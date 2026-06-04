ΕΕ: Η άδεια διαμονής σε μία χώρα δεν αποκλείει δικαίωμα παραμονής και σε άλλη

Μια απόφαση με σημαντικές προεκτάσεις για το μεταναστευτικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο οικογενειακής επανένωσης εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρινίζοντας ότι η κατοχή δικαιώματος διαμονής σε ένα κράτος-μέλος δεν αποκλείει αυτομάτως τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος σε άλλο κράτος της Ένωσης, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της οικογενειακής ζωής και των δικαιωμάτων ενός ανήλικου πολίτη της ΕΕ.

Η υπόθεση αφορούσε μια Μαροκινή υπήκοο που ζει στις Κάτω Χώρες μαζί με τον ανήλικο γιο της και τον σύζυγό της, οι οποίοι έχουν ολλανδική υπηκοότητα. Οι ολλανδικές αρχές είχαν απορρίψει το αίτημά της για παράγωγο δικαίωμα διαμονής, θεωρώντας ότι η γυναίκα διέθετε ήδη αντίστοιχο δικαίωμα στην Ισπανία, όπου είχε ζήσει και εργαστεί νόμιμα επί δεκαπέντε χρόνια πριν εγκατασταθεί στην Ολλανδία.

Το ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο, με έδρα το Λουξεμβούργο, έκρινε ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι δικαστές επισήμαναν ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι απλώς η ύπαρξη άδειας διαμονής σε άλλο κράτος-μέλος, αλλά οι πραγματικές συνέπειες που θα είχε η άρνηση χορήγησης δικαιώματος διαμονής για το παιδί που είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, αν η μητέρα δεν διέθετε πλέον δικαίωμα διαμονής στην Ισπανία, τότε οι ολλανδικές αρχές θα όφειλαν να της χορηγήσουν άδεια παραμονής λόγω της σχέσης εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ της ίδιας και του ανήλικου παιδιού της. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που εξακολουθούσε να έχει νόμιμο δικαίωμα διαμονής στην Ισπανία, αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να δικαιολογήσει την απόρριψη του αιτήματός της στις Κάτω Χώρες.

Το Δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του συμφέροντος του παιδιού, μια αρχή που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι δικαστές επισήμαναν ότι η άρνηση παραμονής της μητέρας θα μπορούσε να οδηγήσει τον ανήλικο να εγκαταλείψει τις Κάτω Χώρες, δηλαδή τη χώρα της ιθαγένειάς του και του τόπου διαμονής του από τη γέννησή του. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα συνιστούσε ουσιαστικά περιορισμό των δικαιωμάτων του ως Ευρωπαίου πολίτη.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε και η οικογενειακή κατάσταση. Ο πατέρας του παιδιού, Ολλανδός πολίτης, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν εργάζεται, ζώντας με κοινωνικές παροχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παρουσία της μητέρας κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της οικογενειακής ζωής και της καθημερινής φροντίδας του ανηλίκου.

Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η οικογενειακή ενότητα δεν αποτελεί απλώς μια κοινωνική ή ηθική αρχή, αλλά προστατεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι εθνικές αρχές οφείλουν να αξιολογούν κάθε περίπτωση με βάση τις πραγματικές επιπτώσεις που θα έχει μια απόφαση απέλασης ή άρνησης διαμονής στα μέλη της οικογένειας και κυρίως στα ανήλικα παιδιά.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι δικαστές κάλεσαν το ολλανδικό δικαστήριο να εξετάσει αν μια ενδεχόμενη αναγκαστική μετακίνηση του παιδιού στην Ισπανία θα ήταν συμβατή με το υπέρτατο συμφέρον του. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι το Δικαστήριο δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα διαμονής αποκλειστικά ως διοικητικές ή μεταναστευτικές υποθέσεις, αλλά λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές, οικογενειακές και ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα παιδιά.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες παρόμοιες περιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι οικογένειες που έχουν δεσμούς με περισσότερα από ένα κράτη-μέλη, λόγω της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και της εντεινόμενης κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης. Το ερώτημα σχετικά με το πού μπορεί να κατοικεί ένας γονέας υπήκοος τρίτης χώρας όταν το παιδί του είναι πολίτης της ΕΕ απασχολεί συχνά τα εθνικά δικαστήρια.

Με τη νέα αυτή απόφαση, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι τα δικαιώματα των παιδιών και η προστασία της οικογενειακής ζωής υπερισχύουν μιας στενά γραφειοκρατικής ερμηνείας των κανόνων διαμονής.

Η ύπαρξη άδειας παραμονής σε ένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυτομάτως ως επιχείρημα για να στερηθεί ένα παιδί την οικογενειακή του σταθερότητα ή να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα της ιθαγένειάς του.

Πρόκειται για μια απόφαση που ενισχύει περαιτέρω τον ανθρώπινο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού δικαίου και επιβεβαιώνει ότι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών παραμένει η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη.