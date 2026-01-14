Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Γιώργος Βασιλείου: Η πολιτική ως πνευματική αποστολή κι όχι επάγγελμα
Stories 14 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Βασιλείου: Η πολιτική ως πνευματική αποστολή κι όχι επάγγελμα

Οι αγώνες γίνονται πάντα για να σωθεί ο πολιτισμός και το πνεύμα του τόπου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Χθες το βράδυ, 13 Ιανουαρίου 2026, απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος διετέλεσε τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού), από το Φεβρουάριο του 1988 έως το Φεβρουάριο του 1993.

Ο Βασιλείου, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αμμόχωστο το 1931, ήταν γιος του οφθαλμιάτρου και προβεβλημένου στελέχους του ΑΚΕΛ Βάσου Βασιλείου και της οδοντιάτρου Φωφώς Βασιλείου.


Σπούδασε οικονομικές επιστήμες σε πόλεις του εξωτερικού (Γενεύη, Βιέννη, Βουδαπέστη) και αναγορεύτηκε διδάκτωρ οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης (1957).

Αφού πρώτα ειδικεύτηκε στο Λονδίνο σε θέματα εμπορίας και έρευνας αγοράς, ο Βασιλείου επέστρεψε το 1962 στη Μεγαλόνησο. Εκεί ανέπτυξε αξιοπρόσεκτη επιστημονική και επιχειρηματική δράση, ιδρύοντας μάλιστα το Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής (ΚΕΜΑ), έναν οργανισμό που εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους μεγαλύτερους φορείς ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την ανατολική Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική.

Επίσης, ο Βασιλείου υπήρξε ο πολιτικός θεμελιωτής του Πανεπιστημίου Κύπρου, του πρώτου δημόσιου πανεπιστημίου της Μεγαλονήσου (ο νόμος για τη θέσπιση του πανεπιστημιακού ιδρύματος ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1989, ενώ πριν από τη λήξη της θητείας του Βασιλείου, το Σεπτέμβριο του 1992, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδέχτηκε τα πρώτα μέλη της φοιτητικής του κοινότητας).

Στις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 1988 ο Γιώργος Βασιλείου κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, με την υποστήριξη του ΑΚΕΛ και διαφόρων ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.


Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Βασιλείου εργάστηκε με ζήλο για την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στο φλέγον ζήτημα ολόκληρου του ελληνισμού, το Κυπριακό.

Ο Βασιλείου παρέμεινε στην ενεργό πολιτική και μετά την αφυπηρέτησή του από το αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μάλιστα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη ορίστηκε επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όλο εγχείρημα της ένταξης και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Για την εν λόγω σημαντική προσφορά του ο Βασιλείου τιμήθηκε το 2002 με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λίγον καιρό μετά την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων του, το μακρινό πια 1988, ο Γιώργος Βασιλείου είχε υποδεχθεί στη Μεγαλόνησο το φίλο του Ιάκωβο Καμπανέλλη, ένα σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο.


Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης

Ο τελευταίος είχε καταθέσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του από τη συνάντηση αυτήν σε μια επιφυλλίδα που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σάββατο 2 Απριλίου 1988.


«ΤΑ ΝΕΑ», 2.4.1988, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιδού όσα είχε γράψει ο Καμπανέλλης για τον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο της Κύπρου, σε ένα κείμενο πυκνό και γλαφυρό, που έφερε τον τίτλο «Ο φίλος μου Γιώργος Βασιλείου»:


Ο φρουρός της πύλης ανοίγει την μπάρα και το αυτοκίνητο προχωρεί προς τα μέσα.

Την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ, το κτίριο ήταν ρημαγμένο από τις οβίδες των τανκς και τη φωτιά που ακολούθησε. Τοίχοι γκρεμισμένοι, στέγες πεσμένες, κομματιασμένα έπιπλα, σκεύη, καρβουνιασμένα δοκάρια, σωροί από θρυψαλλιασμένα τζάμια και στάχτες. Ένα θέαμα και μια ιστορία που σου δάγκωναν την καρδιά.

Εδώ και χρόνια όλα έχουν επιδιορθωθεί —τα πιο σοβαρά όμως δεν θα διορθωθούν ίσως ποτέ— και τώρα το κτίριο μοιάζει με «ον» που ναι μεν έχει πολλά δυσάρεστα και πικρά να θυμάται, αλλά οι καλοί τρόποι και η ζωή που συνεχίζεται τού επιβάλλουν να τα κρύβει μέσα του και να μην τα δείχνει.

