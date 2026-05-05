Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναγής Παπαληγούρας: Γνώση των πραγματικών προβλημάτων
Ιστορικό Αρχείο 05 Μαΐου 2026, 11:03

Παναγής Παπαληγούρας: Γνώση των πραγματικών προβλημάτων

Ο πιο ουσιαστικός επικήδειός του

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Spotlight

Ήταν λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη Μεταπολίτευση. Ετοιμάζονταν οι πρώτες εκλογές, και ο Παναγής Παπαληγούρας (στο ημιυπόγειο δυάρι της οδού Καρνεάδου) συζητούσε για τις προεκλογικές θέσεις της, τότε νέας, Νέας Δημοκρατίας. Με πλήρη επίγνωση του βαθύτατου τραυματισμού που είχε υποστεί η πολιτική σκηνή και ο λαός από τα χρόνια της Χούντας, με ανησυχία για το πού θα έβρισκε ο πολιτικός κόσμος ουσιαστικά ερείσματα, με γνώση των πραγματικών προβλημάτων.

Τον ρώτησε νεαρός δημοσιογράφος, μη φίλα προσκείμενος προς τη ΝΔ, γιατί τότε η γενιά εκείνη να ξαναπροσπαθεί: «Μπα, τώρα το μάθαμε καλύτερα το παιχνίδι — και τη ζημιά που μπορούμε να κάνουμε» είπε, μετά από μακρά συνοφρυωμένη σκέψη. Off the record φυσικά.


«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 13.5.1993, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τον ρώτησε αργότερα ο ίδιος δημοσιογράφος γιατί ο Κ. Καραμανλής τού δίνει πάντοτε επιτελικά πόστα. «Ξέρω κι εγώ; Κάποια αξιοπιστία, υποθέτω…»

Ο Παναγής Παπαληγούρας πέθανε τον Μάιο του 1993, έχοντας όμως παροπλισθεί από την αρρώστια πριν από δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια: από τότε που, ούτως ή άλλως, το παιχνίδι είχε χαθεί οριστικά για τη γενιά του. Η οποία απεδείχθη ότι τίποτε δεν έμαθε. Όσο για την αξιοπιστία, ο Π. Παπαληγούρας ίσως υπήρξε ο τελευταίος που θυμόταν το εννοιολογικό της περιεχόμενο. Ίσως αυτός να είναι ο πιο ουσιαστικός επικήδειός του.

*Κείμενο-αποχαιρετισμός του δημοσιογράφου Αντώνη Παπαγιαννίδη, που είχε δημοσιευτεί στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» της 13ης Μαΐου 1993. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 5 Μαΐου 1993, είχε φύγει από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών και με κλονισμένη από μακρού χρόνου την υγεία του, ο Παναγής Παπαληγούρας.


Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης

Εξέχον στέλεχος της αποκαλούμενης συντηρητικής παράταξης, πολιτικός ανήρ με δημοκρατική αγωγή, σπάνια θεωρητική κατάρτιση, αλλά και μεταρρυθμιστική πολιτικοοικονομική σκέψη, ο Παναγής (Παναγιώτης) Παπαληγούρας άσκησε καίριες αρμοδιότητες στην οικονομική πολιτική της χώρας μας σε κρίσιμες περιόδους, από τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση έως τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην EOK.

Για τον Παπαληγούρα η συμμετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης συνιστούσε μονόδρομο, προκειμένου να ξεφύγει η χώρα από τη φτώχεια και την υπανάπτυξη, αλλά και να αρχίσει να καλύπτει σταδιακά το χαώδες έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που τη χώριζε από τους Δυτικούς εταίρους της.


Ο Παπαληγούρας υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος, κοφτερή κρίση και χιούμορ, ακέραιος και ανιδιοτελής, λιτός και μετρημένος, αεικίνητος και αενάως δημιουργικός.

