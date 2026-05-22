Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαρίλαος Φλωράκης: «Δεν έρχεστε να γευτούμε καμία π’τούλα;»
Ιστορικό Αρχείο 22 Μαΐου 2026, 12:04

Χαρίλαος Φλωράκης: «Δεν έρχεστε να γευτούμε καμία π’τούλα;»

Είχε αφήσει μια ενοχική σκιά αυτός ο υποχρεωτικός βιασμός των αναμνήσεων των παιδικών του χρόνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Όσο ο Χαρίλαος Φλωράκης ζούσε, δεν θα επέτρεπε η έμφυτη ντροπαλοσύνη του να χαράξω αυτές τις γραμμές. Δεν παραβαίνω εξάλλου καμία υπόσχεση ή εντολή, γράφοντας τα παρακάτω. Τώρα που ο τρικυμιώδης πλους της ζωής του έδεσε κάβο στο λιμάνι του Αχέροντος ποταμού, είναι χρέος μας να πούμε ό,τι αποκομίσαμε, ό,τι μας πλούτισε η συνάφεια με το τιμιότατο πρόσωπό του.

Ο Χαρίλαος Φλωράκης ήταν στενός συγγενής της γυναίκας μου, το γένος εξάλλου Φλωράκη. Έτσι, πριν από σαράντα τόσα χρόνια που ο Χαρίλαος ήταν στη φυλακή, ήταν ένα μυθικό πρόσωπο για την οικογένειά του. Αλλά και για τη δική μου, για άλλους λόγους. Ο πατέρας μου υπήρξε πολιτικός εξόριστος και ο αδελφός της μητέρας μου πρωτοπαλίκαρο του Άρη Βελουχιώτη και σύντροφος στο αντάρτικο του Καπετάν «Νικηφόρου» Δημητρίου, και έτσι μας είχαν κατατάξει στους εχθρούς του έθνους, καλά φακελωμένους, ώστε από την τρυφερή μας ηλικία να τρεφόμαστε με τον μύθο των βουνών και των καπεταναίων. Από την άλλη, οι μεγάλες ελληνικές οικογένειες, τα σόγια, μέσα στον Εμφύλιο, συχνά διχάστηκαν, ακολούθησαν μία από τις δύο παρατάξεις, συχνότερα μισήθηκαν, αλλά όχι σπάνια ο φανατισμός δεν έσπασε τις βαθιές ρίζες που ενώνουν τους ανθρώπους με τους ακατάλυτους δεσμούς αλληλεγγύης.


«ΤΑ ΝΕΑ», 28-29.5.2005, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι Φλωράκηδες μεγάλο σόι, με καταγωγή από τον συναγωνιστή του Κατσαντώνη Καπετάν Φλώρο, απλωμένο από τα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας και τη Φουρνά έως τα καμποχώρια της Θεσσαλίας, αλλά και τα πρανή ανάμεσα Ευρυτανία και Καρδίτσα, είχαν χωριστεί πριν από τον πόλεμο σε δύο αντίπαλα ιδεολογικά μορφώματα: βασιλόφρονες και αριστερούς. Παρ’ όλα αυτά, η πατροπαράδοτη συγγενική αλληλεγγύη, φιλοξενία και έγνοια έφερνε σε συχνές επαφές ιδιαίτερα τους νεώτερους των δύο κλάδων. Ο Χαρίλαος πέρναγε πολλά καλοκαίρια στα ελατοσκέπαστα βουνά της Ευρυτανίας, προερχόμενος από τον καρδιτσιώτικο κλάδο, και κυρίως στο αρχοντικό του Νικολάου Φλωράκη στη Φουρνά ή στο Φουρνά. Μεγαλύτερός του κατά είκοσι χρόνια, ο γιος του Νικολάου, Ιωάννης, γνωστός ως Γιαννάκης Φλωράκης, γιατρός. Ο γιατρός στον Μεσοπόλεμο υπήρξε, χωρίς επιτυχία, υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρυτανία, ηττώμενος από τον υποψήφιο των Φιλελευθέρων συμπολίτη του, στρατιωτικό Αλκιβιάδη Μπουρδάρα. Ο Μπουρδάρας ήταν στρατοδίκης στη δίκη των «Εξ» και το 1935 απότακτος ως συμμετασχών στο πραξικόπημα του Πλαστήρα. Φοβερά τα πάθη της εποχής και μέσα σ’ αυτήν την ατμόσφαιρα πέρασε ευτυχή, όπως ομολογούσε, ξέγνοιαστα παιδικά καλοκαίρια στο φιλόξενο συγγενικό αρχοντικό. Η Φουρνά έγινε κέντρο της αντίστασης μέσα στην Κατοχή. Έδρα επιτελείου, έδρα των ξένων συμβούλων, του Γουντχάους, του Ποπώφ, έδρα του Σαράφη, του Άρη.

Ο πατέρας της γυναίκας μου ταχυδρομικός υπάλληλος, ήταν προϊστάμενος του ταχυδρομείου και στην Κατοχή διαδραμάτισε λόγω θέσεως —ένας συντηρητικός πολιτικά άνθρωπος, αλλά συγκινητικά αφοσιωμένος στην υπηρεσία του και στους συγγενείς του— σπουδαίο ρόλο και την προσφορά του έχει απομνημειώσει στο σημαντικό ντοκουμέντο του ο Γιωργούλας Μπέικος (σ.σ. δημοσιογράφος και συγγραφέας, 1919-1975). Ο βασιλόφρων Γιαννάκης Φλωράκης ήταν ο μόνος γιατρός που εμπιστευόταν ο Άρης και μόνο χαρτί του Φλωράκη τον έπειθε να βγάλει εκτός υπηρεσίας αντάρτη. Άλλες εποχές, άλλα ήθη. Για να αντιληφθεί κανείς την ποιότητα αυτής της γενιάς θα αφηγηθώ δύο γεγονότα. Όταν στον Εμφύλιο ο «Δημοκρατικός Στρατός» μπήκε στη Φουρνά με επικεφαλής τον Καπετάν Γιώτη (Χαρίλαο Φλωράκη), ο ευθύς εκείνος άνθρωπος για να μη δοθεί η εντύπωση ότι φείδεται των συγγενών του έσπασε την πόρτα του αρχοντικού των Φλωράκηδων και κατέλυσε εκεί επιτάσσοντάς το (ο γιατρός και οι οικογένειες που απέμειναν είχαν «κατεβεί» στη Λαμία, πρόσφυγες, οι λεγόμενοι συμμοριόπληκτοι). Αυτή η τραυματική εμπειρία τον κατέτρυχε έως πρόσφατα, όταν ανταμώναμε με τους συγγενείς. Είχε αφήσει μια ενοχική σκιά αυτός ο υποχρεωτικός βιασμός των αναμνήσεων των παιδικών του χρόνων. «Εκεί», έλεγε, «η θεία είχε για χάρη μου σφάξει κοτούλα, με είχε ταΐσει κριθαρένιο ψωμί πασπαλισμένο με φρέσκο βούτυρο και μέλι από το μελίσσι που τρύγαγε από τις κυψέλες του κήπου».


«ΤΑ ΝΕΑ», 23.5.2005, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από την άλλη ο γιατρός Φλωράκης ξεσπιτωμένος, λαϊκός γιατρός, άγιος στο Σλα Μαχαλά (σ.σ. άλλως πως τα «Γύφτικα») της Λαμίας, άγιος των φτωχών, κλήθηκε στην Αθήνα να χειρουργήσει μυστικά τον Μήτσο Τραχανή, ξάδερφο της γυναίκας μου που κρυβόταν σ’ ένα υπόγειο στο Κολωνάκι, στο επιταγμένο αρχοντικό του Θεοτόκη, στην οδό Αλωπεκής, όπου είχε βρει στενή στέγη στα διαμερίσματα του υπηρετικού προσωπικού η οικογένεια του δημοσίου υπαλλήλου, ταχυδρομικού πεθερού μου. Τότε, η απόκρυψη διωκόμενου κομμουνιστή σήμαινε απόσπασμα. Και να ήταν μόνο αυτό. Ο πεθερός μου είχε αδελφό αξιωματικό, οδηγό του στρατηγού Σπαή, ο οποίος εν γνώσει των τεκταινομένων παρκάριζε το τζιπ του στρατηγού έξω από το υπόγειο του καταζητούμενου! Αυτό το ήθος, αυτή τη συγγενική αλληλεγγύη γνώριζε ο Χαρίλαος Φλωράκης, όταν, πιθανόν ο τελευταίος κρατούμενος του Εμφυλίου, αποφυλακίστηκε το 1966 από την κυβέρνηση των «Αποστατών». Έκτοτε και η ιδιαίτερη προσωπική του σχέση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τον οποίον έλεγε πως διαφωνεί κάθετα μαζί του πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί πως δεν υπήρξε ποτέ αντικομμουνιστής και δεν εξεφώνησε ποτέ αντικομμουνιστικό λόγο.

