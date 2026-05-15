Eurovision 2026: Ποιά είναι η Delta Goodrem που απειλεί τον Akylas – Καρκίνος, Φιλιππούσης, «άγγελος Ολίβια»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι στοιχηματικές για τη Eurovision 2026 βλέπουν ανατροπές. Μετά από την εμφάνιση και πρόκριση της στο Β’ Ημιτελικό του Διαγωνισμού εκπροσωπώντας την Aυστραλία με το Eclipse, η Ντέλτα Γκούντρεμ απειλεί τα φαβορί Φινλανδία και Ελλάδα.

Η επιλογή της από το δίκτυο SBS έχει ερμηνευθεί και ως μια φυσική εξέλιξη για την καλλιτέχνιδα που θεωρείται «απόλυτη ποπ σταρ». «Είναι η JLo της Αυστραλίας» γράφουν -περιττός παραλληλισμός για την πολυβραβευμένη πρωταθλήτρια των προβολέων της χώρας.

H δυναμική μπαλάντα της άλλωστε μιλά για τη στιγμή που όλα τα κομμάτια ενός παζλ ζωής βρίσκουν τη θέση τους – μια θεματική που θυμίζει τη δική της προσωπική διαδρομή.

Η 41χρονη σούπερ σταρ από το Σίδνεϊ, με καριέρα που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες και συνεργασίες με θρύλους όπως η Σελίν Ντιόν, ο Αντρέα Μποτσέλι, η Σανάια Τουέιν, o Ρόμπι Γουίλιαμς και οι Backstreet Boys έκανε τη σκηνή πλατφόρμα για ένα ισχυρό comeback σε ένα κοινό που ήδη την έχει αποθεώσει.

Η πολυβραβευμένη (World Music Awards, ARIA Music Awards, MTV Video Music Award κα.) τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και coach για οκτώ σεζόν toy The Voice Australia κουβαλάει κάτω από τη λάμψη των κρυστάλλων της μια συγκλονιστική προσωπική ιστορία δύναμης έχοντας βγει νικήτρια από δύο σοβαρές περιπέτειες υγείας ως Φοίνικας μέσα από στάχτες.

Η Ντέλτα Γκούντρεμ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 15 ετών. Το 2002 έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τον ρόλο της Νίνα Τάκερ στη θρυλική αυστραλιανή σαπουνόπερα Neighbours.

Έναν χρόνο μετά, το 2003, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Innocent Eyes, έναν από τους εμπορικότερους δίσκους στην ιστορία της Αυστραλίας.

Η τεράστια επιτυχία του πρώτου της δίσκου επισκιάστηκε απότομα. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Γκούντρεμ διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin, ένα τύπο καρκίνου με καλή πρόγνωση που θεωρείται ιάσιμος σε ποσοστό 80% με 90% των ασθενών. «Όλη η χώρα στεκόταν έξω από την πόρτα του σπιτιού μου παρακολουθώντας εμένα και την οικογένειά μου να ανεβαίνουμε αυτόν τον Γολγοθά», θυμάται η ίδια.

Παρά την απώλεια των μαλλιών της, βρήκε τη δύναμη να παλέψει και να αναρρώσει πλήρως.

Το 2018 η γεννημένη στο Σίδνεϊ Γκούντρεμ ήρθε αντιμέτωπη με ένα δεύτερο σοβαρό χτύπημα στην υγεία της.

Κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης σιαλογόνου αδένα, υπέστη παράλυση σε νεύρο της γλώσσας, με αποτέλεσμα να χάσει την ομιλία της και να χρειαστεί μήνες επίπονης αποκατάστασης για να μάθει να μιλάει και να τραγουδάει ξανά από την αρχή. Η μαχήτρια Γκούντρεμ τα κατάφερε.

Η προδοσία από τον Μαρκ Φιλιππούση και οι άλλες θύελλες

Η Ντέλτα Γκούντρεμ προδόθηκε από έρωτες, από την υγεία της, από τους έρωτες της.

Η πρώτη της μεγάλη σχέση ήταν με τον Ελληνοαυστραλό τενίστα και ένα από τους πλέον αναγνωρίσιμους αστέρες της ομογένειας Μαρκ Φιλιππούση.

Ο Scud, όπως ήταν το προσωνύμιο του Ελληνοαυστραλού τενίστα, ήταν και ο μεγάλος έρωτας της που την κράτησε δυνατή στις δυσκολίες -μέχρι την εκκωφαντική προδοσία.

