newspaper
Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 06:00

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών

Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

A
A
Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Spotlight

Σε πλήρη τροχιά τίθεται η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας του Μητρώου Διαθηκών, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και να ζητούν επίσημα πιστοποιητικά ή αντίγραφα πράξεων που είναι απαραίτητα για τη διευθέτηση των κληρονομικών τους θεμάτων.

Με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης καθορίζονται βήμα βήμα όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, πώς λειτουργεί το σύστημα, ποια πιστοποιητικά εκδίδονται, ποιο είναι το κόστος των εγγράφων και ποια είναι η νομική ισχύς τους.

Το Μητρώο Διαθηκών, που λειτουργεί πλήρως από τις 14 Απριλίου 2026, εξυπηρετεί:

-Την ηλεκτρονική καταχώριση όλων των τύπων διαθηκών.
-Την ηλεκτρονική καταχώριση των πράξεων ανάληψης και ανάκλησης διαθηκών.–Τη δημοσίευση διαθηκών μετά τον θάνατο του διαθέτη.
-Την καταχώριση πράξεων κήρυξης κύριων ιδιόγραφων διαθηκών.
-Τη χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών: α) ύπαρξης κατατεθειμένων αλλά αδημοσίευτων διαθηκών, β) δημοσίευσης ή μη διαθήκης, γ) αντιγράφου της πράξης δημοσίευσης διαθήκης, δ) αντιγράφου της πράξης απόρριψης διαθήκης, ε) αντιγράφου της πράξης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης και στ) αντιγράφου της πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης.
-Τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, της ασφάλειας και της διαφάνειας της διαδικασίας.
-Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα αποτελείται από δύο διακριτές εφαρμογές: την πύλη εισόδου (portal) για όλους τους πολίτες με την ονομασία diathikes.gr και την πύλη εισόδου (portal) των συμβολαιογράφων – μελών των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΕΣΣΕ) αλλά και των πιστοποιημένων χρηστών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ) με την ονομασία notariatservices.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν μέσω των προσωπικών κωδικών που έχουν στο Taxisnet να υποβάλουν αίτηση για αναζήτηση διαθήκης, δημοσίευση ή μη διαθήκης, αντιγράφου της πράξεως δημοσίευσης ή απόρριψης δημοσίευσης διαθήκης και αντιγράφου της πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης.

Η προσβασιμότητα

Τι ακριβώς προβλέπεται με βάση την υπουργική απόφαση για την προσβασιμότητα των πολιτών στην ψηφιακή πλατφόρμα;

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τα έξι πιστοποιητικά που στο εξής θα μπορεί κάθε πολίτης να αιτείται μέσω της πύλης εισόδου (portal) diathikes.gr. Ποια είναι αυτά; Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη αδημοσίευτης, κατατεθειμένης διαθήκης, χορήγηση πιστοποιητικών περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, έκδοση αντιγράφου της πράξης δημοσίευσης διαθήκης, έκδοση αντιγράφου της πράξης απόρριψης δημοσίευσης διαθήκης, έκδοση αντιγράφου της πράξης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης και έκδοση αντιγράφου της πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης.

Στην ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται και το τέλος χρήσης που θα καταβάλλεται για κάθε πιστοποιητικό από τον αιτούντα, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης εκ των προτέρων το κόστος των εγγράφων που ζητάει. Ετσι, για τη χορήγηση πιστοποιητικού αναζήτησης κατατεθειμένης αλλά αδημοσίευτης διαθήκης το κόστος ορίζεται σε 25 ευρώ, για τη χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης σε 25 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου πράξης δημοσίευσης διαθήκης σε 35 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου πράξης απόρριψης δημοσίευσης διαθήκης σε 35 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου πράξης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης σε 45 ευρώ και για την έκδοση αντιγράφου πράξης απόρριψης κήρυξης κύριας ιδιόγραφης διαθήκης σε 45 ευρώ.

Τα 5 βήματα

Ας δούμε τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος πολίτης ο οποίος θέλει να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς αποτελεί πια παρελθόν η έκδοσή τους από τα κατά τόπους πρωτοδικεία.

Βήμα 1ο. Η είσοδος των πολιτών στην πύλη εισόδου (portal) diathikes.gr πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

Βήμα 2ο. Ο αιτών πολίτης δηλώνει αν ζητάει τα πιστοποιητικά για τον ίδιο ή ενεργεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Βήμα 3ο. Αν ο αιτών πολίτης υποβάλλει την αίτηση για τον ίδιο, τότε εκτός των ονόματός του, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου και ΑΦΜ υποχρεούται να καταχωρίσει στην πύλη εισόδου (portal) diathikes.gr στοιχεία που είτε είναι καταχωρισμένα με ελλιπή τρόπο είτε δεν έχουν επικαιροποιηθεί στην ΑΑΔΕ και το ΚΕΔ, δηλαδή το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου.

Βήμα 4ο. Ο πολίτης συμπληρώνει τα στοιχεία του αποβιώσαντος προσώπου, αναρτά τα απαραίτητα έγγραφα (ληξιαρχική πράξη θανάτου κ.λπ.) και μετά την καταβολή του ανάλογου τέλους η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ) που τηρεί το Μητρώο Διαθηκών.

Βήμα 5ο. Μετά τον έλεγχο ο αιτών πολίτης λαμβάνει σε μορφή PDF το σχετικό έγγραφο, τη χορήγηση ή έκδοση του οποίου έχει αιτηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ο πολίτης υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό τρίτου, εκτός από τις προαναφερόμενες κινήσεις θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικό έγγραφο σχετικής εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης και να συμπληρώσει τα στοιχεία του αποβιώσαντος διαθέτη και του προσώπου που εκπροσωπεί.

Τα έγγραφα που μπορούν να εκτυπώσουν οι πολίτες γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

Τέλος, με βάση την υπουργική απόφαση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μπορούν να εκδώσουν τα αναγκαία πιστοποιητικά για θανάτους διαθετών από την 1η Νοεμβρίου 2025 και εφεξής καθώς και θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, αν δεν έχει κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης διαθήκης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 5264/2025, ή έχει κατατεθεί και έχει αποσυρθεί από το οικείο δικαστήριο.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Ελλάδα 29.04.26

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 29.04.26

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 28.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Σύνταξη
«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

«Τους τη μπουμπούνησα» - Τι είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη και πώς σχεδίαζε τη διαφυγή του

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

Σύνταξη
Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Σύνταξη
Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Θεσσαλονίκη 28.04.26

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ελλάδα 28.04.26

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το στεγαστικό 29.04.26

Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες - Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Ελλάδα 29.04.26

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Εκθεση για το κλίμα 29.04.26

Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Διώκεται από τον Τραμπ για μια φωτογραφία ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Διαλύθηκε η Βουλή στο Κόσοβο

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο»

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σύνταξη
Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις του ΟΗΕ για τον πόλεμο στο Σουδάν

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Cookies