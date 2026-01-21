newspaper
Κακοκαιρία: «Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής – Η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: «Αναμένονται ανησυχητικά ύψη βροχής – Η Αττική θέλει ειδική μεταχείριση» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

«Βροχή» τα 112 στην Πελοπόννησο, ισχυρή σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων και κλειστά σχολεία- Ο Κώστας Λαγουβάρδος μιλά στο in και εξηγεί γιατί η κακοκαιρία απαιτεί μεγάλη προσοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Το «κοκτέιλ» της ισχυρής, «ζόρικης» κακοκαιρίας που θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας επί ένα 24ωρο σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, περιλαμβάνει έντονες βροχοπτώσεις, σημαντικές χιονοπτώσεις αλλά και ισχυρούς ανέμους.

«Είναι μια κακοκαιρία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην Αττική» επισημαίνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Σημειώνεται πως πέντε περιφέρειες, – Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία- έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα MΕΤΕΟ το  συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Από το πρωί έως και το απόγευμα της Τετάρτης τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα σε Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο,  Ανατολική Στερεά, Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και από το βράδυ της Τετάρτης στις Κυκλάδες.

Χαρακτηριστικό της αυξημένης επαγρύπνησης για την κακοκαιρία που θα έχει σύντομη διάρκεια αλλά μεγάλη ένταση είναι πως το βράδυ της Τρίτης οι κάτοικοι σε Κορινθία, Μεσσηνία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία έλαβαν μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι τρεις συνεχόμενες κακοκαιρίες που έπληξαν επί 18 μέρες –από τα μέσα Νοεμβρίου κι έπειτα- σε διαφορετικές φάσεις, 28 νομούς της χώρας, άφησαν έντονο το αποτύπωμα τους μέσα από εκτεταμένες ζημιές.

Στην Ηπειρο αλλά και σε άλλες περιοχές όπως το Γύθειο, σημειώθηκαν σημαντικές καταστροφές και όπως φαίνεται, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν θέλουν μέσα σε αυτό το δύσκολο τοπίο που θα διαμορφωθεί να υπάρχει και αυξημένη επικινδυνότητα για τους πολίτες, περιπλέκοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Σημειώνεται πως  βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι και οι ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σταδιακά και αρχής γενομένης από το βράδυ της Τετάρτης τα φαινόμενα θα μετακινηθούν ανατολικά (Κυκλάδες).

Ανησυχητικά ύψη βροχής στην Αττική

Στην Αττική οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η ένταση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα.

«Κατά τις μεσημεριανές ώρες, αναμένουμε στην Αττική μεγάλα, ανησυχητικά ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να δούμε και 50 και 60 χιλιοστά βροχής σε διάστημα έξι ωρών» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος και εξηγεί: «τα χαρακτηρίζω ανησυχητικά γιατί δυστυχώς στην Αθήνα δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα ακόμα και με μέτρια ύψη βροχόπτωσης».

Οπως προσθέτει: «Η Αττική έχει την ιδιαιτερότητα του πυκνού αστικού ιστού με τα πολλά τεχνικά και δομικά προβλήματα αλλά και τα εμπόδια στη ροή νερού με αποτέλεσμα να σημειώνονται μικρότερα ή μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου» εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος.

Με αυτό ως δεδομένο, ο κ. Λαγουβάρδος σημειώνει πως η απόφαση για κλείσιμο των σχολείων στην Αττική είναι μια απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση, αν δεν θέλουμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με…ροκ καταστάσεις όπως αυτή το 2021 με μαθητές που αποχωρούσαν από πλημμυρισμένο σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια πάνω σε θρανία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Μπάλλος».

Την ίδια στιγμή, τα καθημερινά, «κλασικά» μποτιλιαρίσματα στην Αθήνα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα αν σημειώνονται κατά τη διάρκεια μιας ακραίας βροχόπτωσης.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel στα τέλη Νοεμβρίου, προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αττικής.

Και χιονοπτώσεις

Το τρίτο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι οι χιονοπτώσεις.

Οπως σημειώνει ο έμπειρος μετεωρολόγος: «Θα χιονίσει αρκετά στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί θα σημειωθούν χιονοπτώσεις και μέσα στις πόλεις. Θα χιονίσει επίσης στη Θεσσαλία- σε Τρίκαλα και Καρδίτσα αλλά και στα ορεινά του νομού όπου αναμένονται αξιόλογες χιονοπτώσεις. Αξιόλογες θα είναι οι χιονοπτώσεις και στις ημιορεινές περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας.

