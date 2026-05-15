Eurovision 2026: Με ποια σειρά θα εμφανιστούν οι χώρες στον μεγάλο τελικό

Η εικόνα του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 συμπληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 15 Μαϊου, μετά την ολοκλήρωση του Β’ Ημιτελικού στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, που πραγματοποιήθηκε χθες.

Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Eurovision 2026: Σε ποια σειρά εμφανίζεται η Ελλάδα και η Κύπρος

Στον τελικό προκρίθηκαν μεταξύ των 25 χωρών, η Ελλάδα με το «Ferto» και η Κύπρος με την Antigoni και το «JALLA».

Από τον Β’ Ημιτελικό προκρίθηκαν επίσης η Δανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Αλβανία και η Μάλτα, συμπληρώνοντας έτσι το lineup του μεγάλου τελικού.

Ήδη από τον Α’ Ημιτελικό είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Σε αυτές προστίθενται οι χώρες των «Big 4» —Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο— καθώς και η οικοδέσποινα Αυστρία, που πέρασαν απευθείας στον τελικό.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein