Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και της Περιφέρειας Αττικής

Τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά υποδέχθηκε στην Κύπρο, στις 16 και 17 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Η συνάντηση των δύο ανδρών, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της αυτοδιοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης, οι κ.κ. Γιωρκάτζης και Χαρδαλιάς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΑ Λευκωσίας και της Περιφέρειας Αττικής το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους τομείς της ψηφιακής μετάβασης, της ανάπτυξης «Έξυπνων Περιφερειών», της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας, της δημόσιας διοίκησης, της περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων, της αντιπλημμυρικής προστασίας και της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί τη συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συμφωνηθεί η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο μητροπολιτικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την ισχυροποίηση της Αττικής και της Λευκωσίας στον χάρτη των ευρωπαϊκών Περιφερειών της Μεσογείου.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης δήλωσε:

«Σκοπός της επίσκεψης είναι η ανταλλαγή μεταξύ μας καλών πρακτικών και εμπειριών προς όφελος και των δύο Περιφερειών. Παρόλο που οι δύο οργανισμοί, έχουν διαφορετικές ευθύνες και αρμοδιότητες, μοιράζονται και αρκετά κοινά όπως οι προσπάθειες για ένα καλύτερο περιβάλλον, η “πράσινη” ανάπτυξη, θέματα κυκλικής οικονομίας, ψηφιακής μετάβασης και επεξεργασίας νερού. Αυτή λοιπόν τη συνεργασία επισημοποιούμε σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου».

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η συνεργασία μας είναι στρατηγική»

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής στις δηλώσεις του υπογράμμισε:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα εμβάθυνσης των αυτοδιοικητικών μας δεσμών. Σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Γιωρκάτζη στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο, επιβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία μας δεν είναι συμβολική, αλλά στρατηγική.

Ενώνουμε δυνάμεις στην ψηφιακή μετάβαση, στις “έξυπνες” Περιφέρειες, στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, στην αντιπλημμυρική προστασία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεών μας. Πρόκειται για προτεραιότητες που βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις σύγχρονες μητροπολιτικές Περιφέρειες, όπως αποτυπώνεται και στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στην οποία συμμετέχω ενεργά.

Η συμφωνία αυτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από κοινά προγράμματα, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών. Παράλληλα, μέσα από επισκέψεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το Smart City Nicosia και σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αναδεικνύουμε τη σημασία της μητροπολιτικής διαχείρισης πόρων και αποβλήτων, με στόχο ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μοντέλο ανάπτυξης.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη για την πρόσκληση. Είμαι βέβαιος ότι, μέσα από συστηματική συνεργασία και κοινό σχεδιασμό, μπορούμε να μεταφέρουμε και να εφαρμόσουμε στην Αττική και τη Λευκωσία σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών μας κοινωνιών».