λειτουργία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά επαναλαμβάνει τη θέση που έλαβε στο ψήφισμα της 33ης/20-12-2017 συνεδρίασής του για τη διατήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Ε.Π.Α. Πειραιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Αχαΐα: Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» – Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες
Πυρκαγιές 18.08.25

Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων της Αχαΐας, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» - Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες

Πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση κατά την άφιξη κυβερνητικού κλιμακίου, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο