Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

Μια εικόνα εκτεταμένων καταστροφών αντικρίζουν σήμερα οι κάτοικοι στις περιοχές της Κέρκυρας και της Ηπείρου, οι οποίες σαρώθηκαν από την τετραήμερη κακοκαιρία, ενώ η βροχόπτωση συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές αν και με πολύ μικρότερη ένταση.

Ο μετεωρολόγος και επικεφαλής του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για ακραίες και σπάνιες τιμές βροχοπτώσεων στις προαναφερθείσες περιοχές, με κομβικό παράγοντα ο οποίος πυροδότησε αυτό το ντόμινο καταστροφών την εμμονή και τη μεγάλη διάρκεια των φαινομένων.

Οπως εξηγεί: «η συνεχής ροή θερμών και υγρών αέριων μαζών από Ιόνιο προς Ηπειρο μαζί με την επίδραση της παρουσίας των βουνών, συνδυαστικά προκαλούν βροχοπτώσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι δυστυχώς… η συνταγή που προκαλεί πλημμύρες».

Σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στα Λεπιανά καταγράφηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης που έχουμε δει στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια για Νοέμβριο μήνα. Σημειώνεται πως το ύψος βροχής που καταγράφηκε στα Λεπιανά Αρτας, ήταν 483 mm βροχής σε διάρκεια τεσσάρων ημερών.



Οπως μάλιστα σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος, ημέρα με βροχοπτώσεις για τις συγκεκριμένες περιοχές είναι και η σημερινή, ενώ μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων αναμένοντα και την ερχόμενη Τριτη σε Ιόνιο και Ηπειρο, και το ίδιο και την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και το λασπώδες έδαφος που περιβάλλει πια αυτές τις περιοχές, αλλά και τις προγνώσεις για νέες βροχοπτώσεις, το πρόβλημα θα παραμείνει και θα επιδεινωθεί περαιτέρω τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο.

«Παλεύουμε ακόμα να μπούμε σε αποκλεισμένους οικισμούς»

Ο Περικλής Μίγδος, δήμαρχος Γεώργιου Καραϊσκάκη στον νομό Αρτας λέει στο in πως υπάρχουν ακόμα χωριά στα οποία δεν έχει καταστεί δυνατή η πρόσβαση.

«Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές στα οδικά δίκτυα αλλά και στην αγροτική οδοποιία και ακόμα πλήρη εικόνα δεν έχουμε. Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε αύριο Δευτέρα όταν και θα ξεκινήσει η καταγραφή. Ζημιές υπάρχουν και στα δίκτυα ύδρευσης».

Ο ίδιος εκφράζει τους φόβους του τόσο για τη συνέχεια των φαινομένων, όσο και για το γεγονός πως αυτές οι ραγδαίες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν μόλις στην αρχή του χειμώνα. Ακόμα περισσότερο, τον αγχώνει, όπως λέει ο κ. Μίγδος, το κόστος αποκατάστασης αυτών των καταστροφών.

«Ηδη ακούω τα κόστη αποκατάστασης και σκέφτομαι πώς θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα έργα. Εμείς θα ετοιμάσουμε τεχνικά δελτία με μελέτη κόστους αλλά θα χρειαστούμε οικονομική βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία» σημειώνει ο κ. Μίγδος.

«Είναι λες και το σύννεφο στάθηκε πάνω από τα Τζουμέρκα»

Τα Τζουμέρκα είναι η περιοχή όπου οι καταστροφές από τις βροχοπτώσεις έδειξαν το πιο σκληρό τους πρόσωπο.

«Είναι λες και το σύννεφο της βροχής ήρθε και στάθηκε πάνω από τα Τζουμέρκα» λέει στο in ο Νικόλαος Βαϊτσης, δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, σημειώνοντας πως καταγράφηκαν 490 κυβικά νερού ανά στρέμμα μέσα σε τρία 24ωρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, υπάρχουν χωριά που παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης- το Ματσούκι, οι Καλαρύτες, τα Πράμαντα, η Πλατανούσα, το Μονολίθι και η Ραφτάνη.

«Δρόμοι έχουν διαλυθεί, δίκτυα ύδρευσης παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές, γεφυράκια έχουν παρασυρθεί» περιγράφει ο δήμαρχος την εικόνα που αντικρίζουν σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής, ενώ τα μηχανήματα έργου δήμου και περιφέρειας «παλεύουν» να περάσουν μέσα από τα δημοτικά δίκτυα.

Στα χωριά Ματσούκι και Καλαρύτες όπου αποκλείστηκαν από τα φερτά υλικά λόγω των βροχοπτώσεων, το ρεύμα αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα το μεσημέρι.

«Εχουμε μέλλον μπροστά μας»

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης σημειώνει με τη σειρά του πως δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε λόγο για «επόμενη μέρα».

«Εχουμε μέλλον μπροστά μας, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν» σχολιάζει ο ίδιος.

Κατά τον κ. Καχριμάνη, αν δεν συνδράμουν οικονομικά τα τρία συναρμόδια για το θέμα υπουργεία- Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, οι δήμοι και η περιφέρεια δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της τεράστιας και μαζικής καταστροφής, όπως την χαρακτηρίζει ο περιφερειάρχης, σε 18 δήμους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Απαιτούνται εκατομμύρια για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών» σημειώνει ο κ. Καχριμάνης.

Ο περιφερειάρχης σημειώνει τέλος, πως ήδη έγινε μια πρώτη σχετική κουβέντα, χθες στην Φιλιππιάδα, με τον υφυπουργό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.