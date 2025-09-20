magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Spotlight

Το ραπ συγκρότημα Kneecap, που αποτελείται από τους Mo Chara, Móglaí Bap και DJ Próvaí, δεν έχει πλέον το δικαίωμα να εισέλθει στον Καναδά λόγω της «ανοιχτής υποστήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων», δηλώνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας.

«Έχουν εμπλακεί σε ενέργειες και έχουν κάνει δηλώσεις που αντιβαίνουν στις καναδικές αξίες και νόμους, προκαλώντας βαθιά ανησυχία στην κυβέρνησή μας», δήλωσε ο Βινς Γκάσπαρο, κοινοβουλευτικός γραμματέας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ομάδα έχει ενισχύσει την πολιτική βία και έχει υποστηρίξει δημοσίως τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χάμας», είπε.

Η απαγόρευση εισόδου που επιβλήθηκε στους ράπερ από την Ιρλανδία -οι οποίοι είχαν προγραμματισμένες εμφανίσεις τόσο στο Τορόντο, όσο και το Βανκούβερ- έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ανακοίνωσαν την ακύρωση πολλαπλών συναυλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εβραϊκές ομάδες του Καναδά ζητούν από τον Ιούνιο να απαγορεύτεί η είσοδος στους Kneecap, καθώς και στα μέλη του ραπ-πανκ συγκροτήματος Bob Vylan, λόγω σχολίων που, όπως υποστηρίζουν, υποκινούν τον αντισημιτισμό.

Η B’nai Brith Canada, μια εβραϊκή ομάδα, χαιρέτησε την απόφαση της κυβέρνησης, αναφέροντας:  «Οι Kneecap έχουν επανειλημμένα εξυμνήσει τη βία και τον εξτρεμισμό — από το να κυματίζουν σημαία της Χεζμπολάχ στο Λονδίνο έως το να φωνάζουν εχθρικά συνθήματα σε μεγάλα φεστιβάλ. Η υποκίνηση δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και για τις καναδικές αξίες και όλους τους Καναδούς».

Στο μήνυμά του, ο Γκασπάρο ανέφερε ότι η απόφαση για την απαγόρευση του Kneecap ελήφθη ειδικά για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας του Καναδά.

Οι Kneecap έχουν αρνηθεί πολλάκις τις κατηγορίες περί «αντισημιτισμού», καθώς η κριτική τους στοχεύει στο Ισραήλ και την γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα και όχι τον εβραϊκό
λαό.

Η απάντηση των Kneecap

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης τους προς στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Δήλωσαν επίσης, ότι δεν υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, ούτε επιδοκιμάζουν τη βία.

Το συγκρότημα απάντησε στον Γκασπάρο σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί που έκανε στο βίντεο είναι «εντελώς αναληθείς και δόλιοι», υποστηρίζοντας ότι θα προβούν σε νομικές ενέργειες εναντίον του.

View this post on Instagram

A post shared by KNEECAP (@kneecap32)

«Θα υπερασπιστούμε με σθένος τον εαυτό μας ενάντια σε αβάσιμες κατηγορίες που αποσκοπούν να μας κάνουν να μην παίρνουμε θέση για την γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ».

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης ένα μήνυμα προς τους Καναδούς θαυμαστές τους. «Έχουμε παίξει πολλές φορές στον Καναδά χωρίς κανένα πρόβλημα και με ένα μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης», ανέφερε.

«Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σας τον επόμενο μήνα, αλλά δεν θα σιωπήσουμε και θα είμαστε πάντα ενάντια στη γενοκτονία», πρόσθεσαν.

*Με πληροφορίες από: CBC

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο – Οι δράσεις
Οι δράσεις 20.09.25

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Κόσμος 20.09.25

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου

Σύνταξη
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών
Πρόγραμμα SAFE 20.09.25

Τουρκικά πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών

Η Τουρκία, παρότι κατέχει τμήμα της Κύπρου και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, όχι μόνο φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά εισβάλει σ' αυτήν με όχημα την πολεμική βιομηχανία της.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο