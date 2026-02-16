newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Ν. Χαρδαλιάς: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνοκρατικός όρος. Είναι πλέον πολιτική επιλογή»
Αυτοδιοίκηση 16 Φεβρουαρίου 2026, 12:06

Τι είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Ασφάλειας για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών.

Σύνταξη
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Στην ανάγκη προσαρμογής των σχεδίων άμυνας και πολιτικής προστασίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των σύγχρονων απειλών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών, των υποδομών και των κοινωνιών μέσα από συντονισμένες δράσεις, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Ασφάλειας με τίτλο «Οι Υβριδικές Απειλές και η Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων», που διεξήχθη στη ΛΑΕΔ.

Στην ομιλία του μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι οι υβριδικές απειλές δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, ωστόσο οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η χρήση του κυβερνοχώρου έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική του εμπειρία από τη θητεία του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Πολιτική Προστασία, σημειώνοντας ότι η διαχείριση υβριδικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης απαιτεί συντονισμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαρκή ενημέρωση των πολιτών. Αναφέρθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, αλλά και στη διαχείριση της πανδημίας, όπου – όπως τόνισε – η παραπληροφόρηση μπορούσε να μετατρέψει μια υγειονομική κρίση σε κρίση εθνικής ασφάλειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης και της θεσμικής συνέπειας.

«Η Αττική αποτελεί τον πυρήνα της χώρας»

Έμφαση έδωσε στον ρόλο της Περιφέρειας Αττικής, επισημαίνοντας ότι η Αττική αποτελεί τον πυρήνα της χώρας, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες υποδομές και βασικούς οικονομικούς κόμβους. «Η ανθεκτικότητα των υποδομών της Αττικής είναι εθνικό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει μέσα από έναν δομημένο και επικαιροποιημένο σχεδιασμό, έργα θωράκισης και αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έκανε λόγο μεταξύ άλλων, για τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που έχουν εκπονηθεί, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου και τις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, τονίζοντας ότι «η χειρότερη στιγμή να μάθεις πώς λειτουργεί ένα σύστημα είναι την ώρα της κρίσης». Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των fake news, που βρίσκονται στον πυρήνα των υβριδικών επιθέσεων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι «η παραδοσιακή λογική της άμυνας δεν επαρκεί πλέον» και απαιτείται ένα νέο πλαίσιο προληπτικής «υβριδικής ανοσοποίησης», με επαρκείς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ένα ολιστικό εθνικό σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας αποτελεί συλλογικό χρέος απέναντι στην κοινωνία και την πατρίδα».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
Ψηφιακή εποχή 16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
BFM TV 16.02.26

Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Ρεπορτάζ του BFM TV αποκαλύπτει στη Γαλλία μαζική προσέγγιση γυναικών – ακόμη και ανήλικων – από «managers» του OnlyFans, με υποσχέσεις γρήγορου κέρδους και προμήθειες έως 60%, ενώ εξετάζονται αυστηρότερες ποινές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης
Ελλάδα 16.02.26

«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης

Τι δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής. Τονίζει πως έχει «τη νόμιμη κυριότητα των φωτογραφιών», αποφεύγει ωστόσο να απαντήσει στα ερωτήματα του in για τον τρόπο απόκτησης, αλλά και τη γνησιότητά τους

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;
Music 16.02.26

Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;

Εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή, το βράδυ της Κυριακής ο Akylas κέρδισε τον τελικό του Sing for Greece με το Ferto και πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βιέννη και τη Eurovision.

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 16.02.26

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες - Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύνταξη
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
