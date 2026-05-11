magazin
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
New York Times: Πώς το Ισραήλ «αγόρασε» τη Eurovision – Hasbara, Νετανιάχου, προπαγάνδα εκατομμυρίων
The Good Life 11 Μαΐου 2026, 18:50

New York Times: Πώς το Ισραήλ «αγόρασε» τη Eurovision – Hasbara, Νετανιάχου, προπαγάνδα εκατομμυρίων

Εκτενής έρευνα των New York Times αποκαλύπτει μια ενορχηστρωμένη επιχείρηση της ισραηλινής κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τη Eurovision διπλωματικό εργαλείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Eurovision, ο διαγωνισμός που παραδοσιακά υμνεί τη διαφορετικότητα και τη λάμψη, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση που απειλεί την ίδια της την επιβίωση επιβεβαιώνουν οι New York Times για τον αμείλικτο πόλεμο επιρροής πίσω από τα φώτα της σκηνής και τα φανταχτερά κοστούμια.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία, το Ισραήλ επένδυσε εκατομμύρια δολάρια σε προπαγανδιστικές εκστρατείες για να επηρεάσει τα αποτελέσματα της Eurovision, σε μια προσπάθεια να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η αποκάλυψη αυτής της στρατηγικής έχει διχάσει την Ευρώπη, οδηγώντας πέντε κράτη σε επίσημο μποϊκοτάζ και φέρνοντας τον διαγωνισμό στο χείλος του γκρεμού και μια οικονομική αιμορραγία άνευ προηγουμένου.

Η έρευνα των New York Times αποκαλύπτει ότι η εμπλοκή της ισραηλινής κυβέρνησης στη Eurovision δεν ήταν περιστασιακή, αλλά αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου και καλά χρηματοδοτούμενου σχεδίου.

Τον Μάιο του 2024, οι θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στην παράκτια σουηδική πόλη Μάλμε για τον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Παρά το όνομα, η Eurovision συγκεντρώνει τραγουδιστές και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς από όλο τον κόσμο. Το Ισραήλ έκανε το ντεμπούτο του το 1973. Οι μουσικοί διαγωνίζονται υπό εθνικές σημαίες, αλλά οι καλλιτέχνες χρηματοδοτούνται από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Εκείνη την εποχή, κανένας κανόνας δεν απαγόρευε την προώθηση από την κυβέρνηση, αλλά η ανεξαρτησία είναι βασική αρχή της Eurovision.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, ωστόσο, προωθούσε σιωπηλά τους καλλιτέχνες του ραδιοτηλεοπτικού φορέα της τουλάχιστον από το 2018, σύμφωνα με τον Ντόρον Μεντάλι, πρώην τραγουδοποιό της Eurovision για το Ισραήλ. Η κυβέρνηση δαπάνησε περισσότερα από 100.000 δολάρια για προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνο το έτος, είπε.

Το Ισραήλ κέρδισε.

Η ανάλυση των δεδομένων ψηφοφορίας δείχνει ότι το Ισραήλ κατάφερε να κερδίσει την ψήφο του κοινού ακόμα και σε χώρες όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν έντονη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές του.

«Το Ισραήλ επένδυσε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δολάρια στο marketing της Eurovision, χρησιμοποιώντας κονδύλια για ψηφιακή προπαγάνδα»

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, το σύστημα ψηφοφορίας είναι τέτοιο που «σε ορισμένες χώρες, μερικές εκατοντάδες άτομα που ψηφίζουν επαναλαμβανόμενα μπορούν να καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα».

Ο ίδιος είπε στους ΝΥΤ ότι η νίκη έπεισε τους Ισραηλινούς ηγέτες ότι η Eurovision, η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλής στο Ισραήλ, ήταν μια καλή επένδυση για soft διπλωματία.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου αύξησε τις δαπάνες της ενόψει του διαγωνισμού του Μάλμε, σύμφωνα με τα αρχεία.

Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αντιτάχθηκε στον πόλεμο και ορισμένες ομάδες της μουσικής βιομηχανίας ζητούσαν ήδη την αποβολή του Ισραήλ από τη Eurovision.

Μια δυνατή ισραηλινή εμφάνιση θα έδειχνε ότι το Ισραήλ αγαπήθηκε από το ευρωπαϊκό κοινό, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Αυτοί, μαζί με ορισμένα άτομα κοντά στην Eurovision, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, είτε επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια είτε επειδή φοβόντουσαν αντίποινα από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

Στο Μάλμε, η ισραηλινή κυβέρνηση δαπάνησε περισσότερα από 800.000 δολάρια σε διαφημίσεις σχετικές με τη Eurovision, σύμφωνα με στοιχεία της Ισραηλινής Υπηρεσίας Διαφημίσεων της Κυβέρνησης.

Τα δεδομένα, τα οποία ελήφθησαν από την ισραηλινή αρχή ενημέρωσης The Seventh Eye και παρασχέθηκαν στους Times, αποκαλύπτουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προήλθε από το υπουργείο Εξωτερικών προς «αλίευση ψήφων».

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, δήλωσε στους Times ότι δεν είχε προηγούμενη γνώση των κυβερνητικών διαφημιστικών καμπανιών και ότι, κατά την γνώση του, «οι κανόνες του διαγωνισμού δεν παραβιάστηκαν».

@skynews The Israeli Prime Minister has lent his support to Eden Golan, Israel’s entry to the Eurovision song contest, after some of the crowd booed her during rehearsals for the semi-final on Thursday. #EdenGolan #Netanyahu #israel #eurovision #eurovision2024 ♬ original sound – Sky News

Το 2024, η τραγουδίστρια του Ισραήλ, Έντεν Γκόλαν, ήρθε δεύτερη στις ψήφους του κοινού και πρώτη στην ψηφοφορία σε πολλά έθνη όπου το φιλοπαλαιστινιακό αίσθημα είναι ισχυρό. «Ο κόσμος, όπως φαίνεται, δεν είναι εναντίον μας», έγραψε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.

Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και χιλιάδες άλλοι συγκεντρώθηκαν στο Μάλμε, διαμαρτυρόμενοι για την εμπλοκή του Ισραήλ. Στη σκηνή, αρκετοί τραγουδιστές φορούσαν παλαιστινιακά σύμβολα. Ο Ολλανδός ράπερ Γιοστ Κλάιν αποβλήθηκε για μια άσχετη διαμάχη με μια εικονολήπτρια.

Αλλά ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας, αυτός της Σλοβενίας, βρήκε ύποπτο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ζήτησε από την Eurovision να δημοσιεύσει περισσότερα δεδομένα. Οι διοργανωτές δεν απάντησαν ποτέ, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Η Eurovision δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θεώρησε υπερβολικές τις καμπάνιες της ισραηλινής αποστολής του το 2024. Η Eurovision είχε αφήσει πίσω της το Μάλμε, αλλά τα προβλήματά της μόλις άρχιζαν.

«Ψηφίστε 20 φορές!»

Στον διαγωνισμό της Eurovision του 2025, στη Βασιλεία της Ελβετίας, το Ισραήλ τερμάτισε δεύτερο και κέρδισε την ψήφο του κοινού — για άλλη μια φορά αφήνοντας πίσω χώρες όπου οι άνθρωποι έχουν εκφράσει ένθερμα την αντίθεσή τους στις πολιτικές του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων της Google, δημοσιογράφοι του φινλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Yle αποκάλυψαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε αγοράσει διαδικτυακές διαφημίσεις σε πολλές γλώσσες, καλώντας τους ανθρώπους να ψηφίσουν τη συμμετοχή του Ισραήλ με τη Γιουβάλ Ραφαέλ, έως και 20 φορές.

Τα στοιχεία δαπανών για αυτόν τον διαγωνισμό δεν είναι διαθέσιμα, αλλά η εκστρατεία του Ισραήλ ήταν ευρύτερη και πιο συντονισμένη από ό,τι στο Μάλμε.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου δημοσίευσε κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να ψηφίσουν 20 φορές την Ραφαέλ. Φιλοϊσραηλινές ομάδες σε όλη την Ευρώπη δημοσίευσαν την ίδια ή παρόμοιες αναρτήσεις. Ο αναπληρωτής πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστρία δήλωσε στους Times ότι επικοινώνησε με μια ομάδα της διασποράς της χώρας του για να συγκεντρώσει υποστήριξη για τη συμμετοχή.

Ο Μεντάλι υπερασπίστηκε στους ΝΥΤ τη στρατηγική. Το Ισραήλ ξοδεύει τόσα πολλά για την ασφάλεια, είπε, που ήταν δίκαιο η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την προώθηση.

Σε κάποιες χώρες, αρκούσαν μόλις μερικές εκατοντάδες οργανωμένες ψήφοι για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα υπέρ του Ισραήλ

«Όλοι ζηλεύουν και είναι εξοργισμένοι επειδή το Ισραήλ επιτυγχάνει σπουδαία αποτελέσματα», είπε.

Οι καμπάνιες θα μπορούσαν εύκολα να επηρεάσουν την λαϊκή ψήφο, σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων ψήφου. Αυτό συμβαίνει επειδή, σε ορισμένες χώρες, τα αρχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή του κοινού είναι ελάχιστη. Μόνο μερικές εκατοντάδες ψήφοι ξανά και ξανά υπέρ του Ισραήλ θα μπορούσαν να ορίσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Στην πρόσφατη διοργάνωση του 2025 στη Βασιλεία, η ισραηλινή κυβέρνηση δαπάνησε ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια, με ένα σημαντικό μέρος αυτών να προέρχεται από το γραφείο «hasbara» —έναν όρο που χρησιμοποιείται ως ευφημισμός για την κρατική προπαγάνδα στο εξωτερικό.

Ο στόχος ήταν σαφής. Nα παρουσιαστεί το Ισραήλ ως μια χώρα αγαπητή στο ευρωπαϊκό κοινό, κόντρα στις σφοδρές αντιδράσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τα εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων.

«Παράλυση» της EBU και κρυφές εκθέσεις

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) φαίνεται πως επέλεξε την οδό της σιωπής και της αποφυγής.