Όταν το 1966 αποφυλακίστηκε και τον συνάντησαν κάποιοι συγγενείς, ζήτησε από έναν από αυτούς που ήταν μάστορας, να πάει στο λιτό του σπιτάκι και να τον κατατοπίσει στη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, γιατί οι μακροχρόνιες φυλακίσεις του και η απομόνωση, οι μεταφορές από κελί σε κελί, δεν του είχαν επιτρέψει να γνωρίζει τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. «Δεν ήμουν ικανός», έλεγε, «να βάλω στην πρίζα το καμινέτο να ψήσω καφέ».


«ΤΑ ΝΕΑ», 23.5.2005, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δεν φτούρησε η ελεύθερη ζωή του. Σε έναν χρόνο με το πραξικόπημα της χούντας βρέθηκε πάλι εξορία. Ξαναγύρισε με τη Μεταπολίτευση γενικός πλέον γραμματέας του ΚΚΕ. Ήταν τον Σεπτέμβριο του 1977, όταν ο Δήμος Ελευσίνας εγκαινίασε τα Αισχύλεια με τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου με τη δική μου μετάφραση στη σκηνοθεσία του Ευαγγελάτου, που μου ζητήθηκε να είμαι ο επίσημος ομιλητής στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του αρχαίου Ελευσίνιου τραγικού. Παρόντες ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ο Χαρίλαος Φλωράκης. Μετά την τελετή και πριν από την παράσταση, ο δήμαρχος είχε μια λιτή, υπαίθρια δεξίωση. Τότε η γυναίκα μου, που έως τότε δεν είχε επαφή με τον συγγενή της, τον πλησίασε και του συστήθηκε. «Είμαι», είπε, «η κόρη της Κωνσταντίας Φλωράκη». Η μητέρα της γυναίκας μου έφυγε από τη ζωή το 1949, νέα πολύ. Στο άκουσμα του ονόματος αυτός ο τρυφερός, αλλά πάντα και ευσυγκίνητος ορεσίβιος γίγαντας ξέσπασε δημόσια σε λυγμούς. Σήκωσε στα χέρια του, ψηλά, τη γυναίκα μου και παραληρούσε ενθυμούμενος τα καλοκαίρια της Φουρνά και τις πίτες που είχε φάει με ανοιγμένο φύλλο από τα «χεράκια» της Κωνσταντίας Φλωράκη – Μάργαρη. Έκτοτε ο Χαρίλαος δεν έπαψε να μας συναντάει, να έρχεται σπίτι μας και στο σπίτι της αδελφής της γυναίκας μου, συζύγου του Κώστα Μητρόπουλου. Πάντα μιλούσε για τους «Κωστάδες». Έπαιρνε τηλέφωνο και μας καλούσε σε λιτά γεύματα, ψάρια προσφορά κάποιου συντρόφου, πίτες ανοιγμένες από γειτόνισσες, κρασί από τη Ραχούλα Καρδίτσας. Εμείς γνωρίσαμε τον άλλο Χαρίλαο, τον θυμόσοφο, τον αφηγητή, τον παθιασμένο με τις ρίζες του, που έπαιρνε αμπάριζα από τις κορυφογραμμές των Αγράφων και ορίζοντα από την απεραντοσύνη του Κάμπου, τον γερο-έλατο με τις κλάρες από τη Φουρνά και την αντάρα της Θεσσαλίας.

[…]

Όταν αργούσαμε να επικοινωνήσουμε, έπαιρνε τηλέφωνο: «Χαθήκατε Κωστάδες, τι κάνουν τα κορίτσια, δεν έρχεστε να γευτούμε καμία π’τούλα;» Σαν τυπικός συγγενής έπαιρνε τηλέφωνο τις γιορτάδες μέρες για χρόνια πολλά. Όταν το περασμένο Σάββατο δεν πήρε, είπα στη γυναίκα μου ότι πρέπει να μάθουμε πώς πάει η υγεία του Χαρίλαου γιατί δεν πήρε για χρόνια πολλά. Την Κυριακή είχε κάνει πανιά για τα ψηλά ελάτια και την ανοιχτωσιά των ελεύθερων βουνών.

*Κείμενο-αποχαιρετισμός του Χαρίλαου Φλωράκη, γραμμένο από το χέρι του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Έφερε τον τίτλο «Ο Χαρίλαος και οι ρίζες» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου 2005.


Πηγή: Αρχείο ΚΚΕ

Μία εβδομάδα νωρίτερα, την Κυριακή 22 Μαΐου 2005, είχε αποβιώσει πλήρης ημερών ο Χαρίλαος Φλωράκης, προσωπικότητα ηγετική, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική διαδρομή του ΚΚΕ.


Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Κόσμος 22.05.26

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi

Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Η ανακοίνωση 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Σύνταξη
Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Εξαιρέσεις 22.05.26

Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας - Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο

Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies