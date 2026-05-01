1η Μαΐου 2004: Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ – Η σημασία, οι πρωταγωνιστές
1η Μαΐου 2004: Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ – Η σημασία, οι πρωταγωνιστές

Η Κύπρος δεν θα έμπαινε ποτέ στην ΕΕ αν δεν είχε προηγηθεί η Ελλάς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Ο μείζων στρατηγικός σκοπός επιτεύχθηκε. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ειδικούς για αυτήν όρους, έστω και χωρίς επίλυση του πολιτικού προβλήματος, απομακρύνει ίσως οριστικά τον κίνδυνο να περιέλθει στο σύνολό της υπό τον τουρκικό έλεγχο, όπως συνέβη με το βόρειο τμήμα της. Εν πάση περιπτώσει θα παύσει να ζει υπό την απειλή του περιστρόφου, ουσιαστικά μόνη και απροστάτευτη και με την αμφίβολης πειστικότητας και αποτελεσματικότητας εγγύηση τού σχεδόν λησμονημένου ενιαίου αμυντικού χώρου. Το να καθίσταται τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μικροσκοπική Κύπρος, de facto διχοτομημένη και πλήρως αδύναμη να υπερασπισθεί εαυτήν από οποιαδήποτε απειλή, είναι επίτευγμα, που ορθότατα εξετίμησε και υποστήριξε ομόθυμα ολόκληρος ο κυπριακός λαός (και όλα τα κόμματά του συμπεριλαμβανομένου του πανίσχυρου κομμουνιστικού ΑΚΕΛ).


Το αν θα επακολουθήσει και αποκατάσταση της ενότητας της Κύπρου υπό ενιαία διακυβέρνηση και ειρηνική και εποικοδομητική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων θα κριθεί κατά το επόμενο τρίμηνο με το υπό συζήτησιν σχέδιο Ανάν, με περισσότερο πια χρόνο και δυνατότητες περαιτέρω βελτιώσεώς του. Άραγε, όμως, αν στο δημοψήφισμα καταψηφισθεί το σχέδιο από τους Ελληνοκυπρίους (σ.σ. όπερ και εγένετο τελικά, την 24η Απριλίου 2004), θα παραμείνει ισχυρή η απόφαση για ένταξη, ώστε η ελεύθερη Κύπρος να μπορεί, χωρίς να απειλείται πια από το άγχος της επικίνδυνης και επισφαλούς μοναξιάς, να συνεχίσει την επιτυχή πορεία της προς την πρόοδο και την ευημερία που ήδη είχε κατακτήσει παρά τον Αττίλα; Είναι ένα καίριο ερώτημα, στο οποίο ο επίτροπος κ. Φερχόιγκεν (σ.σ. ο τότε αρμόδιος για τη διεύρυνση της ΕΕ επίτροπος Γκίντερ Φερχόιγκεν) έδωσε μια κάθε άλλο παρά καθησυχαστική απάντηση και ίσως αποκαλύπτει παγίδα σε βάρος της Κύπρου.


Εν πάση περιπτώσει, και με βάση την αισιόδοξη εκδοχή, ας υπογραμμισθεί ότι η Κύπρος δεν θα έμπαινε ποτέ στην ΕΕ αν δεν είχε προηγηθεί η Ελλάς. Και η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε παρά τη λυσσώδη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και της κομμουνιστικής Αριστεράς. Και αυτή την προϋπόθεση την είχε εξασφαλίσει με την αγωνιστικότητα και το πείσμα του ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στον ίδιο άλλωστε μεγάλο πολιτικό ηγέτη οφείλεται και η άλλη προϋπόθεση της κυπριακής ένταξης, που ήταν η προηγηθείσα ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο κράτος. Μπορεί οι συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου να μην ήταν η ιδεώδης λύση, αλλά μάλλον ήταν καλύτερες από το σημερινό, αναπόφευκτο ίσως, σχέδιο Ανάν. Εκείνοι όμως που πολέμησαν και τις συνθήκες ανεξαρτησίας αλλά και τις άλλες σημαντικότερες ευκαιρίες λύσεων, όπως το σχέδιο Χάρτινγκ ή το ακόμη καλύτερο σχέδιο Άτσεσον, είναι αυτοί που και σήμερα απορρίπτουν την όντως πιο επώδυνη λύση Ανάν, θρηνούντες όμως υποκριτικά για τις προγενέστερες χαμένες ευκαιρίες.


Να υπενθυμίσω εδώ ότι επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη (σ.σ. του πρεσβυτέρου) ενθαρρύνθηκε αποτελεσματικά η κυπριακή κυβέρνηση να υποβάλει την υποψηφιότητα για ένταξη. Επίσης το κόμμα της ΝΔ υπό τον κ. Κώστα Καραμανλή απεδύθη σε διεθνή εκστρατεία για να πείσει τα συγγενή ευρωπαϊκά κόμματα, που κυβερνούν ορισμένες από τις 15 χώρες της ΕΕ, για την απρόσκοπτη και χωρίς όρους ένταξη της Κύπρου. Ασταμάτητες και σκληρές ήταν επίσης οι μάχες που έδωσαν οι ευρωβουλευτές της στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, μαζί με τους περισσότερους συναδέλφους των άλλων κομμάτων, για να κρατούν πάντα ζωντανό το κυπριακό πρόβλημα με ψηφίσματα και εκθέσεις που υπογράμμιζαν την ανάγκη δίκαιης επίλυσής του. Εν τούτοις δεν βρέθηκε κανένας κυβερνητικός παράγων να αναγνωρίσει αυτή την πολύπλευρη και αποφασιστική συνεισφορά, μολονότι χωρίς αυτή την ομοψυχία δεν θα υπήρχε η σημερινή ευτυχής κατάληξη.


Αναμφίβολα πάντως δικαιούται τον έπαινο ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου, και ορθώς και επαξίως τιμάται ο αείμνηστος Γιάννος Κρανιδιώτης, ενώ κακώς αγνοείται (επειδή ίσως είναι εν ζωή και σε πλήρη δράση) ο πρώτος υπέρμαχος της κυπριακής ένταξης κ. Πάγκαλος.


Φυσικά, οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές στη συλλογική αυτή προσπάθεια ήταν ο πρόεδρος Γλ. Κληρίδης, όλα τα κυπριακά κόμματα και ο πολυτάλαντος διαπραγματευτής της ένταξης πρώην πρόεδρος Γ. Βασιλείου, που ελπίζω να προταθεί ως ο πρώτος κύπριος επίτροπος.

*Άρθρο του διακεκριμένου δημοσιογράφου Γιάννη Μαρίνου, που έφερε τον τίτλο «Η ιστορική σημασία της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2002.


Ο Γιάννης Μαρίνος

Την 1η Μαΐου 2004, επί προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου (2003-2008), η Κύπρος κατέστη πλήρες κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Είχαν προηγηθεί η υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης των μελλοντικών κρατών-μελών της ΕΕ από τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο και τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Ιακώβου, καθώς και η επικύρωση τής εν λόγω συνθήκης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας (η πρώτη στις 16 Απριλίου 2003, η δεύτερη στις 14 Ιουλίου 2003).

Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ξεκινήσει και είχαν ολοκληρωθεί επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη (1993-2003). Στην περίοδο αυτήν ανάγεται το άρθρο του Γιάννη Μαρίνου.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιακώβου υπογράφουν τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ (Αθήνα, 16 Απριλίου 2003).

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέα Εποχής
Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

