Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Ακραίας επικινδυνότητας θεωρείται η κακοκαιρία που ξεκίνησε να χτυπά τη χώρα και σταδιακά αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους. Σημειώνεται πως πέντε περιφέρειες, – Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία- έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικά έντονες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά, στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

Η θερμοκρασία πάντως θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, σήμερα Τετάρτη, «θα εκδηλώνονται πυκνές χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα από τη Θεσσαλία – Ήπειρο και Βορειότερα αλλά και ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες στα Κεντρικά και Νότια (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής).

Παράλληλα οι άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και στο Ιόνιο αλλά και αργότερα στο Αιγαίο αφού οι εντάσεις τους θα αγγίζουν τα 8-9 και πιθανώς τα 10 μποφόρ. Εννοείται ότι και στα ηπειρωτικά θα πνέουν Ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στα πελάγη.

Κακοκαιρία: Πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα κυρίως στη Μεσσηνία όπου στα νότια θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αχαΐας) και μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα (κυρίως σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία όπου θα είναι ιδιαίτερα έντονα), στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ και το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας και μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας και της Κορινθίας).

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν και στα νότια θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Μπαράζ 112 και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Χαρακτηριστικό της αυξημένης επαγρύπνησης για την κακοκαιρία που θα έχει σύντομη διάρκεια αλλά μεγάλη ένταση είναι πως το βράδυ της Τρίτης οι κάτοικοι σε Κορινθία, Μεσσηνία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία έλαβαν μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Στο μεταξύ η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε «δελτίο επικρατούσας κατάστασης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων» με διακοπές κυκλοφορίας και προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Δείτε αναλυτικά τις -Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κλειστή για δίκυκλα και μεγάλα οχήματα η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

Κλειστή από το μεσημέρι της Δευτέρας λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου, ενώ λόγω της αυξημένη επικινδυνότητας κλειστή παραμένει για τα δίκυκλα και τα μεγάλα οχήματα και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, «Χαρίλαος Τρικούπης».

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα σε όσα σχολεία θα μείνουν την Τετάρτη κλειστά λόγω της επικίνδυνης κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Σήμερα για την Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τα νυχτερινά.

Χαλκίδα

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων για έντονα καιρικά φαινόμενα και της κατάστασης RED CODE, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και τα Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π ΑμεΑ του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, νηπίων και βρεφών.

Πάτρα

Με νεότερη απόφαση που έλαβε ο Δήμος Πατρέων κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, λόγω της επιδείνωσης του καιρού και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών».

Τρίπολη, Γορτυνία και Μεγαλόπολη

Κλειστά σχολεία θα παραμείνουν τα σχολεία σε Τρίπολη, Γορτυνία και Μεγαλόπολη.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος Τρίπολης, ανακοίνωσε, ότι, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και οι ιδιωτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί.

Ο δήμος Γορτυνίας, γνωστοποίησε την απόφαση του δημάρχου σύμφωνα με την οποία, την Τετάρτη, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου Γορτυνίας, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Γορτυνίας, λόγω των καιρικών φαινομένων και της επικινδυνότητας.

Στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, το ΚΔΑΠ, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και παραλιακή Αρκαδία

Με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους την Τετάρτη όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Δυτική Ελλάδα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη, όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα των θυελλωδών ανέμων, καθώς και λόγω των προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού. Βασικό κριτήριο αποτελεί η ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών.

Φλώρινα, Αμύνταιο, Πρέσπες

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση των Δήμων, οι αποφάσεις ελήφθησαν με βάση την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με υψηλό κίνδυνο έντονων χιονοπτώσεων.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά και στους τρεις Δήμους.

Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την Περιφέρεια, την Τετάρτη προληπτικά, για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Η απόφαση περιλαμβάνει και τις μονάδες προσχολικής αγωγής καθώς και όλα τα ειδικά σχολεία.

Δήμος Ευρώτα

Ανακοινώθηκε η προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για σήμερα Τετάρτη λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Δήμος Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι αναστέλλεται σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Με απόφαση του δημάρχου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026.

Δήμος Μονεμβασίας

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, αναστέλλει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Δήμος Θάσου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, καθώς όπως αναφέρει σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

Δήμος Θήρας

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και αθλητικών χώρων του Δήμου Θήρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Με την υπ’ αριθμ. 17/2026 απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες σύμφωνα με τις οποίες:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος τής εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία.