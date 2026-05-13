13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
The Good Life 13 Μαΐου 2026, 16:10

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
A
Η Σερτάμπ Ερενέρ που το 2003 κατέκτησε το τρόπαιο της Eurovision με το Everyway That I Can, ξεκαθάρισε πως δεν θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο του θεσμού, επικαλούμενη τόσο ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις όσο και το βαρύ πολιτικό κλίμα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η στάση της Ερενέρ φέρει ισχυρό συμβολικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου ο διαγωνισμός βάλλεται από κύματα μποϊκοτάζ και έντονες διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ με την άρνηση της να βρεθεί στη σκηνή της Βιέννης στις 16 Μαΐου αντανακλά τη γενικότερη δυσφορία που περιβάλλει τη Eurovision που δυσκολεύεται πλέον να διατηρήσει το αποπολιτικοποιημένο προφίλ της.

Η Ερενέρ διευκρίνησε την απόφαση της με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από τη συναυλία της στην Κωνσταντινούπολη.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως έλαβε ειδική πρόσκληση να εμφανιστεί στη σκηνή του τελικού στη Βιέννη, όμως επέλεξε να μην την αποδεχθεί. Χρησιμοποιώντας την τουρκική έκφραση «icimden gelmedi», η οποία μεταφράζεται σε έλλειψη εσωτερικής παρόρμησης ή διάθεσης, η Ερενέρ εξήγησε πως η απόφασή της βασίστηκε σε δύο άξονες: στον προγραμματισμό μιας δικής της εμφάνισης την ίδια βραδιά, αλλά και στη βαθιά της ανησυχία για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στον πλανήτη.

Αν και δεν κατονόμασε συγκεκριμένα γεγονότα, η αναφορά της συμπίπτει με τη γενικότερη ένταση που επικρατεί γύρω από τη φετινή διοργάνωση.

«Λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη γεωπολιτική σκακιέρα και τις πολιτικές που έχουν επισκιάσει τη φετινή διοργάνωση κάνοντας την εργαλείο προπαγάνδας.

Η Eurovision 2026 εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα γεγονότα της δεκαετίας.

Το σλόγκαν United by Music φαίνεται να χάνει το νόημά του, καθώς πληθαίνουν οι φωνές καλλιτεχνών και ραδιοτηλεοπτικών φορέων που αντιδρούν στην παραμονή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η καμπάνια No Music for Genocide έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 1.000 υπογραφές ανθρώπων του πολιτισμού, οι οποίοι καταγγέλλουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» από την πλευρά της EBU, συγκρίνοντας τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ με τον άμεσο αποκλεισμό της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι χώρες που ρίχνουν μαύρο στη Eurovision

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στις δηλώσεις καλλιτεχνών, αλλά επεκτείνεται και σε επίπεδο κρατικών συμμετοχών. Πέντε χώρες αποχώρησαν από την εκδήλωση (Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενίας και Ισλανδία).

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σλοβενίας (RTV Slovenia) επιβεβαίωσε πως όχι μόνο αποσύρεται από τον διαγωνισμό, αλλά δεν θα μεταδώσει καν τον τελικό του 2026.

Στη θέση του προγράμματος, οι Σλοβένοι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν ένα αφιέρωμα με τίτλο Φωνές της Παλαιστίνης, που περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ και ταινίες.

Παρόμοιες κινήσεις για «μαύρο» στη μετάδοση έχουν αναφερθεί στην Ισπανία και την Ιρλανδία, ενώ η λίστα των καλλιτεχνών που στηρίζουν το μποϊκοτάζ περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα όπως οι Massive Attack, ο Brian Eno, οι Sigur Rós και ο Macklemore.

Δοκιμασία για την EBU

Παρά την προσπάθεια της EBU να εισαγάγει αυστηρότερους κανόνες για τον περιορισμό των πολιτικών παρεμβάσεων και της εξωτερικής προώθησης στην ψηφοφορία του κοινού, η αντιπαράθεση συνεχίζει να φουντώνει.

Η 70ή επέτειος της Eurovision, αντί για μια γιορτή της μουσικής ενότητας, έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η άρνηση της Σερτάμπ Ερενέρ —της μόνης καλλιτέχνιδας που έχει φέρει το τρόπαιο στην Τουρκία— να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή, υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο διαγωνισμός δυσκολεύεται πλέον να σταθεί ως αμιγώς ψυχαγωγικό προϊόν όσο ο πόλεμος στη Γάζα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτιστικής και πολιτικής συζήτησης στην Ευρώπη.

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Συναγερμός 13.05.26

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Σύνταξη
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Μετατόπιση 13.05.26

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»
Euroleague 13.05.26

«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Άλεκ Πίτες συνεχίζονται, με τους Ισπανούν να γράφουν για τον πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ζαβολιές... 13.05.26

Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

Σύνταξη
NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Μπάσκετ 13.05.26

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Σύνταξη
Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Κρήτη 13.05.26

Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Σύνταξη
