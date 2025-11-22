Κακοκαιρία: Απίστευτες εικόνες από τη Βόνιτσα – Με πυροσβεστικό όχημα έφυγαν από το φροντιστήριο μαθητές
Παρά πολλά προβλήματα προκάλεσε στην Βόνιτσα το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή μας το απόγευμα της Παρασκευής.
Έντονα προβλήματα προκάλεσε στην Βόνιτσα το νέο κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου. Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ οι δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν σε χείμαρρους.
«Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα»
Μάλιστα, μαθητές από φροντιστήριο χρειάστηκαν την συνδρομή της πυροσβεστικής για να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.
Σημαντικά προβλήματα στη Βόνιτσα
Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».
Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».
Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».
