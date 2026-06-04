ΕΕ: Η άδεια διαμονής σε μία χώρα δεν αποκλείει δικαίωμα παραμονής και σε άλλη
Απόφαση-σταθμός του Δικαστηρίου της EE: Η ύπαρξη άδειας διαμονής σε ένα κράτος-μέλος δεν αρκεί για να στερήσει αντίστοιχο δικαίωμα σε άλλο κράτος, όταν διακυβεύεται η συνοχή της οικογένειας.
- Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας
- To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - Ο ρόλος της Κύπρου
- Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
- ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
- Πώς η Κίνα… συγκρατεί την άνοδο του πετρελαίου
- Ρέτσος: «Στόχος μας η συμμετοχή με την Εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση» (vid)
- Το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχει αδιευκρίνιστα στοιχεία, λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
- Μήνυμα από Τεττέη και Τζόλη για νίκη με την Ιταλία (vid)
- Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία παντοπωλείου – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
- ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
- Γιοβάνοβιτς: «Μας χρειάζεται λίγη ακόμα δουλειά, ίδιο σύστημα και με την Ιταλία» (vid)
- ΕΕ: Η άδεια διαμονής σε μία χώρα δεν αποκλείει δικαίωμα παραμονής και σε άλλη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις