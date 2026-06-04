Τι κρατάει η Εθνική από το φιλικό στην Στοκχόλμη

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Το… μπλοκάκι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι σίγουρο πως «γέμισε» από σημειώσεις, όπως θα έλεγαν και οι παλιότεροι. Εντάξει, τώρα μπλοκάκι δεν υπάρχει καθώς η τεχνολογία έχει αντικαταστήσει το χαρτί και το μολύβι, αλλά οι σημειώσεις παραμένουν.

Και είναι προφανές πως ο ομοσπονδιακός μας προπονητής είδε αρκετά πράγματα στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Σουηδία στην Στοκχόλμη, με τα μηνύματα που έστειλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι θετικά.

Υπήρξαν στοιχεία που σίγουρα άρεσαν και δίνουν ελπίδα για την εικόνα της Εθνικής μας στο μέλλον, με τον στόχο βέβαια να είναι η πρόκριση στην τελική φάση του Euro. Ένας στόχος με ορίζοντα διετίας που σίγουρα όμως πρέπει να είναι στο μυαλό όλων όσων δουλεύουν στο πρότζεκτ της Εθνικής.

Το τελικό 2-2 έχει και αυτό την σημασία του και δεν το λέμε φυσικά επειδή η ομάδα μας απέφυγε την ήττα. Ήταν σημαντικό γιατί η Εθνική μας πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να μην φύγει ηττημένη από την Σουηδία.

Υπήρξε επιμονή και μια συνεργασία στο 95’ που έφερε το δεύτερο γκολ για την ελληνική ομάδα και δικαίωσε την προσπάθεια των παικτών μέχρι το φινάλε.

Αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία πρέπει να «μπολιαστεί» η Εθνική και δεν χωρά αμφιβολία πως αυτή η επιμονή για αποφυγή της ήττας, άρεσε στον Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι η ελληνική ομάδα, αιφνιδιάζοντας τους Σουηδούς.

Είχε επίσης κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποίηση βλέποντας την Εθνική να βγάζει καλές κόντρες στην επίθεση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη από τα δύο άκρα.

Αυτά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, το διάστημα δηλαδή που οι διεθνείς πάτησαν πολύ καλύτερα στο χορτάρι του γηπέδου.

Ο προπονητής όμως μιας ομάδας δεν «σημειώνει» μόνο τα καλά, μόνο τα θετικά στοιχεία. Δίνει μεγάλη βαρύτητα και σε αγωνιστικά θέματα που χρήζουν βελτίωσης και ο Γιοβάνοβιτς θα έχει να πει πράγματα στους παίκτες του, για κάποια ζητήματα του δεύτερου ημιχρόνου.

Η αλήθεια είναι πως η Εθνική είχε ένα έλλειμα συγκέντρωσης στο δεύτερο 45λεπτο, το οποίο μάλιστα φάνηκε πολύ στην φάση του δεύτερου γκολ της σουηδικής ομάδας.

Είναι όμως βέβαιο πως ο Γιοβάνοβιτς θα μιλήσει στους διεθνείς για όσα δεν του άρεσαν στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, με στόχο φυσικά ν’ αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που εντόπισε ο ομοσπονδιακός προπονητής.