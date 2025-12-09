Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο εφιάλτης της Μάνδρας που ξύπνησε ξανά, τα Αγναντα που «κρέμονται» από μια κλωστή, η Ηπειρος που «βούλιαξε», ο Ενιπέας και ο Αλιακμόνας που υπερχείλισαν, το Γύθειο που «περικυκλώθηκε» από τη λάσπη: οι τρεις συνεχόμενες κακοκαιρίες που έπληξαν επί 18 μέρες, σε διαφορετικές φάσεις, 28 νομούς της χώρας, άφησαν έντονο το αποτύπωμα τους μέσα από εκτεταμένες ζημιές.

Αυτό δείχνει η καταγραφή και ανάλυση των γεγονότων από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα δεδομένα: Κώστας Λαγουβάρδος, Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Γιώργος Κύρος.

Αναλύοντας τα τρία καιρικά συστήματα, ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ, κ. Λαγουβάρδος λέει στο in τα εξής: «η πρώτη κακοκαιρία ήταν «επιλεκτική». Επηρέασε κατά βάση την Κέρκυρα και την Ηπειρο και δευτερευόντως τη Δυτική Ελλάδα. Πέντε μόλις μέρες αργότερα, σειρά πήρε η κακοκαιρία Adel. Κατά τη διάρκεια της, επηρεάστηκαν εκ νέου η Ηπειρος και η Κέρκυρα αλλά αυτή τη φορά προστέθηκαν στον χάρτη κι άλλες περιοχές- Αττική, Πελοπόννησος, Θάσος. Η κακοκαιρία Byron ήταν η πιο εκτεταμένη από τις τρεις. Επηρεάστηκε μεγάλο μέρος της χώρας- 15 νομοί, αλλά ευτυχώς σε αυτήν την κακοκαιρία, η Ηπειρος έμεινε εκτός».

Το σπάνιο φαινόμενο και τα μεγάλα ύψη βροχής

Για τον κ. Λαγουβάρδο, το γεγονός πως σημειώθηκαν τρεις σημαντικές, μεγάλες κακοκαρίες σε μικρά μεσοδιαστήματα, οι οποίες απλώθηκαν σε μία χρονική περίοδο 18 ημερών, είναι ένα σπάνιο φαινόμενο.

«Οι κακοκαιρίες με βροχοπτώσεις είναι συνηθισμένες για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εντούτοις είναι σπάνιο να έχουμε τρία συνεχόμενα, μεγάλα σε διάρκεια καιρικά φαινόμενα».

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει ο κ. Λαγουβάρδος στην πρώτη και στη δεύτερη κακοκαιρία οι οποίες έπληξαν με δριμύτητα την Ηπειρο, καταγράφηκαν ακραία ύψη.

Ακραία ήταν τα ύψη βροχής και στη Δυττική Αττική- βλ. για παράδειγμα τη Βλυχάδα- κατά τη διάρκεια της τρίτης κακοκαιρίας , Byron. Συμπερασματικά, όπως σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος, ο Νοέμβριος ήταν ένας πολύ βροχερός μήνας για τα συνηθισμένα επίπεδα αυτού του μήνα.

Ευάλωτη η Ελλάδα στα πλημμυρικά φαινόμενα -και- λόγω κλιματικής αλλαγής

Οσον αφορά στο αποτύπωμα των τριών κακοκαιριών στο θέμα των καταστροφών -τόσο φυσικών, όσο και σε υποδομές-, ο Νικήτας Μυλόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, σχολιάζει πως η Μάνδρα μπορεί να είναι μια ακραία περίπτωση οικισμού που «πάτησε» ολόκληρος πάνω σε ένα ρέμα, όμως, όπως λέει ο καθηγητής: «λίγο έως πολύ, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν εμπόδια και κακοτεχνίες, τα οποία όταν χτυπούν οι κακοκαιρίες ωθούν στο να γίνονται οι πλημμύρες πιο καταστροφικές».

Το μπάζωμα και το «καναλιζάρισμα» ρεμάτων, ποτάμων και χειμάρρων, το στένεμα των κοιτών για χάρη της οικιστικής, της τουριστικής αλλά και της γεωργικής ανάπτυξης είναι κατά τον κ. Μυλόπουλο μια πραγματικότητα σε όλη την Ελλάδα.

«Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο στις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές, πολλές απο τις οποιες έχουν χτιστεί άναρχα και «πατούν» σε σαθρό έδαφος. Η Χαλκιδική είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα» σχολιάζει ο κ. Μυλόπουλος και προσθέτει: «δεν έχουμε αρκετά αντιπλημμυρικά έργα, σοβαρή αντιπλημμυρική θωράκιση. Εχουμε διάσπαρτα, μεμονωμένα έργα».

Πάντως, κατά τον Μιχάλη Διακάκη, επίκουρο καθηγητή Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ, μπορεί οι καταστροφές που προκάλεσαν αθροιστικά οι τρεις κακοκαιρίες να είναι πολυάριθμες, όμως η δριμύτητα κάθε ξεχωριστού γεγονοτός είναι μεσαίας κατηγορίας. «Αν δούμε τις καταστροφές στη Μάνδρα το 2017 και τώρα, η διαφορά τους είναι χαοτική. Στην Ελλάδα δεν βλέπουμε να παρασέρνονται ολόκληρα κτίρια όπως συμβαίνει σε χώρες του αναπυσσόμενου κόσμου όταν αντιμετωπίζουν κακοκαιρίες. Οι ζημιές που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι ανάλογες με αυτές στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και ειδικά με τις χώρες που βρίσκονται στη γειτονιά μας- Ισπανία, Ιταλία, Νότια Γαλλία».

Σε κάθε περίπτωση, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ειδική λειτουργική επιστήμονας του ΙΕΠΒΑ -Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώνει πως γεγγονότα σαν τις τρεις συνεχόμενες κακοκαιρίες δεν πρέπει να θεωρούνται άσχετα με την κλιματική αλλαγή. Οπως σχολιάζει η ίδια: «είναι πολλές οι μελέτες που δείχνουν πως όταν στην περιοχή μας εμφανίζονται μεγάλα καιρικά γεγγονότα, η ένταση τους έχει την τάση να επιδινώνεται. Επίσης η συχνότητα εμφάνισης τους αλλά και η διάρκεια τους έχουν την τάση να αυξάνονται».

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 3 ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΩΝ

Πρώτη κακοκαιρία 19-21 Νοεμβρίου 2025: 11 πληγέντες νομοί με «πρωταγωνίστρια» την Ηπειρο

Το καιρικό επεισόδιο 19–21 Νοεμβρίου 2025 προκάλεσε εκτεταμένες επιπτώσεις σε τουλάχιστον 11 νομούς σε Ηπειρο, Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, με έντονες βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμύρες, υπερχειλίσεις ποταμών και χειμάρρων, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος, αποκλεισμένους οικισμούς και σημαντικές ζημιές σε υποδομές και αγροτικές εκτάσεις.

Στην Ηπειρο καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε Φιλιππιάδα, Ζαγόρι, Πωγώνι, Τζουμέρκα και Κόνιτσα, ενώ στη βόρεια Κέρκυρα σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις και κατάρρευση κτηρίου. Στην Αιτωλοακαρνανία επηρεάστηκε ιδιαίτερα η Βόνιτσα, ενώ στην Καστοριά υπερχείλισε ο Αλιάκμονας με επιπτώσεις σε οικισμούς και ύδρευση.

Στον Ασπροπόταμο και την Καλαμπάκα χωριά έμειναν αποκλεισμένα λόγω κατολισθήσεων και ζημιών στο οδικό δίκτυο. Η Πυροσβεστική διαχειρίστηκε πάνω από 300 περιστατικά για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις υδάτων.

1.Νομός Πρέβεζας

Φιλιππιάδα, Δήμος Ζηρού

Εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους, σπίτια και αυτοκίνητα, καταπτώσεις και φερτά υλικά, πτώση κολόνας, εγκλωβισμοί πολιτών, αποκλεισμός κατοίκων στους Μελισσουργούς λόγω μεγάλης κατολίσθησης.

