Ν. Χαρδαλιάς: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνοκρατικός όρος. Είναι πλέον πολιτική επιλογή»

Στην ανάγκη προσαρμογής των σχεδίων άμυνας και πολιτικής προστασίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των σύγχρονων απειλών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών, των υποδομών και των κοινωνιών μέσα από συντονισμένες δράσεις, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Ασφάλειας με τίτλο «Οι Υβριδικές Απειλές και η Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων», που διεξήχθη στη ΛΑΕΔ.

Στην ομιλία του μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι οι υβριδικές απειλές δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, ωστόσο οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η χρήση του κυβερνοχώρου έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική του εμπειρία από τη θητεία του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Πολιτική Προστασία, σημειώνοντας ότι η διαχείριση υβριδικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης απαιτεί συντονισμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαρκή ενημέρωση των πολιτών. Αναφέρθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, αλλά και στη διαχείριση της πανδημίας, όπου – όπως τόνισε – η παραπληροφόρηση μπορούσε να μετατρέψει μια υγειονομική κρίση σε κρίση εθνικής ασφάλειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης και της θεσμικής συνέπειας.

«Η Αττική αποτελεί τον πυρήνα της χώρας»

Έμφαση έδωσε στον ρόλο της Περιφέρειας Αττικής, επισημαίνοντας ότι η Αττική αποτελεί τον πυρήνα της χώρας, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες υποδομές και βασικούς οικονομικούς κόμβους. «Η ανθεκτικότητα των υποδομών της Αττικής είναι εθνικό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει μέσα από έναν δομημένο και επικαιροποιημένο σχεδιασμό, έργα θωράκισης και αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έκανε λόγο μεταξύ άλλων, για τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που έχουν εκπονηθεί, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου και τις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, τονίζοντας ότι «η χειρότερη στιγμή να μάθεις πώς λειτουργεί ένα σύστημα είναι την ώρα της κρίσης». Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των fake news, που βρίσκονται στον πυρήνα των υβριδικών επιθέσεων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι «η παραδοσιακή λογική της άμυνας δεν επαρκεί πλέον» και απαιτείται ένα νέο πλαίσιο προληπτικής «υβριδικής ανοσοποίησης», με επαρκείς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ένα ολιστικό εθνικό σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας αποτελεί συλλογικό χρέος απέναντι στην κοινωνία και την πατρίδα».