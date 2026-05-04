Το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών: Γιατί είδαμε τόσα χιόνια μέσα στον Μάιο;

Μια πρωτοφανής «πολική» εισβολή έφερε χιόνια και έναν μίνι – χειμώνα μέσα στην καρδιά της Άνοιξης, δημιουργώντας σπάνιες εικόνες, λευκού τοπίου, σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στο Orange Press Agency, εξηγεί τα χαρακτηριστικά αυτής της εισβολής, επισημαίνοντας ότι είναι η ισχυρότερη που έχουμε δει -τη συγκεκριμένη, αντίστοιχη περίοδο- από το 1987, εδώ και 40 περίπου χρόνια.

Ιστορικές αποκλίσεις στη θερμοκρασία: «Έως και 13 βαθμοί κάτω από τα κανονικά»

«Έχουμε σε εξέλιξη μια ψυχρή εισβολή, η οποία είναι ακραία για την εποχή. Το 1987 τις ίδιες ημέρες είχαμε μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας. Εκτιμούμε όμως ότι η τωρινή έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης έντασης, δηλαδή και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και χιόνια ακόμα και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου μέχρι την Κρήτη. Επομένως, μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει ίσως αυτό που είχε συμβεί το 1987, δηλαδή περίπου πριν από 40 χρόνια», σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου, οι αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. «Οι θερμοκρασίες που είδαμε σε πολλές περιοχές, αλλά και στην Αθήνα, είναι 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πάρνηθα: Από την πυρκαγιά μέσα σε τρεις μέρες… χιόνια

Το σπάνιο φαινόμενο με τις χιονοπτώσεις απασχόλησε κυρίως την ανατολική και νότια χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται τα ακραία φαινόμενα, ειδικά στην περιοχή της Αττικής. «Πραγματικά το κοντράστ, η αντίθεση δηλαδή, ήταν αξιοσημείωτη καθώς πριν από μερικές ημέρες είδαμε μια μικρή δασική πυρκαγιά, η οποία σταμάτησε βέβαια εγκαίρως στην Πάρνηθα και τρεις – τέσσερις μέρες μετά έχουμε χιονόπτωση», υπογραμμίζει ο έμπειρος μετεωρολόγος.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν σταματά εδώ. «Το παράδοξο είναι ότι τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες θα δούμε εκ νέου πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας αλλά και στην Αττική. Δηλαδή από εκεί που πέσαμε στους 13-14 βαθμούς μέγιστες τιμές, θα δούμε σε λίγες ημέρες η θερμοκρασία στην Αττική να είναι κοντά στους 27 με 28 βαθμούς» εξηγεί.

Η Ευρώπη «ανάποδα»: 24άρια στον Βορρά, χιόνια στον Νότο

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ατμοσφαιρικής διαταραχής που έχει χωρίσει την Ευρώπη στα δύο.

«Αυτή η ψυχρή εισβολή, η οποία επηρέασε τα Βαλκάνια και τη χώρα μας, συνοδευόταν επίσης από μια θερμή εισβολή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες ημέρες είδαμε θερμοκρασίες 23-24 βαθμών σε περιοχές πολύ βόρεια όπως η Στοκχόλμη και λίγο νοτιότερα, όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι ή η Βαρσοβία. Επομένως, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου, μια πολύ έντονη θερμή εισβολή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη Νότια Ευρώπη», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σήμερα, Δευτέρα, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά και στη Νότια Πελοπόννησο όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 5 έως 21 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 6 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 12 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 18 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 70-80 km/h), ενώ στο Βόρειο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.