2.Νομός Ιωαννίνων

Ιωάννινα (Πεδινή), Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Ζαγορίου, Δήμος Πωγωνίου, Κόνιτσα – Μαστοροχώρια

Πλημμύρες σε περιοχές κοντά στην Εγνατία, εκτεταμένες κατολισθήσεις, ζημιές σε ορεινό οδικό δίκτυο, αποκλεισμοί δρόμων και πληγείσες υποδομές. Αρκετοί δήμοι τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα σοβαρότερα προβλήματα έλαβαν χώρα στην Κόνιτσα: σοβαρές ζημιές σε υποδομές, καταπτώσεις, διακοπές ρεύματος και ύδρευσης, εκτεταμένες βλάβες σε δίκτυα και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων.

3.Νομός Αρτας

Δήμος Αρταίων, Κεντρικά Τζουμέρκα

Σημαντικές κατολισθήσεις, ζημιές σε ορεινό οδικό δίκτυο και διακοπές ρεύματος σε χωριά των Τζουμέρκων.

4.Νομός Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσα, Πλαταριά, Σαγιάδα, Μαυρούδι

Πλημμύρες σε οδικό δίκτυο, φερτά υλικά από χειμάρρους, κατολισθήσεις που διέκοψαν την κυκλοφορία, πλημμυρισμένα υπόγεια και αυξημένες κλήσεις στην Πυροσβεστική.

5.Νομός Κέρκυρας

Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, Καβαδάδες, Περουλάδες, Αυλιώτες, Μωραΐτικα, Τσάκι Μπενιτσών

Πολύ σοβαρές πλημμύρες, καταρρεύσεις και κατολισθήσεις, ζημιές σε οχήματα και υποδομές, κατάρρευση διώροφου κτηρίου στους Καρουσάδες, αποκλεισμένοι δρόμοι, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και νερού, κλειστά σχολεία σε πολλές κοινότητες.

6.Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Βόνιτσα, Ζευγαράκι

Πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις, πολύ σοβαρά προβλήματα σε γεφύρια και οδικό δίκτυο, επικίνδυνα ρέματα, φερτά υλικά σε κατοικημένες περιοχές, απεγκλωβισμοί πολιτών από την Πυροσβεστική.

7.Νομός Ηλείας

Λεχαινά, Βάρδα, Κουρτέσι, Ζησιμοπουλέικα

Πτώσεις δέντρων, φερτά υλικά από χειμάρρους, τοπικές πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς δρόμους, παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας.

8.Νομός Καστοριάς

Νεστόριο, Πτελέα, Κρανοχώρι, Γράμμος

Υπερχείλιση Αλιάκμονα, πλημμύρες σε γεωργικές εκτάσεις, ακατάλληλο νερό ύδρευσης, νεροποντή που διέσχισε τον οικισμό Γράμμου προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και δρόμους, υποσκαφή θεμελίων παραδοσιακών κατοικιών υπό διερεύνηση.

9.Νομός Κοζάνης

Νεάπολη Εορδαία

Πλημμύρες σε γεωργικές εκτάσεις και τοπικές υποχωρήσεις εδάφους από παρακείμενα φορτία νερού.

10.Νομός Φλώρινας

Κάμπος Αμυνταίου

Πλημμύρες σε αγροτικές περιοχές.

11.Νομός Τρικάλων

Ασπροπόταμος, Καλαμπάκα, Καστανιά, Παλαιοχώρι

Αποκλεισμένα χωριά λόγω κατολισθήσεων και ζημιών στο οδικό δίκτυο, συνεχείς παρεμβάσεις μηχανημάτων, πολλαπλές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε οδικά τμήματα μέχρι αποκατάστασης.

Δεύτερη κακοκαιρία Adel 26-29 Νοεμβρίου 2025 – 8 νομοί

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις σε τουλάχιστον 8 νομούς, με έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και πλημμύρες που οδήγησαν σε κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων, ζημιές στο οδικό δίκτυο, παρασύρσεις οχημάτων, πλημμυρισμένα σπίτια και κλείσιμο σχολείων.

Στη Λέσβο, η Μυτιλήνη και η Καλλονή επλήγησαν από πλημμύρες και σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ η στάθμη του ποταμού Τσικνιά ανέβηκε επικίνδυνα. Στη Θάσο καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε Ποταμιά και Παναγία, με δρόμους που υποχώρησαν και οχήματα που παρασύρθηκαν.