Η έρευνα των NYT αποκαλύπτει ότι οι διοργανωτές κράτησαν μυστική μια έκθεση που εξέταζε τις αντιδράσεις των κρατών-μελών για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ ακύρωσαν αιφνιδιαστικά μια έκτακτη ψηφοφορία για τον αποκλεισμό της χώρας.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, παραδέχθηκε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν «υπερβολικές», ωστόσο επέμεινε ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

Αυτή η στάση προκάλεσε την οργή χωρών όπως η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία, οι οποίες αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση του 2026.

Ο Στέφαν Γιον Χάφσταϊν, πρόεδρος του ισλανδικού φορέα, δηλώνει χαρακτηριστικά πως «η ισραηλινή κυβέρνηση οικειοποιήθηκε τον θεσμό», καταγγέλλοντας την έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά της EBU.

Η κρίση πήρε διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι η EBU συμβούλευσε τα μέλη της να μην μιλούν σε δημοσιογράφους, προσπαθώντας να ελέγξει τη ζημιά στη φήμη του διαγωνισμού.

Διπλωματικό θρίλερ

Η διαμάχη δεν περιορίστηκε μόνο στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Ισραηλινοί διπλωμάτες ήρθαν σε επαφή με κυβερνητικούς αξιωματούχους και επικεφαλής τηλεοπτικών δικτύων σε όλη την Ευρώπη, ασκώντας πιέσεις για να αποτραπεί ο αποκλεισμός.

Η ένταση έφτασε σε τέτοιο σημείο που η Αυστρία, η οποία φιλοξενεί τον διαγωνισμό του 2026, φερόταν να απειλεί με απόσυρση αν το Ισραήλ εκδιωκόταν, κάτι που θα άφηνε τη Eurovision χωρίς οικοδεσπότη.

Οι διοργανωτές ήταν πλέον ανάμεσα σε δύο αντίπαλες παρατάξεις. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι η Νορβηγία και η Πορτογαλία ίσως ακολουθούσαν το παράδειγμα των πέντε εάν το Ισραήλ παρέμενε στη σκηνή. Έγγραφα δείχνουν ότι οι σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως η Γερμανία και η Εσθονία, αντιτάχθηκαν στην απαγόρευση.

Οι διοργανωτές υπολόγισαν τις οικονομικές επιπτώσεις και των δύο σεναρίων: είτε απώλεια των επικριτών του Ισραήλ είτε απώλεια του Ισραήλ και των υπερασπιστών του. Κανένα από τα δύο αποτελέσματα δεν ήταν καλό για τα οικονομικά του διαγωνισμού, Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η Eurovision κινδύνευε να χάσει περισσότερα από 600.000 δολάρια σε τέλη.

H EBU παλεύει να προασπίσει το δόγμα ότι η πολιτική δεν παίζει ρόλο, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής και διπλωματικής σύγκρουσης που κοστίζει

YouTube thumbnail

Σε επιστολή προς τα μέλη στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Eurovision αναγνώρισε ότι «δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά μια διχαστική κατάσταση όπως αυτή» και ανακοίνωσε έκτακτη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ το Νοέμβριο.

Ιδιωτικά, οι δικηγόροι της Eurovision έδωσαν μια εξαιρετική συμβουλή: Οι διοργανωτές θα μπορούσαν νόμιμα να αποκλείσουν το Ισραήλ, αν το ήθελαν.

Η αποχή των πέντε χωρών ήδη κοστίζει στη διοργάνωση ενώ οι χορηγοί φαίνονται διστακτικοί να συνδεθούν με μια διοργάνωση που θεωρείται «τοξική».

Παρά τις προσπάθειες του Μάρτιν Γκριν να καθησυχάσει το κοινό ότι «η Eurovision υπάρχει για να δείχνει στον κόσμο πώς θα μπορούσε να είναι η παγκόσμια αρμονία», η πραγματικότητα διαψεύδει.

Μποϊκοτάζ και η Ελλάδα

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, του οποίου ο τελικός θα λάβει χώρα το Σάββατο, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο σλοβένικος όμιλος RTV ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους, το ισπανικό RTVE έχει προγραμματίσει τη μετάδοση μιας μουσικής εκδήλωσης που δεν συνδέεται με τη Eurovision και το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο ενός επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς.

Η Eurovision ξεκινάει αύριο με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων.

Ο Αkylas με το Ferto θα διεκδικήσει το εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στον Α’ Ημιτελικό, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Κόσμος
Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Θα κάνει σύσκεψη με στρατηγούς

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Θα κάνει σύσκεψη με στρατηγούς

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 11.05.26

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύνταξη
«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Κόσμος 11.05.26

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Σύνταξη
«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κράτος Δικαίου 11.05.26

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Προβλέψεις 11.05.26

Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο - Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Σύνταξη
Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Βάιος Μπαλάφας
Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Ελλάδα 11.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Σύνταξη
Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Κόσμος 11.05.26

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Μέση Ανατολή 11.05.26

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Σύνταξη
Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Ελλάδα 11.05.26 Upd: 18:06

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο

Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό - Σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σύνταξη
Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 11.05.26

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Μπάσκετ 11.05.26

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)

Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies