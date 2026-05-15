Eurovision 2026: Με ποια σειρά θα εμφανιστούν οι χώρες στον μεγάλο τελικό
Ο τελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 15 Μαϊου στη Βιέννη. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto».
Η εικόνα του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 συμπληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 15 Μαϊου, μετά την ολοκλήρωση του Β’ Ημιτελικού στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, που πραγματοποιήθηκε χθες.
Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Eurovision 2026: Σε ποια σειρά εμφανίζεται η Ελλάδα και η Κύπρος
Στον τελικό προκρίθηκαν μεταξύ των 25 χωρών, η Ελλάδα με το «Ferto» και η Κύπρος με την Antigoni και το «JALLA».
Από τον Β’ Ημιτελικό προκρίθηκαν επίσης η Δανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Αλβανία και η Μάλτα, συμπληρώνοντας έτσι το lineup του μεγάλου τελικού.
Ήδη από τον Α’ Ημιτελικό είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.
Σε αυτές προστίθενται οι χώρες των «Big 4» —Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο— καθώς και η οικοδέσποινα Αυστρία, που πέρασαν απευθείας στον τελικό.
Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες
Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Γερμανία: Sarah Engels – Fire
Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
Αλβανία: Alis – Nân
Ελλάδα: Akylas – Ferto
Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
Μάλτα: AIDAN – Bella
Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
Κροατία: LELEK – Andromeda
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Γαλλία: Monroe – Regarde !
Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Πολωνία: ALICJA – Pray
Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Σουηδία: FELICIA – My System
Κύπρος: Antigoni – JALLA
Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
