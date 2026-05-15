magazin
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 19:55
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη - Έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eurovision 2026: Ποιά είναι η Delta Goodrem που απειλεί τον Akylas – Καρκίνος, Φιλιππούσης, «άγγελος Ολίβια»
The Good Life 15 Μαΐου 2026, 19:00

Eurovision 2026: Ποιά είναι η Delta Goodrem που απειλεί τον Akylas – Καρκίνος, Φιλιππούσης, «άγγελος Ολίβια»

Η Eurovision ανέκαθεν αποτελούσε μια πλατφόρμα ανάδειξης νέων ταλέντων. Η Delta Goodrem ήρθε με φόρα να αλλάξει τα δεδομένα εκπροσωπώντας την Αυστραλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι στοιχηματικές για τη Eurovision 2026 βλέπουν ανατροπές. Μετά από την εμφάνιση και πρόκριση της στο Β’ Ημιτελικό του Διαγωνισμού εκπροσωπώντας την Aυστραλία με το Eclipse, η Ντέλτα Γκούντρεμ απειλεί τα φαβορί Φινλανδία και Ελλάδα.

Η επιλογή της από το δίκτυο SBS έχει ερμηνευθεί και ως μια φυσική εξέλιξη για την καλλιτέχνιδα που θεωρείται «απόλυτη ποπ σταρ». «Είναι η JLo της Αυστραλίας» γράφουν -περιττός παραλληλισμός για την πολυβραβευμένη πρωταθλήτρια των προβολέων της χώρας.

H δυναμική μπαλάντα της άλλωστε μιλά για τη στιγμή που όλα τα κομμάτια ενός παζλ ζωής βρίσκουν τη θέση τους – μια θεματική που θυμίζει τη δική της προσωπική διαδρομή.

Η 41χρονη σούπερ σταρ από το Σίδνεϊ, με καριέρα που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες και συνεργασίες με θρύλους όπως η Σελίν Ντιόν, ο Αντρέα Μποτσέλι, η Σανάια Τουέιν, o Ρόμπι Γουίλιαμς και οι Backstreet Boys έκανε τη σκηνή πλατφόρμα για ένα ισχυρό comeback σε ένα κοινό που ήδη την έχει αποθεώσει.

YouTube thumbnail

Η πολυβραβευμένη (World Music Awards, ARIA Music Awards, MTV Video Music Award κα.) τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και coach για οκτώ σεζόν toy The Voice Australia κουβαλάει κάτω από τη λάμψη των κρυστάλλων της μια συγκλονιστική προσωπική ιστορία δύναμης έχοντας βγει νικήτρια από δύο σοβαρές περιπέτειες υγείας ως Φοίνικας μέσα από στάχτες.

Η Ντέλτα Γκούντρεμ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 15 ετών. Το 2002 έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τον ρόλο της Νίνα Τάκερ στη θρυλική αυστραλιανή σαπουνόπερα Neighbours.

Έναν χρόνο μετά, το 2003, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Innocent Eyes, έναν από τους εμπορικότερους δίσκους στην ιστορία της Αυστραλίας.

Η τεράστια επιτυχία του πρώτου της δίσκου επισκιάστηκε απότομα. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Γκούντρεμ διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin, ένα τύπο καρκίνου με καλή πρόγνωση που θεωρείται ιάσιμος σε ποσοστό 80% με 90% των ασθενών. «Όλη η χώρα στεκόταν έξω από την πόρτα του σπιτιού μου παρακολουθώντας εμένα και την οικογένειά μου να ανεβαίνουμε αυτόν τον Γολγοθά», θυμάται η ίδια.

Παρά την απώλεια των μαλλιών της, βρήκε τη δύναμη να παλέψει και να αναρρώσει πλήρως.

Το 2018 η γεννημένη στο Σίδνεϊ Γκούντρεμ ήρθε αντιμέτωπη με ένα δεύτερο σοβαρό χτύπημα στην υγεία της.

Κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης σιαλογόνου αδένα, υπέστη παράλυση σε νεύρο της γλώσσας, με αποτέλεσμα να χάσει την ομιλία της και να χρειαστεί μήνες επίπονης αποκατάστασης για να μάθει να μιλάει και να τραγουδάει ξανά από την αρχή. Η μαχήτρια Γκούντρεμ τα κατάφερε.

Η προδοσία από τον Μαρκ Φιλιππούση και οι άλλες θύελλες

Η Ντέλτα Γκούντρεμ προδόθηκε από έρωτες, από την υγεία της, από τους έρωτες της.

Η πρώτη της μεγάλη σχέση ήταν με τον Ελληνοαυστραλό τενίστα και ένα από τους πλέον αναγνωρίσιμους αστέρες της ομογένειας Μαρκ Φιλιππούση.

Ο Scud, όπως ήταν το προσωνύμιο του Ελληνοαυστραλού τενίστα, ήταν και ο μεγάλος έρωτας της που την κράτησε δυνατή στις δυσκολίες -μέχρι την εκκωφαντική προδοσία.