Το 2003, μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της Innocent Eyes, που έσπασε ρεκόρ, σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Ντέλτα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin. Κατάφερε να φτάσει στα βραβεία, με τα μαλλιά της λίγο πιο κοντά και το χαμόγελό της εξίσου πλατύ.

Την επόμενη χρονιά, η Γκούντρεμ είχε προγραμματίσει να ερμηνεύσει το νέο της single Out Of The Blue, ένα φημολογούμενο χρονικό της σχέσης της με τον γόη και «κακό παιδί» του τένις, τον Φιλιππούση.

Οι στίχοι μιλούσαν για έναν άντρα που βοήθησε μια γυναίκα να ξεπεράσει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Λίγο πριν από τα μουσικά βραβεία ARIA, η Γκούντρεμ φέρεται να έμεινε «συντετριμμένη» μετά τις αποκαλύψεις ότι ο φίλος της είχε μια νέα σχέση με την Πάρις Χίλτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη Γκούντρεμ έπρεπε να ερμηνεύσει το κομμάτι της Out Of The Blue ούτως ή άλλως, με τη φωνή της να αγωνίζεται να φτάσει στις υψηλές νότες.

Η σπαρακτική της ερμηνεία όπου η Γκούντρεμ μιλάει για έναν άντρα που την εξέπληξε σε μια περίοδο της ζωής της «όταν νόμιζα ότι θα μπορούσε να είναι η τελευταία» είναι γεμάτη συναίσθημα.

Άγγελος Ολίβια

Η βαθιά, σχεδόν μεταφυσική σχέση της Ντέλτα Γκούντρεμ με τη θρυλική Ολίβια Νιούτον-Τζον ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια μιας απλής επαγγελματικής γνωριμίας στον λαμπερό κόσμο της βιομηχανίας του θεάματος.

Η Goodrem αναφέρεται συχνά στη θρυλική Αυστραλέζα ηθοποιό και τραγουδίστρια που υπήρξε παγκόσμιο είδωλο μιας ανελέητης ποπ νοσταλγίας.

Η Ολίβια για τη Γκούντρεμ ήταν μια καλλιτεχνική «μητέρα», ένας ανεκτίμητος μέντορας και μια από τις πιο στενές φίλες που σημάδεψαν τη ζωή της, με τις πορείες των δύο γυναικών να παρουσιάζουν συγκλονιστικές, σχεδόν καρμικές ομοιότητες.

Ο ισχυρότερος δεσμός ανάμεσά τους σφυρηλατήθηκε μέσα από τον κοινό, επώδυνο αγώνα τους με την ασθένεια. Η Ολίβια Νιούτον-Τζον είχε διαγνωστεί για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 1992, αναπτύσσοντας έκτοτε μια σπουδαία ακτιβιστική δράση.

Όταν το 2003 η Ντέλτα ήρθε αντιμέτωπη με το λέμφωμα Hodgkin, η Ολίβια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έσπευσαν να της συμπαρασταθούν.

Της στάθηκε σαν βράχος, καθοδηγώντας την ψυχολογικά μέσα από το δικό της βιωματικό μονοπάτι και μαθαίνοντάς της πώς να διατηρεί τη δημιουργικότητα και τη θηλυκότητά της ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές της θεραπείας.

Η κοινή μάχη τις ένωσε για πάντα, οδηγώντας τες στη δημιουργία αμέτρητων φιλανθρωπικών εκστρατειών για την οικονομική ενίσχυση και τη φροντίδα των καρκινοπαθών στην Αυστραλία.

Η ανθρώπινη αυτή σύνδεση αποτυπώθηκε και στη μουσική, το κοινό τους δημιουργικό πεδίο.

Οι φωνές τους ενώθηκαν στο στούντιο το 2008 για το συγκινητικό ντουέτο Everytime It Rains, ενώ μοιράστηκαν πολλές φορές τη σκηνή σε εμβληματικές ζωντανές εμφανίσεις, με την Ολίβια να «χρίζει» και επίσημα την Ντέλτα ως τη φυσική διάδοχό της στην αυστραλιανή pop σκηνή.

Η καλλιτεχνική τους ταύτιση έφτασε στο αποκορύφωμά της το 2018, όταν η Ντέλτα επιλέχθηκε προσωπικά για να ενσαρκώσει την Ολίβια στη βιογραφική τηλεοπτική μίνι σειρά Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You.