Περνώ στην απλόχωρη είσοδο του κτιρίου. Η πόρτα προς τον κήπο είναι ανοιχτή και ρίχνω μια ματιά προς τα κει. Κάπου ανάμεσα στα δέντρα και στα λουλούδια του είχα πρωτοδεί τον Μακάριο. Ήταν 1965; Νομίζω. Πάντως ήταν άνοιξη, ο Πάτροκλος Σταύρου (σ.σ. κύπριος εκδότης, συγγραφέας και υφυπουργός Παρά τω Προέδρω της Κύπρου επί 30 έτη, 1933-2014) είχε διαβιβάσει την επιθυμία μου, ο Μακάριος έτυχε να ευκαιρεί την ώρα που σεργιανούσε στον κήπο… Έτσι, λοιπόν, από τύχη —πανευφυή τύχη όμως— η θέση και το σκηνικό της συνάντησης ήταν τέλεια, ο Μύθος έκανε το σεργιάνι του σ’ ένα κομμάτι ανθισμένης κυπριακής γης.


Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τρίτος κατά σειράν και πρώτος της μετα-Μακαριακής περιόδου, είναι τώρα όχι ένας Μύθος μου αλλά ένας φίλος μου — ο Γιώργος Βασιλείου. Περιμένοντάς τον στο σαλόνι του γραφείου του βλέπω ανάμεσα στους άλλους ζωγραφικούς πίνακες κι έναν υπέροχο του Μιχαήλ Κάσιαλου — του Θεόφιλου της Κύπρου. Τι σημαδιακή σύμπτωση. Μαζί με τον τωρινό πρόεδρο είχαμε πάει στο χωριό του Κάσιαλου το 1963, κάπου έξω απ’ τη Λευκωσία, για να τον γνωρίσουμε και ν’ αγοράσουμε έργα του. Το αναφέρω, γιατί είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει· ο Γιώργος Βασιλείου αγαπά τη ζωγραφική, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την ποίηση, την πεζογραφία, τουτέστιν, η Κύπρος έχει έναν πρόεδρο βαθιά φιλότεχνο. Και μαζί με τα πολλά άλλα που οι συμπατριώτες του περιμένουν τώρα απ’ αυτόν και που ο ίδιος υποσχέθηκε να κάμει, είναι να ενεργοποιήσει την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή και δημιουργία στην Κύπρο.

Όταν λίγο αργότερα κουβεντιάζουμε στο γραφείο του, μιλάει κυρίως γι’ αυτό. Και όταν τη νύχτα ανταμώνουμε και πάλι, για ώρες αυτή τη φορά, στη συζήτησή μας κυριαρχεί η έννοια του για τα λεγόμενα πολιτιστικά.

Ξέρει καλά και εις βάθος πως η Κύπρος είναι γνωστή —όχι μόνο στους ξένους αλλά και σε μας τους Έλληνες— πιο πολύ σαν «κυπριακό πρόβλημα», παρά σαν χώρα με πανάρχαιο πολιτισμό, πνευματική και καλλιτεχνική ζωή που δημιουργεί επί χιλιετηρίδες και έως σήμερα.

Ξέρει ότι η ανεξαρτησία της Κύπρου και τα συναφή δίκαια για τα οποία αγωνίζεται απ’ το 1974 και δω, είναι δικαιώματα ενός πολιτισμού που η ιστορία του αρχίζει πριν 9.000 χρόνια. Οι αποδείξεις γι’ αυτό, αδιάψευστες, ατράνταχτες, σε πιάνει δέος άμα τις βλέπεις, βρίσκονται σ’ ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία του κόσμου: της Λευκωσίας! Λάθος… Ολόκληρη η Κύπρος είναι ένα μουσείο, μια συναρπαστική σε ομορφιά απόδειξη των δικαιωμάτων της.

Ξέρει ακόμα πόσο αξίζουν οι σύγχρονοι πνευματικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες του τόπου του κι ότι είναι ακόμα πιο πολλές οι δυνάμεις που πρέπει να αφυπνισθούν και να δημιουργήσουν.


Τα προβλήματα ανεξαρτησίας και επιβίωσης ενός τόπου υποβαθμίζονται, χάνουν την ουσία τους και την ιερότητά τους, όταν παρουσιάζονται μόνο με τον πολιτικό τους σκελετό. Οι αγώνες γίνονται πάντα για να σωθεί ο πολιτισμός και το πνεύμα του τόπου. Όταν δεν προβάλλονται και αυτά σαν δίκαια, ο σκοπός του αγώνα αδικιέται.