Το 2003, μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της Innocent Eyes, που έσπασε ρεκόρ, σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Ντέλτα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin. Κατάφερε να φτάσει στα βραβεία, με τα μαλλιά της λίγο πιο κοντά και το χαμόγελό της εξίσου πλατύ.

YouTube thumbnail

Την επόμενη χρονιά, η Γκούντρεμ είχε προγραμματίσει να ερμηνεύσει το νέο της single Out Of The Blue, ένα φημολογούμενο χρονικό της σχέσης της με τον γόη και «κακό παιδί» του τένις, τον Φιλιππούση.

Οι στίχοι μιλούσαν για έναν άντρα που βοήθησε μια γυναίκα να ξεπεράσει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Λίγο πριν από τα μουσικά βραβεία ARIA, η Γκούντρεμ φέρεται να έμεινε «συντετριμμένη» μετά τις αποκαλύψεις ότι ο φίλος της είχε μια νέα σχέση με την Πάρις Χίλτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη Γκούντρεμ έπρεπε να ερμηνεύσει το κομμάτι της Out Of The Blue ούτως ή άλλως, με τη φωνή της να αγωνίζεται να φτάσει στις υψηλές νότες.

Η σπαρακτική της ερμηνεία όπου η Γκούντρεμ μιλάει για έναν άντρα που την εξέπληξε σε μια περίοδο της ζωής της «όταν νόμιζα ότι θα μπορούσε να είναι η τελευταία» είναι γεμάτη συναίσθημα.

YouTube thumbnail

Άγγελος Ολίβια

Η βαθιά, σχεδόν μεταφυσική σχέση της Ντέλτα Γκούντρεμ με τη θρυλική Ολίβια Νιούτον-Τζον ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια μιας απλής επαγγελματικής γνωριμίας στον λαμπερό κόσμο της βιομηχανίας του θεάματος.

Η Goodrem αναφέρεται συχνά στη θρυλική Αυστραλέζα ηθοποιό και τραγουδίστρια που υπήρξε παγκόσμιο είδωλο μιας ανελέητης ποπ νοσταλγίας.

Η Ολίβια για τη Γκούντρεμ ήταν μια καλλιτεχνική «μητέρα», ένας ανεκτίμητος μέντορας και μια από τις πιο στενές φίλες που σημάδεψαν τη ζωή της, με τις πορείες των δύο γυναικών να παρουσιάζουν συγκλονιστικές, σχεδόν καρμικές ομοιότητες.

Ο ισχυρότερος δεσμός ανάμεσά τους σφυρηλατήθηκε μέσα από τον κοινό, επώδυνο αγώνα τους με την ασθένεια. Η Ολίβια Νιούτον-Τζον είχε διαγνωστεί για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 1992, αναπτύσσοντας έκτοτε μια σπουδαία ακτιβιστική δράση.

Όταν το 2003 η Ντέλτα ήρθε αντιμέτωπη με το λέμφωμα Hodgkin, η Ολίβια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έσπευσαν να της συμπαρασταθούν.

Της στάθηκε σαν βράχος, καθοδηγώντας την ψυχολογικά μέσα από το δικό της βιωματικό μονοπάτι και μαθαίνοντάς της πώς να διατηρεί τη δημιουργικότητα και τη θηλυκότητά της ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές της θεραπείας.

Η κοινή μάχη τις ένωσε για πάντα, οδηγώντας τες στη δημιουργία αμέτρητων φιλανθρωπικών εκστρατειών για την οικονομική ενίσχυση και τη φροντίδα των καρκινοπαθών στην Αυστραλία.

Η ανθρώπινη αυτή σύνδεση αποτυπώθηκε και στη μουσική, το κοινό τους δημιουργικό πεδίο.

Οι φωνές τους ενώθηκαν στο στούντιο το 2008 για το συγκινητικό ντουέτο Everytime It Rains, ενώ μοιράστηκαν πολλές φορές τη σκηνή σε εμβληματικές ζωντανές εμφανίσεις, με την Ολίβια να «χρίζει» και επίσημα την Ντέλτα ως τη φυσική διάδοχό της στην αυστραλιανή pop σκηνή.

Η καλλιτεχνική τους ταύτιση έφτασε στο αποκορύφωμά της το 2018, όταν η Ντέλτα επιλέχθηκε προσωπικά για να ενσαρκώσει την Ολίβια στη βιογραφική τηλεοπτική μίνι σειρά Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You.

Ήταν ένας ρόλος-πρόκληση, καθώς η Γκούντρεμ έπρεπε να υποδυθεί τη ζωντανή τότε φίλη της και να ερμηνεύσει τις θρυλικές επιτυχίες του Grease και του Xanadu, εισπράττοντας την απόλυτη έγκριση και την περηφάνια της ίδιας της Ολίβια.

