Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»
Στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
Στην καταλυτική συνεισφορά του Ιωάννη Καποδίστρια στη σύσταση των θεσμών και των οργάνων του νεοελληνικού κράτους, καθώς και στη διαχρονικότητα των ιδεών του για την ισχυροποίηση τη ς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, προσκεκλημένος του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου.
Ο κ. Χαρδαλιάς, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει επίσημα η Περιφέρεια Αττικής, χαρακτήρισε την τελετή ως «πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και συλλογικής αυτογνωσίας» απέναντι στον μεγάλο «οραματιστή ηγέτη ο οποίος έθεσε το προσωπικό του κύρος, τη διεθνή του ακτινοβολία και, τελικά, τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας». Όπως επεσήμανε, ο Καποδίστριας μετά από μια λαμπρή πορεία στη διεθνή διπλωματία, κατάφερε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε αρχικά απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, αξιοποιώντας ευφυώς «τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις συμφερόντων τους, προκειμένου να κρατήσει ζωντανό το ελληνικό ζήτημα και να υπερασπιστεί το δικαίωμα ενός έθνους στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια».
Σχετικά με τα επιτεύγματα του Καποδίστρια, όταν ανέλαβε «τα ηνία μιας χώρας κατεστραμμένης από τον πόλεμο», ο Περιφερειάρχης τόνισε «πως δεν δίστασε να προχωρήσει σε ρηξικέλευθες ενέργειες για την θεμελίωση ενός σύγχρονου κράτους, με οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και προσανατολισμένο στη Δύση – κάτι που τελικά το πλήρωσε με την ίδια τη ζωή του».
«Δύο αιώνες μετά, η μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Είναι καθήκον μας να επανεξετάσουμε το έργο και τη σκέψη του μέσα από την ιστορική έρευνα και τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο» είπε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ συνεχάρη τόσο τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο για την πρωτοβουλία, όσο και το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο για τη χορηγία του ανδριάντα.
«Η σημερινή τελετή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν και οφείλουν να τιμούν πρόσωπα που υπηρέτησαν το συλλογικό συμφέρον με ανιδιοτέλεια και όραμα. Και ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε – όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο του σύγχρονου, δυτικού δημοκρατικού κόσμου» κατέληξε ο Περιφερειάρχης σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας.