Κάτι καινούργιο ήρθε στην πολιτική ζωή της Κύπρου, κι όταν πιο πάνω μίλησα για μετα-Μακαριακή περίοδο, εννοούσα πως ύστερα από την επική περίοδο των αγώνων του Μακαρίου και εκείνη που ακολούθησε, τώρα χρειάζεται μια άλλη οπτική. Εξίσου «κυπριακή» στη ρίζα της, εξίσου γενναία, αλλά εμπλουτισμένη με νέα φαντασία και τρόπους.

Ο πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου, που ήρθε στην Αθήνα για συνομιλίες με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχε τη θεία τόλμη να πιστέψει ότι μπορεί να κάμει για την Κύπρο κάποια απ’ όσα έπρεπε απαραίτητα να γίνουν και δεν έγιναν. Τι υπέροχο που θα είναι να το καταφέρει. Θα δικαιωθούν όλοι όσοι ξέρουν την Κύπρο, την πιστεύουν, την αγαπούν, κι ακόμη όσοι πιστεύουν πως η «πολιτική» είναι πνευματική αποστολή κι όχι επάγγελμα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
Stories
Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…
Μαθήματα Ιστορίας 14.01.26

Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…

Η Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ για πρώτη φορά χτένισε τα έργα και ημέραι των αμερικανικών επεμβάσεων σε ξένα κράτη και τα ευρήματά της θα έπρεπε να είναι «ευαγγέλιο» για την Ουάσιγκτον: Οι ανατροπές κυβερνήσεων απλά δεν λειτουργούν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου
Death mountain 13.01.26

Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου

Σαν σήμερα, 13 ιανουαρίου, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζούλιαν Σαντς ξεκίνησε για μια πεζοπορία στο Μάουντ Μπάλντι της Καλιφόρνια. Δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Όραμα 13.01.26

Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα

Η Lorena Muñoz πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά «Pioneers» - μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Κουβαλάει πόνο 12.01.26

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;
2000 11.01.26

Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;

Τα πορτρέτα των ατόμων που συναντάμε στο «The Innocents» της καλλιτέχνιδας Taryn Simon αντιπροσωπεύουν ένα μονάχα δείγμα ανθρώπων που βρέθηκαν στη φυλακή λόγω της σαθρότητας των θεσμών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
«Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι, μεγαλωμένη στην Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την εκούσια αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο «τελευταίος playboy» Φιλίπ Ζινό – Η Γκρέις Κέλι τον μίσησε, η Καρολίνα τον παντρεύτηκε, το Μονακό τον εξόρισε
Stories 09.01.26

Πέθανε ο «τελευταίος playboy» Φιλίπ Ζινό – Η Γκρέις Κέλι τον μίσησε, η Καρολίνα τον παντρεύτηκε, το Μονακό τον εξόρισε

Ο κοσμοπολίτης Φιλίπ Ζινό πέθανε στα 85 του χρόνια κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο μιας ζωής που σκανδάλισε το πριγκιπάτο του Μονακό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε πήρε καλλιτεχνικά σάρκα και οστά από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 14.01.26

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό - Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με «ταχείες δίκες» συλληφθέντες – Σε επιφυλακή οι βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 14.01.26

Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με «ταχείες δίκες» συλληφθέντες – Σε επιφυλακή οι βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επέμβαση στο Ιράν. Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη. Δηλώνει ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν με αυστηρότητα.

Σύνταξη
Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
Strangers 14.01.26

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αρκούν για να καταρρεύσουν όλα. Το Strangers φωτίζει όσα επιλέγουμε να μη βλέπουμε μέσα στον γάμο — μέχρι να είναι αργά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
Επόμενες κινήσεις 14.01.26

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε τα βασικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ενώ παρουσιάστηκε το ψηφιακό σύστημα για τους αθλητικούς χώρους των Δήμων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Σύνταξη
Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ελλάδα 14.01.26

Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα - Παρά τις αναφορές ότι κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου παραμένει άφαντη από την περασμένη Πέμπτη

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Πλανήτης 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Συλλυπητήριο μήνυμα 14.01.26

Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα», λέει για τον Γιώργο Βασιλείου ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»
Βίντεο 14.01.26

H υποψήφια της Eurovision Mikay αποκάλυψε ότι κατάγεται «και από την Ιταλία» και τραγουδάει «σε 8 γλώσσες»

«Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά λόγω του ότι κατάγομαι και από την Ιταλία, κινέζικα διότι έχω μείνει τρία χρόνια στην Κίνα, ιαπωνικά, κορεάτικα», είπε μεταξύ άλλων η Mikay σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
«Σοκ» 14.01.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Ελλάδα 14.01.26

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό

Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης. 

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