Όταν η Νιούτον-Τζον έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2022, η Ντέλτα ήταν συντετριμμένη, όμως ανέλαβε το βαρύ και τιμητικό καθήκον να την αποχαιρετήσει στην κρατική κηδεία της στη Μελβούρνη, ερμηνεύοντας ένα καθηλωτικό medley των τραγουδιών της.

YouTube thumbnail

Aνεβαίνοντας στη σκηνή της Eurovision 2026 για να διεκδικήσει τη νίκη με το Eclipse, η Ντέλτα Γκούντρεμ νιώθει ότι δεν είναι μόνη της.

Όπως εξομολογήθηκε με συγκίνηση στις πρόσφατες συνεντεύξεις της, νιώθει την παρουσία της Ολίβια σαν έναν «φύλακα άγγελο» που την προσέχει από ψηλά, συνεχίζοντας με υπερηφάνεια την πολιτιστική κληρονομιά της γυναίκας που της έμαθε να λάμπει και να επιβιώνει μέσα από κάθε αναποδιά.

YouTube thumbnail

Όχι άλλος πόνος

Η Γκούντρεμ «κακοποιήθηκε» από τον κίτρινο Τύπο, ειδικά κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπράιαν ΜακΦάντεν (πρώην μέλος των Westlife) και τον Νικ Τζόνας.

Έχοντας βρει πλέον τη γαλήνη, η Γκούντρεμ παντρεύτηκε τον μουσικό Μάθιου Κόπλεϊ τον Ιούνιο του 2025 σε μια ονειρική τελετή στη Μάλτα.

Αν και η ίδια δεν έχει αποκτήσει ακόμα παιδιά, η Ντέλτα δεν κρύβει την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, έχει δηλώσει πως η οικογένεια είναι η προτεραιότητά της, ενώ το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει, το Delta Goodrem Foundation, επικεντρώνεται συχνά στη στήριξη παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Στη Βιέννη, η Ντέλτα Γκούντρεμ δεν κουβαλά μόνο τη φωνή της, αλλά και μια ολόκληρη ήπειρο που ζητά την πρώτη της νίκη στον θεσμό.

Η εμφάνιση της εντυπωσίασε ενώ ακόμη και η custom couture τουαλέτα με 7.000 κρύσταλλα Swarovski ως ασπίδα πολυτέλειας επάνω της (η δημιουργία των οίκων Velani και House of Emmanuele απαίτησε περισσότερες από 500 εργατοώρες για να ολοκληρωθεί) είναι κομμάτι του αφηγήματος της.

Το ένδυμα, με κεντρικό στοιχείο μια κρυστάλλινη «έκλειψη», εναρμονίζεται με τη σκηνοθετική εξέλιξη από τον «κόσμο του φεγγαριού» στον «κόσμο του ήλιου». Το ανερχόμενο φαβορί της Eurovision 2026 είναι ανθεκτική ως διαμάντι.

Τι θα συμβεί αν κερδίσει τη Eurovision 2026

Η συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision ξεκίνησε τιμητικά το 2015 για τα 60 χρόνια του θεσμού, όμως η EBU εντυπωσιάστηκε τόσο που μετέτρεψε τη χώρα σε μόνιμο μέλος.

Αν η Ντέλτα Γκούντρεμ κατακτήσει την κορυφή με το Eclipse, ο διαγωνισμός του 2027 δεν θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για προφανείς λογιστικούς λόγους και διαφορά ώρας.

YouTube thumbnail

Αντίθετα, η διοργάνωση θα παραμείνει σε ευρωπαϊκό έδαφος, με μια χώρα της Κοινοπολιτείας (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο) να αναλαμβάνει τον ρόλο του συνδιοργανωτή και οικοδεσπότη.

Στην Αυστραλία όλοι μιλούν για ένα χρυσό κορίτσι που θα φέρει το τρόπαιο στη χώρα. Το αν θα τα καταφέρει, είναι μια ιστορία μικρή για την ίδια. Έχει ήδη νικήσει ξανά και ξανά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

World
ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Culture Live 15.05.26

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Σύνταξη
Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Αλληλεγγύη 13.05.26

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Σύνταξη
Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Μετατόπιση 13.05.26

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των μεγάλων απόντων
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26 Upd: 19:55

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των μεγάλων απόντων

Αυλαία στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με ηχηρή απουσία αυτή του Κώστα Καραμανλή. Έτερος μεγάλος απών θα είναι ο διαγραφείς Αντώνης Σαμαράς. Η εναρκτήρια ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη και το στοίχημα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 15.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα

Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε […]

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Αντιδρά ο Γερμανός 15.05.26

Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Γεώργιος Μαζιάς
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15.05.26

Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών
Bloomberg 15.05.26

Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών

Πώς το γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την premium εξυπηρέτηση της American Express για ταξίδια γυναικών, κρατήσεις βίζας και απόλυτη μυστικότητα;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Πολιτική 15.05.26

Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου

Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Ελλάδα 15.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies