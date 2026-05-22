newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 12:13

Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο

Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών κατεβαίνουν οι συμβολαιογράφοι, ζητώντας να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους ώστε να μην εμπλέκονται σε οικογενειακές διενέξεις και γίνονται στόχοι πολιτών.

«Θέλουμε μία μεταχείριση όπως του δικαστή – Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δικαστικά καθήκοντα εκτελούμε»

«Τα μέλη μας απέχουν μόνο από τη δημοσίευση διαθηκών, τα υπόλοιπα καθήκοντα εκτελούνται κανονικά, για να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη του συμβολαιογράφου στο πλαίσιο της δημοσίευσης διαθηκών» δήλωσε στο ΕΡΤnews η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου.

Διαφορετικά, όπως είπε, μπορεί να υπάρξει δίωξη από κάποιον πολίτη ότι κακώς ο συμβολαιογράφος δημοσίευσε αυτή τη διαθήκη, ότι δεν ήταν εκείνη που περιεχόταν στον φάκελο που είχε καταθέσει ο διαθέτης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «η πολιτεία θεωρεί ότι είναι σαφές το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, εμείς βέβαια έχουμε αυτές τις αμφιβολίες γιατί πάρα πολλές φορές γινόμαστε αντικείμενο διαφόρων διενέξεων οικογενειακών. Δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο, ούτε το ανεύθυνο, απλά να μπορούσε να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου».

Το θέμα, όπως εξήγησε, είναι να μην εμπλέκεται ο συμβολαιογράφος σε μια εντελώς τυπική διαδικασία, να μην είναι υποκείμενο αυτών των οικογενειακών διενέξεων, αλλά εκείνος ο οποίος θα είναι τετιμημένος από τη διαθήκη, ο κληρονόμος.

«Μέχρι τώρα οι δημοσιεύσεις των διαθηκών γίνονταν στο δικαστήριο και για οποιοδήποτε θέμα και να παρουσιαζόταν, ο πολίτης δεν στρεφόταν κατά του δικαστή. Ο συμβολαιογράφος είναι μεν δημόσιος λειτουργός, αλλά είναι πιο ευάλωτος στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλουμε μία μεταχείριση όπως του δικαστή. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δικαστικά καθήκοντα εκτελούμε» συμπλήρωσε.

Η κ. Κοντογεώργου συνέχισε λέγοντας ότι «υπήρχαν διάφορα πλαίσια με τα οποία ο δικαστής κατοχυρώνονταν και δεν νομίζω να έχετε ακούσει να είχε διωχθεί ποτέ δικαστής για διαθήκη. Σε μας ανατέθηκε, γιατί ακριβώς αργούσαν πάρα πολύ, η δημοσίευση των διαθηκών. Όλοι σας γνωρίζετε ότι έκαναν και δύο χρόνια οι δικάσιμοι, ενώ τώρα μπορεί να έρθει ο πολίτης απευθείας ενώπιόν μας, να καταθέσει, να ζητήσει τη δημοσίευση της διαθήκης και σε μία μέρα να έχει δημοσιευθεί».

Συμβολαιογράφοι: Οι εξαιρέσεις στην αποχή

Ακολούθως, η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών διευκρίνισε ότι εντός του διαστήματος της αποχής έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις όπου δίνονται άδειες: «Για εξαιρετικούς λόγους μπορούν να ζητήσουν άδεια από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, να την πάρουν και να προβούν στην όποια ενέργεια. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάποιες καταστάσεις».

Και πρόσθεσε: «Ο άλλος που έχει ένα δάνειο και χάνει μια προθεσμία ή κάποιος άλλος για λόγους υγείας κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν δοθεί άδειες. Ο συμβολαιογράφος κάνει μια τυπική αίτηση κάνει, εκθέτει τον λόγο του και παίρνει την άδεια. Μέχρι στιγμής όλες τις έχουμε κάνει δεκτές».

Ως προς την αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη διαθήκη και δημοσίευσή της, η κ. Κοντογεώργου είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι 50 ευρώ, είναι μια πάγια πράξη. Αλλά ακριβώς επειδή το υπουργείο έχει καταλάβει όλη αυτή την ευθύνη που έχει ο συμβολαιογράφος, προτίθεται να αλλάξει αυτές τις τιμές. Θα αυξηθούν, κάτι παραπάνω, όχι τρομερά».

Ερωτηθείσα αν οι συμβολαιογράφοι ουσιαστικά θέλουν να αποποιηθούν κάθε ευθύνη που προκύπτει από τα καθήκοντά τους, η ίδια τόνισε ότι «ευθύνη έχει για τα πάντα ο συμβολαιογράφος, από τη στιγμή που γίνεται συμβολαιογράφος και παίρνει τη στρογγυλή σφραγίδα, έχει ευθύνη για τα πάντα». Ωστόσο, μπορεί όπως είπε να διωχθεί παρότι έχει κάνει τη δουλειά του σωστά, αν τον εμπλέξουν σε οικογενειακές διαμάχες μεταγενέστερες.

Τέλος, ως προς τη μεγάλη αναμονή που υπομένει ο πολίτης για τη σύνταξη συμβολαίων, η κ. Κοντογεώργου δήλωσε: «Εξαρτάται από την περίπτωση αν θέλει τροποποίηση σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας κλπ. Απαιτείται η προσκόμιση πολλών πιστοποιητικών. Η έκδοση των οποίων δεν έγκειται στον συμβολαιογράφο. Ο μηχανικός που θα πάει να ελέγξει ή η ΔΟΥ από την οποία θα βγάλει τα διάφορα πιστοποιητικά. Οπότε εκεί έγκειται η καθυστέρηση, κάθε περίπτωση όμως έχει την ιδιαιτερότητά της».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Η ανακοίνωση 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Κόσμος 22.05.26

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi

Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Η ανακοίνωση 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Σύνταξη
Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies