Αρναούτογλου: Ξανά στο «κόκκινο» η δυτική Ελλάδα από τη νύχτα της Δευτέρας – Νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές
Προς το τέλος της εβδομάδας η κακοκαιρία θα επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο κύμα με έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσει τη δυτική Ελλάδα από αργά τη νύχτα της Δευτέρας σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.
Η νέα κακοκαιρία θα χτυπήσει κυρίως τις ίδιες περιοχές που έπληξε και η πρόσφατη θεομηνία σε Ήπειρο και Κέρκυρα. Προς το τέλος της εβδομάδας η κακοκαιρία θα επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Μικρή ανάπαυλα την Κυριακή
Ειδικότερα, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ανέφερε ότι αύριο, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, θα επικρατήσει συννεφιά στις ορεινές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να αναμένονται έντονα φαινόμενα, παρά μόνο μερικές τοπικές μπόρες.
Προσοχή χρειάζεται, καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις και ακόμα και ήπια βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται σύντομες μπόρες και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 4°C, με ψύχρα να επικρατεί στο Αιγαίο και στα δυτικά.
Στην ανατολική Ελλάδα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 15 και 20°C.
Ισχυρές βροχές
Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, μέχρι το βράδυ, οπότε αναμένεται η άφιξη νέου κύματος κακοκαιρίας στα δυτικά της χώρας, στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου απαιτείται προσοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και σχετικά χαμηλής έντασης.
Χιόνια στα ορεινά
Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη, με φαινόμενα που θα διατηρηθούν έως το βράδυ της Τετάρτης. Στην ορεινή Ήπειρο και τη Μακεδονία ενδέχεται να σημειωθούν και οι πρώτες χιονοπτώσεις, με πτώση της θερμοκρασίας.