Στην Αττική, μεγάλοι άξονες πλημμύρισαν και αρκετές σχολικές μονάδες έκλεισαν. Η Σαντορίνη αντιμετώπισε κατολισθήσεις, φερτά υλικά και κατάρρευση τοιχίου, ενώ σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία υπερχείλισαν ρέματα και πλημμύρισαν κατοικίες. Στο Μέτσοβο και στα Τζουμέρκα, εκτεταμένες κατολισθήσεις και υποχωρήσεις εδάφους προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε δρόμους και οικισμούς.

1.Νομός Λέσβου

Μυτιλήνη, Καλλονή, Δυτική Λέσβος

Πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια, χαλαζόπτωση που έφραξε φρεάτια, δυσχέρεια μετακινήσεων, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, άνοδος στάθμης ποταμού Τσικνιά με κίνδυνο υπερχείλισης.

2.Νομός Καβάλας

Παναγία, Ποταμιά Θάσου

Εκτεταμένες πλημμύρες, καθιζήσεις και αποκόλληση δρόμων, φερτά υλικά και βράχια, παρασυρμένα οχήματα, πλημμυρισμένες κατοικίες και αποθήκες, προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας.

3.Νομός Αργολίδας

Ερμιονίδα

Πλημμύρες και ζημιές σε κτίρια στην Ερμιονίδα.

4.Νομός Αττικής

Μοσχάτο, Ψυχικό, Παγκράτι, Χαλάνδρι, Πειραιάς, Σπάτα, Διόνυσος, Πεντέλη

Πλημμύρες σε οδικούς άξονες, ακινητοποιημένα οχήματα, χαλαζόπτωση, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων, διακοπές ρεύματος, κλείσιμο σχολείων.

5.Νομός Κυκλάδων

Αθηνιός, Εμπορειό, Πύργος, περιοχή Οινοποιείου Αργυρού- Σαντορίνη

Κατολισθήσεις και φραγή δρόμων, παρασυρμένα οχήματα, πλημμύρες με φερτά υλικά, κατάρρευση τοιχίου σε οικία, δυσχέρεια μετακινήσεων.

6.Νομός Κέρκυρας

Ποταμός, Αλεπού, Τρίκλινο, Άγιοι Δέκα, Μπενίτσες, Δασιά – Κέρκυρα

Υπερχείλιση ρεμάτων, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις τοιχίων, πλημμύρες σε κατοικίες, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ζημιές σε δημοτικό κτίριο και ΕΑΚ.

7.Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Ζευγαράκι Αγρινίου, Ξηρόμερο

Πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές από φερτά υλικά, ζημιές σε σπίτια, αυξημένη επικινδυνότητα οικισμών, κλειστά σχολεία.

8.Νομός Ιωαννίνων

Μεγάλη Γότιστα, Σίτσαινα, Μικρό Περιστέρι, Ανήλιο, Χρυσοβίτσα

Εκτεταμένες κατολισθήσεις, υποχώρηση δρόμων και εδαφών, ζημιές σε υποδομές, ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αγναντα- Τζουμέρκα

Μεγάλη κατολίσθηση εντός οικισμού, σπίτια σε κίνδυνο, αστάθεια εδάφους.

Τρίτη κακοκαιρία- Byron: 4–7 Δεκεμβρίου 2025 – 14 νομοί με την Αττική «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία Byron προκάλεσε εκτεταμένες επιπτώσεις σε τουλάχιστον 14 νομούς της χώρας, με ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις να οδηγούν σε πλημμύρες, υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις, διακοπές κυκλοφορίας και εγκλωβισμούς.

Στη Δυτική Αττική σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα σε Νέα Πέραμο και Μάνδρα, ενώ στη Λακωνία και τη Μεσσηνία οι ζημιές επηρέασαν οικισμούς, επιχειρήσεις και το οδικό δίκτυο. Στην Κρήτη καταγράφηκαν καταστροφές από υδροστρόβιλο, ενώ σε Εύβοια και Θεσσαλία σημειώθηκαν πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών, επηρεάζοντας Φάρσαλα, Ευύδριο και περιοχές του Πηνείου.

Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης σε Μαγνησία, Κεντρική Μακεδονία και Δωδεκάνησα, όπου πλημμύρισαν κατοικίες και υπήρξαν ζημιές σε υποδομές. Η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 600 κλήσεις, με εκατοντάδες αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, ενώ σχολεία και δρόμοι παρέμειναν κλειστοί σε πολλές περιοχές.

1.Νομός Αργολίδας

Ιρια, Κάντια

Πλημμυρισμένα κτίρια στις περιοχές Ιρίων και Κάντιας.

2. Νομός Αττικής

Λεκανοπέδιο, Νέα Πέραμος, Μάνδρα, Μέγαρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους, εγκλωβισμούς οδηγών, μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς άξονες (Κηφισός, Αθηνών–Κορίνθου), πτώσεις δέντρων με ζημιές σε οχήματα, πλημμύρες σε αθλητικές εγκαταστάσεις (ΣΕΦ) και προληπτικό κλείσιμο του Εθνικού Κήπου. Οι σοβαρότερες πλημμύρες, με ροή φερτών υλικών σημειώθηκαν σε Νέα Πέραμο και Μάνδρα.

Yδρα (Χώρα – Λιμάνι, Καμίνι)

Ισχυρές βροχοπτώσεις στην υδρα προκάλεσαν τοπικές πλημμύρες σε δρόμους, δυσχέρεια μετακινήσεων και προληπτικό κλείσιμο σχολείων.

3. Νομός Λακωνίας

Σκάλα, Μαυροβούνι, Γύθειο, Πλάτανος, Πετρίνα, Καρβελάς και οικισμοί Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα

Eντονες πλημμύρες και ποτάμια λάσπης σε Σκάλα, Μαυροβούνι και Γύθειο, με πλημμυρισμένα σπίτια, χωράφια και δρόμους. Στον Πλάτανο φουσκωμένο ποτάμι προκάλεσε εισροή λασπόνερων σε σπίτια και παρασύρσεις οχημάτων. Στην Πετρίνα κατέρρευσε μαντρότοιχος σχολείου, κλείνοντας τον δρόμο. Καταγράφηκαν διασώσεις από πλημμυρισμένες κατοικίες και οχήματα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και αγροτικές εκτάσεις, και οι δήμοι Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

4. Νομός Μεσσηνίας

Φοινικούντα, Λούτσα, Τσαπί, Κορώνη, Μεθώνη

Υπερχείλιση ποταμού σε Φοινικούντα και Λούτσα προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και καταλύματα, με απεγκλωβισμούς τουριστών και κατοίκων. Στο Τσαπί ο δρόμος προς τον οικισμό κόπηκε στα δύο, ενώ στον άξονα Κορώνης–Μεθώνης κατολισθήσεις και καθιζήσεις κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου. Σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν σε καλλιέργειες και στο αγροτικό οδικό δίκτυο της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας.

5.Νομός Ευβοίας

Παρθένι (Κύμη), Χαλκίδα, Αμάρυνθος, Ερέτρια

Ισχυρές βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Παρθένι, όπου οι δρόμοι και οι αυλές σκεπάστηκαν από λάσπη και φερτά υλικά. Στη Χαλκίδα σημειώθηκαν πλημμύρες σε δρόμους και βουλωμένες αποχετεύσεις. Στην Αμάρυνθο ο Σαρανταπόταμος φούσκωσε και πέρασε πάνω από τον δρόμο, ενώ στην Ερέτρια πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, με συνεχείς αντλήσεις υδάτων από την Πυροσβεστική.

6. Νομός Ηρακλείου

Τσούτσουρας, Μονή Επανωσήφη

Στον Τσούτσουρα υδροστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, υποδομές, οχήματα και δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Στη Μονή Επανωσήφη οι έντονες απορροές και η λάσπη δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στον χώρο.

7. Νόμος Λασιθίου

Αγιος Νικόλαος, Κριτσά, Ελούντα

Θυελλώδεις άνεμοι στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου προκάλεσαν ζημιές σε εξοπλισμό καταστημάτων. Στις περιοχές Κριτσά και Ελούντα καταγράφηκαν ζημιές στον ελαιόκαρπο και σε αγροτικές καλλιέργειες.

