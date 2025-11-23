Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Όλη τη χώρα αναμένεται να πλήξει από την ερχόμενη εβδομάδα νέα κακοκαιρία, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι, από την ερχόμενη Πέμπτη, φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν σοβαρά καιρικά φαινόμενα σε όλη την επικράτεια, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.
Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τις ενδείξεις από τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.
Μια σύντομη «γεύση» χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο, Δευτέρα. Όπως γράφει ο κ. Τσατραφύλλιας, το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα πρέπει να περιμένουμε «κρύα».
Από την Τρίτη ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ ισχυροί νοτιάδες θα ανεβάσουν εκ νέου τη θερμοκρασία
Ωστόσο, από την Τρίτη 25/11 ο καιρός θα αλλάξει ξανά, με νέες βροχές στα δυτικά και ισχυρούς νοτιάδες που θα ανεβάσουν εκ νέου τη θερμοκρασία. Επιπλέον, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Εν τω μεταξύ, στη Δυτική Ελλάδα οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις σαρωτικές πλημμύρες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς).
Συνεργεία του δήμου σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας – η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα της – και της Ηπείρου, παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
Η ανάρτηση Τσατραφύλλια
«Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία…» αναφέρει στην αρχή της ανάρτησής του ο γνωστός μετεωρολόγος και προσθέτει:
• Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
• Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.
• Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.
• Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα.
