Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»

Οι Kneecap, οι τρεις ράπερ από το Μπέλφαστ που δεν μας απογοητεύουν ποτέ, θα ενταχθούν στην αποστολή Nuestra América Convoy την επόμενη εβδομάδα, καθώς το νησί της Καραϊβικής πλησιάζει στην κατάρρευση, με υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διοργανωτές της αποστολής που θα συμμετάσχουν οι ράπερ, ζήτησαν από τους πολίτες που θα πάρουν μέρος να δημιουργήσουν τα δικά τους ταξιδιωτικά δρομολόγια για να παραδώσουν τη βοήθεια σε ένα σημείο συλλογής και εν συνεχεία να συγκεντρωθούν στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου για να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Κούβας.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την επίθεσή της στο νησί και την εκστρατεία της για την απομόνωση του λαού του», ανέφερε η αποστολή.

«Ελάτε λοιπόν μαζί μας στην Αβάνα και υποστηρίξτε τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε κρίσιμη βοήθεια για σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μαζί, μπορούμε να σπάσουμε την πολιορκία, να σώσουμε ζωές και να υπερασπιστούμε την αυτοδιάθεση της Κούβας», πρόσθεσε.

Στο χείλος του γκρεμού

Η Κούβα μετρά εδώ και δεκαετίες τις πληγές της εξαιτίας του εμπάργκου που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στις 29 Ιανουαρίου ο Τραμπ κήρυξε το νησί «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια της χώρας και υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που τιμωρεί με δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει με πετρέλαιο το νησί.

Υπενθυμίζεται ότι η Κούβα αγοράζει πετρέλαιο κυρίως από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό. Οι παραδόσεις αυτές έχουν διακοπεί μετά από μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Κουβανοί βρέθηκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια στο σκοτάδι, αντιδρώντας στην έλλειψη βασικών αγαθών, στις διακοπές ρεύματος, στον πληθωρισμό και την υποτίμηση του νομίσματος.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, πρόσφατα ο Τραμπ παρότρυνε την ηγεσία της Κούβας να «κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά» και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε «φιλική εξαγορά» της χώρας.

Η ανακοίνωση των Kneecap

Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό.

Η κυβέρνηση Τραμπ στραγγαλίζει το νησί, κόβοντας καύσιμα, πτήσεις και είδη πρώτης ανάγκης.

Είναι καιρός να σπάσουμε την πολιορκία και να υπερασπιστούμε την Κούβα, όπως εκείνοι υπερασπίστηκαν εμάς.

«Στις φλέβες του γιου μου κυλούσε το αίμα των Ιρλανδών επαναστατών» — Ernesto Guevara Lynch, μιλώντας για τον γιο του «Che» Guevara

