Οι Kneecap, Massive Attack και άλλοι καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision

Το 2022, η Ρωσία αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) να δηλώνει ότι η συμμετοχή της θα «αμαύρωνε τη φήμη του διαγωνισμού».

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται να μην ισχύει για το Ισραήλ, παρόλο που (μεταξύ άλλων) διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και έχει προχωρήσει σε φρικαλεότητες εναντίων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Μάλιστα, η EBU έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την απόφασή της να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην Eurovision, παρόλο που ο θεσμός κατηγορείται για υποκρισία, έχοντας υιοθετήσει τη λογική του «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Δεν είναι ουδετερότητα, είναι επιλογή»

Την Τρίτη, 21 Απριλίου, μια νέα ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν περισσότεροι από 1000 μουσικοί, μεταξύ των οποίων οι Kneecap, Erica de Casier, Massive Attack, Smerz, Mechatok και άλλοι, ρωτάει γιατί το ίδιο κριτήριο δεν έχει εφαρμοστεί και στο Ισραήλ.

Η ανοιχτή επιστολή δια χειρός No Music for Genocide, το κίνημα πολιτιστικού μποϊκοτάζ που ώθησε πάνω από 1000 δισκογραφικές εταιρείες και καλλιτέχνες να αποσύρουν τη μουσική τους από τις πλατφόρμες streaming στο Ισραήλ, ήρθε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα.

«Ενώ πολλοί από εμάς στον κλάδο υποτιμούμε την Eurovision ή αμφιβάλλουμε για τη δική μας δύναμη ως πολιτιστικοί παράγοντες, οι ηγέτες του γενοκτονικού Ισραήλ μιλούν ανοιχτά για τη γεωπολιτική αξία του διαγωνισμού», αναφέρει μια δήλωση του No Music for Genocide που δημοσιεύτηκε μαζί με την επιστολή.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2026 θα σηματοδοτήσει την τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Γάζα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και την τρίτη χρονιά που το Ισραήλ συμμετέχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος φέτος διοργανώνεται στη Βιέννη.

«Αυτό δεν είναι ουδετερότητα, είναι επιλογή», αναφέρει μια δήλωση του ιρλανδικού ραπ συγκροτήματος Kneecap.

«Πληρώσαμε το τίμημα για το ότι μιλήσαμε ανοιχτά – χάσαμε συναυλίες, αντιμετωπίσαμε διώξεις, μας ‘πάγωσαν’ τις βίζες – και θα το ξανακάναμε αύριο. Η σιωπή είναι συνενοχή. Στεκόμαστε στο πλευρό του No Music for Genocide και κάθε καλλιτέχνη, θαυμαστή και ραδιοτηλεοπτικού φορέα που αρνείται να αφήσει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του κόσμου να χρησιμοποιηθεί για να συγκαλύψει τη γενοκτονία», πρστίθεται.

Από τον Μάρτιο του 2026, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν διαπράξει εθνοκάθαρση στο Λίβανο, σκοτώνοντας περισσότερους από δύο χιλιάδες ανθρώπους και εκτοπίζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο. Παράλληλα, το Ισραήλ ξεκίνησε έναν απρόκλητο πόλεμο από κοινού με τις ΗΠΑ εναντίον και του Ιράν.

«Χαιρετίζουμε την στάση των ισπανικών, ιρλανδικών, ισλανδικών, σλοβενικών και ολλανδικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και των πολλών φιναλίστ των εθνικών διαγωνισμών που δεσμεύτηκαν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην Eurovision. Όπως οι καλλιτέχνες αντιστάθηκαν στην καταπίεση στη Νότια Αφρική, έτσι και εμείς στεκόμαστε ενωμένοι τώρα. Ο πρόεδρος του Ισραήλ και του άπαρτχαιντ, Ισαάκ Χέρτζογκ – ο οποίος κατονομάζεται στην καταγγελία της Νότιας Αφρικής προς το Διεθνές Δικαστήριο για υποκίνηση γενοκτονίας – έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην άσκηση πιέσεων προς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ώστε να μην αποκλείσουν το Ισραήλ από τον διαγωνισμό, το πιο δημοφιλές ζωντανό μουσικό γεγονός στον κόσμο», υποστηρίζουν.

*Mε πληροφορίες από: Dazed & Euronews