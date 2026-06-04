Ζωγράφου: Φωτιά στις παλιές φοιτητικές εστίες – Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε χώρο των παλιών φοιτητικών εστιών, δίπλα στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον φοιτητικών εστιών.



Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.

Αν και δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια για τη φωτιά, η αστυνομία έχει κάνει τρεις προσαγωγές από την περιοχή.