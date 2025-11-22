view
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
22.11.2025 | 20:24
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς - Κιάτο στον Ασπρόπυργο
Η κακοκαιρία σάρωσε τη δυτική Ελλάδα – Εγκλωβισμένοι 20 κάτοικοι στους Μελισσουργούς Άρτας

Η κακοκαιρία χτυπά τη δυτική Ελλάδα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα

Η κακοκαιρία δοκιμάζει τη δυτική Ελλάδα όπου για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι βροχές. Τεράστια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Άρτα και κυρίως το χωριό Μελισσουργοί όπου οι  περίπου 20 μόνιμοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό.

Ορμητικοί χείμαρροι κατεβαίνουν από το βουνό και έχουν κόψει τους δρόμους στα δύο, καθιστώντας αδύνατη κάθε μετακίνηση.

Η Ηπειρος πέρασε χθες τη δυσκολότερη ημέρα από το τριήμερο κακοκαιρίας, με ακραίες ποσότητες νερού να πλήττουν κυρίως την Άρτα.

Το «112» ενεργοποιήθηκε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία λόγω των έντονων φαινομένων και του αυξημένου κινδύνου, ενώ παράλληλα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού, περιοχές που έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από τα παρατεταμένα και ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Σημαντικά προβλήματα στη Βόνιτσα

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Βόνιτσα / Πηγή: agrinionews.gr

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

Πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Βόνιτσα / Πηγή: agrinionews.gr

Προβλήματα και σε περιοχές της Ηλείας

Προβλήματα και σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ  ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας».

Η κακοκαιρία χτύπησε τα Λεχαινά

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι «κατέβασαν» φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
