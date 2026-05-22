Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών κατεβαίνουν οι συμβολαιογράφοι, ζητώντας να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους ώστε να μην εμπλέκονται σε οικογενειακές διενέξεις και γίνονται στόχοι πολιτών.

«Θέλουμε μία μεταχείριση όπως του δικαστή – Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δικαστικά καθήκοντα εκτελούμε»

«Τα μέλη μας απέχουν μόνο από τη δημοσίευση διαθηκών, τα υπόλοιπα καθήκοντα εκτελούνται κανονικά, για να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη του συμβολαιογράφου στο πλαίσιο της δημοσίευσης διαθηκών» δήλωσε στο ΕΡΤnews η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου.

Διαφορετικά, όπως είπε, μπορεί να υπάρξει δίωξη από κάποιον πολίτη ότι κακώς ο συμβολαιογράφος δημοσίευσε αυτή τη διαθήκη, ότι δεν ήταν εκείνη που περιεχόταν στον φάκελο που είχε καταθέσει ο διαθέτης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «η πολιτεία θεωρεί ότι είναι σαφές το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, εμείς βέβαια έχουμε αυτές τις αμφιβολίες γιατί πάρα πολλές φορές γινόμαστε αντικείμενο διαφόρων διενέξεων οικογενειακών. Δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο, ούτε το ανεύθυνο, απλά να μπορούσε να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου».

Το θέμα, όπως εξήγησε, είναι να μην εμπλέκεται ο συμβολαιογράφος σε μια εντελώς τυπική διαδικασία, να μην είναι υποκείμενο αυτών των οικογενειακών διενέξεων, αλλά εκείνος ο οποίος θα είναι τετιμημένος από τη διαθήκη, ο κληρονόμος.

«Μέχρι τώρα οι δημοσιεύσεις των διαθηκών γίνονταν στο δικαστήριο και για οποιοδήποτε θέμα και να παρουσιαζόταν, ο πολίτης δεν στρεφόταν κατά του δικαστή. Ο συμβολαιογράφος είναι μεν δημόσιος λειτουργός, αλλά είναι πιο ευάλωτος στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλουμε μία μεταχείριση όπως του δικαστή. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δικαστικά καθήκοντα εκτελούμε» συμπλήρωσε.

Η κ. Κοντογεώργου συνέχισε λέγοντας ότι «υπήρχαν διάφορα πλαίσια με τα οποία ο δικαστής κατοχυρώνονταν και δεν νομίζω να έχετε ακούσει να είχε διωχθεί ποτέ δικαστής για διαθήκη. Σε μας ανατέθηκε, γιατί ακριβώς αργούσαν πάρα πολύ, η δημοσίευση των διαθηκών. Όλοι σας γνωρίζετε ότι έκαναν και δύο χρόνια οι δικάσιμοι, ενώ τώρα μπορεί να έρθει ο πολίτης απευθείας ενώπιόν μας, να καταθέσει, να ζητήσει τη δημοσίευση της διαθήκης και σε μία μέρα να έχει δημοσιευθεί».

Συμβολαιογράφοι: Οι εξαιρέσεις στην αποχή

Ακολούθως, η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών διευκρίνισε ότι εντός του διαστήματος της αποχής έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις όπου δίνονται άδειες: «Για εξαιρετικούς λόγους μπορούν να ζητήσουν άδεια από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, να την πάρουν και να προβούν στην όποια ενέργεια. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάποιες καταστάσεις».

Και πρόσθεσε: «Ο άλλος που έχει ένα δάνειο και χάνει μια προθεσμία ή κάποιος άλλος για λόγους υγείας κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν δοθεί άδειες. Ο συμβολαιογράφος κάνει μια τυπική αίτηση κάνει, εκθέτει τον λόγο του και παίρνει την άδεια. Μέχρι στιγμής όλες τις έχουμε κάνει δεκτές».

Ως προς την αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη διαθήκη και δημοσίευσή της, η κ. Κοντογεώργου είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι 50 ευρώ, είναι μια πάγια πράξη. Αλλά ακριβώς επειδή το υπουργείο έχει καταλάβει όλη αυτή την ευθύνη που έχει ο συμβολαιογράφος, προτίθεται να αλλάξει αυτές τις τιμές. Θα αυξηθούν, κάτι παραπάνω, όχι τρομερά».

Ερωτηθείσα αν οι συμβολαιογράφοι ουσιαστικά θέλουν να αποποιηθούν κάθε ευθύνη που προκύπτει από τα καθήκοντά τους, η ίδια τόνισε ότι «ευθύνη έχει για τα πάντα ο συμβολαιογράφος, από τη στιγμή που γίνεται συμβολαιογράφος και παίρνει τη στρογγυλή σφραγίδα, έχει ευθύνη για τα πάντα». Ωστόσο, μπορεί όπως είπε να διωχθεί παρότι έχει κάνει τη δουλειά του σωστά, αν τον εμπλέξουν σε οικογενειακές διαμάχες μεταγενέστερες.

Τέλος, ως προς τη μεγάλη αναμονή που υπομένει ο πολίτης για τη σύνταξη συμβολαίων, η κ. Κοντογεώργου δήλωσε: «Εξαρτάται από την περίπτωση αν θέλει τροποποίηση σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας κλπ. Απαιτείται η προσκόμιση πολλών πιστοποιητικών. Η έκδοση των οποίων δεν έγκειται στον συμβολαιογράφο. Ο μηχανικός που θα πάει να ελέγξει ή η ΔΟΥ από την οποία θα βγάλει τα διάφορα πιστοποιητικά. Οπότε εκεί έγκειται η καθυστέρηση, κάθε περίπτωση όμως έχει την ιδιαιτερότητά της».