Ήταν ένας ρόλος-πρόκληση, καθώς η Γκούντρεμ έπρεπε να υποδυθεί τη ζωντανή τότε φίλη της και να ερμηνεύσει τις θρυλικές επιτυχίες του Grease και του Xanadu, εισπράττοντας την απόλυτη έγκριση και την περηφάνια της ίδιας της Ολίβια.

Όταν η Νιούτον-Τζον έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2022, η Ντέλτα ήταν συντετριμμένη, όμως ανέλαβε το βαρύ και τιμητικό καθήκον να την αποχαιρετήσει στην κρατική κηδεία της στη Μελβούρνη, ερμηνεύοντας ένα καθηλωτικό medley των τραγουδιών της.

Aνεβαίνοντας στη σκηνή της Eurovision 2026 για να διεκδικήσει τη νίκη με το Eclipse, η Ντέλτα Γκούντρεμ νιώθει ότι δεν είναι μόνη της.

Όπως εξομολογήθηκε με συγκίνηση στις πρόσφατες συνεντεύξεις της, νιώθει την παρουσία της Ολίβια σαν έναν «φύλακα άγγελο» που την προσέχει από ψηλά, συνεχίζοντας με υπερηφάνεια την πολιτιστική κληρονομιά της γυναίκας που της έμαθε να λάμπει και να επιβιώνει μέσα από κάθε αναποδιά.

Όχι άλλος πόνος

Η Γκούντρεμ «κακοποιήθηκε» από τον κίτρινο Τύπο, ειδικά κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπράιαν ΜακΦάντεν (πρώην μέλος των Westlife) και τον Νικ Τζόνας.

Έχοντας βρει πλέον τη γαλήνη, η Γκούντρεμ παντρεύτηκε τον μουσικό Μάθιου Κόπλεϊ τον Ιούνιο του 2025 σε μια ονειρική τελετή στη Μάλτα.

Αν και η ίδια δεν έχει αποκτήσει ακόμα παιδιά, η Ντέλτα δεν κρύβει την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, έχει δηλώσει πως η οικογένεια είναι η προτεραιότητά της, ενώ το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει, το Delta Goodrem Foundation, επικεντρώνεται συχνά στη στήριξη παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Στη Βιέννη, η Ντέλτα Γκούντρεμ δεν κουβαλά μόνο τη φωνή της, αλλά και μια ολόκληρη ήπειρο που ζητά την πρώτη της νίκη στον θεσμό.

Η εμφάνιση της εντυπωσίασε ενώ ακόμη και η custom couture τουαλέτα με 7.000 κρύσταλλα Swarovski ως ασπίδα πολυτέλειας επάνω της (η δημιουργία των οίκων Velani και House of Emmanuele απαίτησε περισσότερες από 500 εργατοώρες για να ολοκληρωθεί) είναι κομμάτι του αφηγήματος της.

Το ένδυμα, με κεντρικό στοιχείο μια κρυστάλλινη «έκλειψη», εναρμονίζεται με τη σκηνοθετική εξέλιξη από τον «κόσμο του φεγγαριού» στον «κόσμο του ήλιου». Το ανερχόμενο φαβορί της Eurovision 2026 είναι ανθεκτική ως διαμάντι.

Τι θα συμβεί αν κερδίσει τη Eurovision 2026

Η συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision ξεκίνησε τιμητικά το 2015 για τα 60 χρόνια του θεσμού, όμως η EBU εντυπωσιάστηκε τόσο που μετέτρεψε τη χώρα σε μόνιμο μέλος.

Αν η Ντέλτα Γκούντρεμ κατακτήσει την κορυφή με το Eclipse, ο διαγωνισμός του 2027 δεν θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για προφανείς λογιστικούς λόγους και διαφορά ώρας.

Αντίθετα, η διοργάνωση θα παραμείνει σε ευρωπαϊκό έδαφος, με μια χώρα της Κοινοπολιτείας (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο) να αναλαμβάνει τον ρόλο του συνδιοργανωτή και οικοδεσπότη.

Στην Αυστραλία όλοι μιλούν για ένα χρυσό κορίτσι που θα φέρει το τρόπαιο στη χώρα. Το αν θα τα καταφέρει, είναι μια ιστορία μικρή για την ίδια. Έχει ήδη νικήσει ξανά και ξανά.