Ως ένθερμος ευρωπαϊστής, υπερασπίστηκε με πάθος και γνώση την ευρωπαϊκή επιλογή ως την πλέον κατάλληλη λύση για το κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ως ένας διανοητής με σφαιρική άποψη για τη λειτουργία της οικονομίας, υπήρξε σταθερός υπέρμαχος του ισορροπημένου μείγματος κράτους και αγοράς, που επικράτησε μεταπολεμικά στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Η πρόταση του Παπαληγούρα για την ελληνική αναπτυξιακή στρατηγική συνοψίστηκε στον όρο «ρεαλιστικός φιλελευθερισμός». Απηχώντας στοιχεία του αμερικανικού New Deal και της «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς», του αναπτυξιακού δόγματος της Ομοσπονδιακής ∆ημοκρατίας της Γερμανίας, ο «ρεαλιστικός φιλελευθερισμός» επαγγελλόταν ένα σύγχρονο φιλελεύθερο οικονομικό περιβάλλον, που θα ενθάρρυνε την άνθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την παραγωγή γενικευμένου πλούτου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του κράτους να ενεργοποιεί τον αναπτυξιακό του ρόλο για μεγάλες ταχύρρυθμες επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούσαν τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.


Η ανάλυση του Παπαληγούρα συνέθετε την πολιτική οικονομία με την κοινωνική δικαιοσύνη: η οικονομία δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά μέσο στην υπηρεσία της δημοκρατίας και υψηλών εθνικοπολιτικών επιδιώξεων.

Γεννημένος στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1917, ο Παπαληγούρας σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ το 1937 ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο, τη φιλοσοφία και τις διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (η αξιολογότατη διδακτορική διατριβή του έφερε τον τίτλο Θεωρία της ∆ιεθνούς Κοινωνίας).

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Φεβρουάριο του 1943, αναχώρησε για το Λονδίνο, όπου διορίστηκε γενικός γραμματέας της αντιπροεδρίας στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση.

Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης μετέβη στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια αφίχθη στην κατεχόμενη Ελλάδα, όπου παρέμεινε μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών.

Το 1944 διορίστηκε υφυπουργός Εφοδιασμού στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου.


Η μακρά παρουσία του στον ελληνικό κοινοβουλευτικό βίο εγκαινιάστηκε με τις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, το Μάρτιο του 1946. Τότε εξελέγη βουλευτής Αργολιδοκορινθίας με το Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα (ΕΕΚ) του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Εξελέγη εκ νέου βουλευτής με τον Ελληνικό Συναγερμό του Αλέξανδρου Παπάγου το 1951 και το 1952, ενώ διετέλεσε υφυπουργός και εν συνεχεία υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση Παπάγου, που σχηματίστηκε το 1952.

Ακολούθως επανεξελέγη βουλευτής ως στέλεχος της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ διετέλεσε υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας από το 1956 έως το 1958.

Στις εκλογές του 1958, κατόπιν διαφωνίας του με τον Καραμανλή και αποχώρησής του από την ΕΡΕ, ο Παπαληγούρας εξελέγη βουλευτής με την Ένωση Λαϊκών Κομμάτων (ΕΛΚ).


Το 1961, στις παραμονές των εκλογών, επανήλθε στην ΕΡΕ, υπό τη σημαία της οποίας συνέχισε να εκλέγεται αδιαλείπτως μέχρι το 1967.

Κατά τα έτη 1961-1963 ο Παπαληγούρας διετέλεσε υπουργός Συντονισμού, ενώ υπήρξε μέλος της βραχύβιας κυβέρνησης του Παναγιώτη Κανελλόπουλου (υπουργός Εθνικής Αμύνης) τον Απρίλιο του 1967.

Ο Παπαληγούρας συνελήφθη από τους πραξικοπηματίες το 1967, κρατήθηκε σε ξενοδοχείο στο Πικέρμι και στη συνέχεια τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Κατά τη Μεταπολίτευση διετέλεσε επί βραχύ διάστημα διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (1974), ακολούθως δε υπουργός Συντονισμού και υπουργός Εξωτερικών στις δύο κυβερνήσεις του Καραμανλή (1974 και 1977 αντίστοιχα).

Ο Παπαληγούρας συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομίας και στον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας, καθώς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη Συμφωνία Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ και, κατ’ επέκταση, στην ένταξη της χώρας μας στην οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Κόσμος
Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Υπεκφυγές 05.05.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου, επιχειρεί η ΑΑΔΕ

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Δύο συλλήψεις 05.05.26

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Σκιάθο: Οι ασυνόδευτοι σάκοι και οι τουρίστες που ήταν... λιμενικοί

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Σύνταξη
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies