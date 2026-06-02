Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Ποδόσφαιρο 02 Ιουνίου 2026, 10:58

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Σε λίγες μέρες ο σπουδαίος Κάρλο Αντσελότι των πέντε Champions League, ετοιμάζεται να οδηγήσει την Εθνική Βραζιλίας στο πρώτο δικό του Μουντιάλ, στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, η «Σελεσάο» ρίχνεται στη μάχη της ιστορικής πρόκλησης της κατάκτησης του έκτου της Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα στη χώρα όπου 32 χρόνια νωρίτερα, το 1994, είχε σηκώσει το τέταρτο εξ αυτών.

Ενόψει λοιπόν της μεγάλης διοργάνωσης, ο Ιταλός τεχνικός φιλοξενήθηκε σε μια από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές τηλεοπτικές εκπομπές της χώρας του καφέ, την «Domingao», του τηλεοπτικού δικτύου «TV Globo». Ενώ λοιπόν ο θρυλικός προπονητής ανέλυε τα πλάνα του για το Μουντιάλ, οι άνθρωποι της εκπομπής θέλησαν να του προβάλουν ένα βίντεο που είχαν ετοιμάσει για αυτόν.

Σε αυτό, ο «Καρλίτο» αντίκρυσε τα αγαπημένα του εγγόνια, τα οποία κατά σειρά του έστειλαν την αγάπη και τα μηνύματά τους ενόψει της έναρξης της σπουδαιότερης γιορτής του ποδοσφαίρου. Ο συνήθως ανέκφραστος και απολύτως ψύχραιμος και… cool Ιταλός, λύγισε και παρότι πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, δεν τα κατάφερε!

«Παππού, είμαστε όλοι μαζί σου. Ελπίζω να κατακτήσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο, ελπίζω να νικήσουμε την Γαλλία και την Ισπανία», ανέφερε το ένα από τα εγγόνια του 66χρονου τεχνικού και σειρά πήρε το επόμενο: «Καλή τύχη στο παγκόσμιο Κύπελλο, παππού. Σε αγαπάμε». Κάπου εκεί, φυσικά ο Αντσελότι είχε ήδη λυγίσει, με το τρίτο μήνυμα να τον… αποτελειώνει: «Παππού σε αγαπάμε τόσο πολύ! Πήγαινε εκεί πέρα και νίκησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Δείτε το βίντεο με τα εγγόνια του Αντσελότι και την αντίδραση του Ιταλού:

Η πολύ όμορφη και ανθρώπινη στιγμή του Ιταλού ήδη κάνει τον γύρο των social media στη Βραζιλία, με το κύμα στήριξης για την συγκεκριμένη φουρνιά της «Σελεσάο» να είναι ήδη τεράστιο, αφού άλλωστε στον πάγκο της έχει τον πιο πετυχημένο Ευρωπαίο προπονητή όλων των εποχών και έναν άνθρωπο που έχει από ελάχιστες -έως καθόλου- αντιπάθειες στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Stream sports
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Έφη Αλεβίζου
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

