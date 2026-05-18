Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Stories 18 Μαΐου 2026, 16:40

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα (για να μην αναφέρουμε τις φρικαλεότητες στη Δυτική Όχθη, τον νόμο για επιβολή θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες» και τις καταγγελίες για βασανιστήρια σε φυλακές) συνεχίζεται, αλλά οι Παλαιστίνιοι δεν τα παρατούν ποτέ, προσπαθώντας να βρουν τα πατήματα και τον έρωτα στα χαλάσματα, ενόσω οι περισσότεροι κοιμούνται σε σκηνές στους δρόμους της Γάζας και οι τιμές σε βασικά και μη είδη έχουν ανέβει στα ύψη.

Στιγμές σπάνιας χαράς, εν μέσω γενοκτονίας

Ακόμη και αν ένα θέμα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν στη Γάζα φαντάζει ήσσονος σημασίας σε σχέση με τη γενικότερη εικόνα της καταστροφής, ουσιαστικά δεν είναι: η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη, όσο κλισέ και αν ακούγεται, αποτελούν την ίδια τη ζωή και την παράδοση ενός τόπου που συνθλίβεται, αλλά συνεχίζει να αναπνέει.

Σε ένα μικρό ραφείο στο νότιο τμήμα της Γάζας, η Νισρίν Αλ-Ραντίσι παίρνει ύφασμα από μια στοίβα και αναδιαμορφώνει φθαρμένα νυφικά, προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανή μια παράδοση που χάνεται, εν μέσω πολέμου.

Φωτογραφία: Μια Παλαιστίνια κοιτάζει ένα νυφικό που εκτίθεται μέσα σε ένα κατάστημα, καθώς οι νύφες της Γάζας στρέφονται προς μεταχειρισμένα, Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 9 Μαΐου 2026. REUTERS/Mahmoud Issa

Οι οικογένειες δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να βρουν καινούργια νυφικά και πολλές αναζητούν αντ’ αυτού μέρη που αναδιαμορφώνουν φορέματα και άλλα είδη ρούχων για τα παιδιά τους.

Από την πλευρά τους, οι έμποροι αναφέρουν τις καθυστερήσεις, τα υψηλά έξοδα αποστολής και τους περιορισμούς στα υλικά, όπως κρύσταλλα, ως βασικούς παράγοντες πίσω από τις ελλείψεις και τις αυξήσεις των τιμών.

«Προσπαθούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα παλιά φορέματα που έχουμε, να τα φτιάξουμε επιδιορθώνοντάς τα ελαφρώς, να τα επεξεργαστούμε, να τα πλύνουμε, να τα τακτοποιήσουμε, να τα αναδιαμορφώσουμε», είπε η Ραντίσι στο Reuters.

Η Ραντίσι υποστήριξε ότι πριν τον πόλεμο αγόραζε το ύφασμα για περίπου 120 έως 150 σέκελ (35 έως 44 ευρώ), αλλά τώρα πληρώνει περίπου 500 σέκελ (146 ευρώ).

«Αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στο κόστος των νυφικών και των παιδικών φορεμάτων. Ζούμε σε έναν φαύλο κύκλο λόγω του πολέμου που μας έπληξε», πρόσθεσε.

«Πριν από τον πόλεμο, οι τιμές ήταν λογικές»

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας, που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια άτομα, έχει εκτοπιστεί, ενώ πολλοί ζουν πλέον σε κατεστραμμένα σπίτια και πρόχειρες σκηνές που έχουν στηθεί σε ανοιχτούς χώρους, στις άκρες των δρόμων ή πάνω στα ερείπια, μετά από δύο γενοκτονίας.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένα ζευγάρια εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να γιορτάσουν, με μαζικούς γάμους που διοργανώνονται στη Γάζα να προσφέρουν μια σπάνια στιγμή χαράς εν μέσω της καταστροφής.

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος πωλητής αρωμάτων κάθεται έξω από ένα κατάστημα με νυφικά στο Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 9 Μαΐου 2026. REUTERS/Mahmoud Issa

Οι υπάλληλοι των καταστημάτων δήλωσαν στο Reuters ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα απρόσιτα. «Πριν από τον πόλεμο, οι τιμές ήταν λογικές», είπε η Ραουάν Σαλούφ, υπάλληλος σε κατάστημα νυφικών.

«Αλλά τώρα, δεδομένων των συνθηκών στις οποίες βρισκόμαστε, η τιμή ενός φορέματος είναι εξωφρενική».

Από τα νυφικά στο ψωμί

Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και σε ότι αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης: περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της Γάζας βασίζεται σε «επιδοτούμενο ψωμί» (ναι καλά ακούσατε!) από αρτοποιεία που προμηθεύει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), όπου ένα πακέτο, που περιέχει περίπου οκτώ ή εννέα πίτες, πωλείται για περίπου 70 λεπτά. Περίπου το 20% του ψωμιού από τα αρτοποιεία που υποστηρίζει το WFP διανέμεται επίσης δωρεάν σε συσσίτια.

Ωστόσο, το WFP αναγκάστηκε να μειώσει τις προμήθειες σιταριού λόγω των περιορισμών στις εισαγωγές που επέβαλε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα πολλοί Παλαιστίνιοι να αναγκαστούν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις.

Μία από αυτούς είναι η 72χρονη Μαισάρ Αμπού Ρεκάμπ, μια χήρα που συντηρεί τρία μέλη της οικογένειάς της με αναπηρίες.

«Συνήθιζα να λαμβάνουμε ψωμί μέσω των σημείων διανομής του WFP, αλλά τώρα έχει γίνει πολύ δύσκολο να το προμηθευτούμε, εκτός αν περιμένουμε σε μεγάλες ουρές, και κανείς στην οικογένειά μας δεν είναι σε θέση να σταθεί σε αυτές», είπε στο Al Jazeera.

«Δεν υπάρχει σπίτι στη Γάζα που να μην βασίζεται στο ψωμί ως βασικό τρόφιμο, ειδικά με την έλλειψη άλλων ειδών», πρόσθεσε. «[Όμως] ένα καρβέλι ψωμί κοστίζει πλέον μεταξύ 10 και 15 σέκελ (2,90 έως 4,40 ευρώ), ενώ το μέσο νοικοκυριό χρειάζεται δύο πακέτα την ημέρα. Αυτό αποτελεί βαρύ φορτίο, ειδικά με τα χαμηλά εισοδήματα και τις αυξανόμενες τιμές».

*Με πληροφορίες από: Reuters & Al Jazeera

Βlockbuster ολκής 18.05.26

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Κάννες 16.05.26

«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Υγεία 09.05.26

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Κόσμος 18.05.26

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

«Είναι το ίδιο» 18.05.26

Ο Άνταμ ΜακΚέι επιτίθεται στους Δημοκρατικούς «που κερδίζουν χρήματα από το διεφθαρμένο σύστημα»

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

Ελλάδα 18.05.26

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

(Περίπου) τέλος 18.05.26

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Κρατικό χρέος 18.05.26

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος

Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Ποδόσφαιρο 18.05.26

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League

Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

Βlockbuster ολκής 18.05.26

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

