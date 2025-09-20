Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Το ραπ συγκρότημα Kneecap, που αποτελείται από τους Mo Chara, Móglaí Bap και DJ Próvaí, δεν έχει πλέον το δικαίωμα να εισέλθει στον Καναδά λόγω της «ανοιχτής υποστήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων», δηλώνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας.

«Έχουν εμπλακεί σε ενέργειες και έχουν κάνει δηλώσεις που αντιβαίνουν στις καναδικές αξίες και νόμους, προκαλώντας βαθιά ανησυχία στην κυβέρνησή μας», δήλωσε ο Βινς Γκάσπαρο, κοινοβουλευτικός γραμματέας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ομάδα έχει ενισχύσει την πολιτική βία και έχει υποστηρίξει δημοσίως τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χάμας», είπε.

Η απαγόρευση εισόδου που επιβλήθηκε στους ράπερ από την Ιρλανδία -οι οποίοι είχαν προγραμματισμένες εμφανίσεις τόσο στο Τορόντο, όσο και το Βανκούβερ- έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ανακοίνωσαν την ακύρωση πολλαπλών συναυλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εβραϊκές ομάδες του Καναδά ζητούν από τον Ιούνιο να απαγορεύτεί η είσοδος στους Kneecap, καθώς και στα μέλη του ραπ-πανκ συγκροτήματος Bob Vylan, λόγω σχολίων που, όπως υποστηρίζουν, υποκινούν τον αντισημιτισμό.

Η B’nai Brith Canada, μια εβραϊκή ομάδα, χαιρέτησε την απόφαση της κυβέρνησης, αναφέροντας: «Οι Kneecap έχουν επανειλημμένα εξυμνήσει τη βία και τον εξτρεμισμό — από το να κυματίζουν σημαία της Χεζμπολάχ στο Λονδίνο έως το να φωνάζουν εχθρικά συνθήματα σε μεγάλα φεστιβάλ. Η υποκίνηση δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και για τις καναδικές αξίες και όλους τους Καναδούς».

Στο μήνυμά του, ο Γκασπάρο ανέφερε ότι η απόφαση για την απαγόρευση του Kneecap ελήφθη ειδικά για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας του Καναδά.

Οι Kneecap έχουν αρνηθεί πολλάκις τις κατηγορίες περί «αντισημιτισμού», καθώς η κριτική τους στοχεύει στο Ισραήλ και την γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα και όχι τον εβραϊκό

λαό.

Η απάντηση των Kneecap

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης τους προς στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Δήλωσαν επίσης, ότι δεν υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, ούτε επιδοκιμάζουν τη βία.

Το συγκρότημα απάντησε στον Γκασπάρο σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί που έκανε στο βίντεο είναι «εντελώς αναληθείς και δόλιοι», υποστηρίζοντας ότι θα προβούν σε νομικές ενέργειες εναντίον του.

«Θα υπερασπιστούμε με σθένος τον εαυτό μας ενάντια σε αβάσιμες κατηγορίες που αποσκοπούν να μας κάνουν να μην παίρνουμε θέση για την γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ».

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης ένα μήνυμα προς τους Καναδούς θαυμαστές τους. «Έχουμε παίξει πολλές φορές στον Καναδά χωρίς κανένα πρόβλημα και με ένα μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης», ανέφερε.

«Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σας τον επόμενο μήνα, αλλά δεν θα σιωπήσουμε και θα είμαστε πάντα ενάντια στη γενοκτονία», πρόσθεσαν.

*Με πληροφορίες από: CBC