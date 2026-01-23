Η σωστή προετοιμασία προστάτευσε τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αντιμετώπισε οργανωμένα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι η έγκαιρη προετοιμασία και ο σωστός συντονισμός μπορούν να κρατήσουν την πόλη όρθια, όπως ανέφερε σε επίσημη ενημέρωση της η Δημοτική Αρχή.

Παρά τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε, καταγράφηκαν μόνο ελάχιστα και περιορισμένης έκτασης προβλήματα, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, κυρίως σε λίγα υπόγεια σπιτιών, στα οποία τα συνεργεία του Δήμου επενέβησαν άμεσα. Δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε δρόμους ή δημοτικές δομές.

«Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η συστηματική προετοιμασία των προηγούμενων μηνών. Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα του Δήμου ήταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα φρεάτια σε όλη την πόλη είχαν καθαριστεί εγκαίρως, είχε προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας πραγματοποιούνταν συνεχείς παρεμβάσεις όπου παρατηρούνταν επικαλύψεις από φερτά υλικά κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης. Παράλληλα, ελέγχθηκαν όλοι οι βασικοί οδικοί άξονες, ώστε να αποτραπούν πιθανοί κίνδυνοι από μετακίνηση καπακιών φρεατίων και να αποφευχθούν ατυχήματα» τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου.

Οι ευχαριστίες του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους εργαζόμενους της Πολιτικής Προστασίας, της Καθαριότητας, του Πρασίνου, της Σάρωσης και των Τεχνικών Υπηρεσιών, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, καθώς και στους εθελοντές, που με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και συνεχή παρουσία στο πεδίο ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της δύσκολης αυτής ημέρας.

«Η πρόληψη, η ετοιμότητα και η συνεργασία όλων απέδειξαν ότι ο Δήμος μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τέτοιες απαιτητικές συνθήκες. Χτίζουμε την ανθεκτικότητα της πόλης μας όλα αυτά τα χρόνια με προγραμματισμό, έργα και δράσεις που πολλές φορές δεν φαίνονται στα μάτια των δημοτών αλλά αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους την ώρα της κρίσης.

Παραμένουμε σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει και για μία ακόμα φορά συνιστούμε σε όλους κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων να ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις« ανέφερε χαρακτηριστικά.