8.Νομός Δωδεκανήσων

Ρόδος (πόλη, Ιξιά), Λίνδος

Στη Λίνδο δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με λάσπη και φερτά υλικά, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σπάσιμο κάβων κρουαζιερόπλοιου, ανάγκη ρυμούλκησης και πτώσεις δέντρων με υλικές ζημιές και εμπόδια στο οδικό δίκτυο.

Καστελλόριζο

Εκτεταμένες πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις, κυρίως κοντά στην προκυμαία, λάσπη και φερτά υλικά στο λιμάνι, ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο. Ο δήμος ζήτησε κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

9. Νομός Λάρισας

Υπέρεια Φαρσάλων, Μεγάλο Ευύδριο, Μικρό Ευύδριο, Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνας, Φύλλο, Ηλία, Μεσάγγαλα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα στο τμήμα της Λάρισας, με πλημμύρες σε οικισμούς, διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα Ευυδρίου και προληπτική απομάκρυνση κατοίκων (112) στην Υπέρεια. Καταγράφηκαν πλημμύρες σε υπόγεια και αυλές, είσοδος νερού σε κατοικίες και προβλήματα στις μετακινήσεις. Στα Μεσάγγαλα σημειώθηκαν επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω συνδυασμού βροχοπτώσεων και ανέμων που εμπόδιζαν την απορροή προς τη θάλασσα.

10. Νομός Φθιώτιδας

Λιανοκλάδι και σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα–Λιανοκλάδι

Η υπερχείλιση του Ενιπέα στο τμήμα της Φθιώτιδας προκάλεσε βλάβες στη σιδηροδρομική υποδομή στο τμήμα Λάρισα–Λειανοκλάδι, με διακοπή δρομολογίων, ακινητοποίηση αμαξοστοιχιών και αναγκαστική μεταφορά εκατοντάδων επιβατών με λεωφορεία.

11. Νομός Μαγνησίας

Ανατολικό Πήλιο, Αλόννησος (Βρυσίτσα–Χώρα), Σκόπελος, Πτελεός, Σούρπη, Κεραμίδι, Κανάλια

Ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο σε Ανατολικό Πήλιο, Αλόννησο και Σκόπελο, με κλειστούς δρόμους μέχρι την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Στον Δήμο Αλμυρού (Πτελεός, Σούρπη) πτώσεις δέντρων προκάλεσαν προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και προβλήματα τηλεφωνικής σύνδεσης, ενώ σε Κεραμίδι και Κανάλια καταγράφηκαν έντονες βροχές με τοπικά προβλήματα.

12. Νομός Πιερίας

Κονταριώτισσα, Δίον, Νέα Έφεσος, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα

Πλημμυρικά φαινόμενα σε επαρχιακές και δημοτικές οδούς (Κονταριώτισσα–Δίον, Νέα Έφεσος–Κονταριώτισσα, Λεπτοκαρυά–Σκοτίνα) οδήγησαν σε διακοπές ή έντονους περιορισμούς κυκλοφορίας, κυρίως σε ιρλανδικές διαβάσεις.

13. Νομός Χαλκιδικής

Ορμύλια, Βραστάματα, Καλύβες, Γερακινή, Ολυνθος. Μ. Παναγιά, Ολυμπιάδα

Ισχυρες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε τμήματα του οδικού δικτύου και σε ιρλανδικές διαβάσεις, με διακοπή κυκξλοφορίας στην Ορύλια- Βραστάματα, στην παραλιακή Καλύβες- Γερακινή και στην οδό προς Ολυνθο καθώς και προβλήματα πρόσβασης σε Μ.Παναγιά και Ολυμπιάδα.

14. Νομός Ημαθίας

Λαζοχώρι, Βέροια, Μακροχώρι, Ταγαροχώρι

Πλημμυρισμένες ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζαροχωρίου- Βέροιας και Μακροχωρίου- Ταγαροχωρίου, προκάλεσαν δυσχέρεια ή διακοπή κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο.