Ζωγράφου: Φωτιά στις παλιές φοιτητικές εστίες – Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά. Τρεις προσαγωγές από την αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε χώρο των παλιών φοιτητικών εστιών, δίπλα στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον φοιτητικών εστιών.
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.
Αν και δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια για τη φωτιά, η αστυνομία έχει κάνει τρεις προσαγωγές από την περιοχή.
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