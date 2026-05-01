Πόσο θα κρατήσει ο «καιρός βορείου ρεύματος» που έφερε χιόνι και ψύχος

Το φθινόπωρο φαίνεται πως θα συνεχίσει να θυμίζει ο καιρός και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ακολουθώντας το μοτίβο της Πρωτομαγιάς. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα παραμένουν σταθερά και δεν δείχνουν κάποια αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 7 έως 8 μποφόρ στα πελάγη (Αιγαίο και Ιόνιο), ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, έχουμε να κάνουμε με καιρό «βορείου ρεύματος», μια κατάσταση που θα διατηρηθεί για τις επόμενες δύο ημέρες. Ωστόσο, από την αρχή της νέας εβδομάδας, τα μετεωρολογικά δεδομένα θα αρχίσουν να επανέρχονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες:

Σάββατο: Στα ανατολικά τμήματα της χώρας αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ στην κεντρική Μακεδονία ίσως εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας αναμένονται ακόμα και τοπικές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Κυριακή: Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα συνεχιστούν οι νεφώσεις με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες, με τον καιρό να βελτιώνεται από το βράδυ στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο (7-8 μποφόρ) και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 18-20 βαθμούς στα δυτικά και τους 15-17 στην υπόλοιπη χώρα.

Δευτέρα: Σταδιακή βελτίωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις ίσως φέρουν κάποιες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σε όλη την επικράτεια και οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Τρίτη & Τετάρτη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τον υδράργυρο να σημειώνει περαιτέρω άνοδο. Την Τετάρτη θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, ενισχύοντας την αίσθηση της άνοιξης.

