Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η αποξένωση και η σύνδεση αποτελούσαν τον πυρήνα της μουσικής του Ίαν Κέρτις για τους Joy Division. Τώρα, μια έκθεση στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει μια προσωπική ματιά στο συγκρότημα και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ο Ίαν Κέρτις είναι γνωστός κυρίως ως τραγουδιστής και συνθέτης του αγγλικού συγκροτήματος Joy Division. Αντιμετωπίζοντας σοβαρή κατάθλιψη και κρίσεις επιληψίας, αυτοκτόνησε σε ηλικία 23 ετών, το 1980, πριν από την πρώτη περιοδεία του συγκροτήματος στη Βόρεια Αμερική.

Τώρα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, η Voltz Clarke Gallery παρουσιάζει μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στην εξερεύνηση της ζωής και της δημιουργικής κληρονομιάς του ταλαντούχου μουσικού.

«Ian Curtis: Insight»

Η αναδρομική έκθεση, με τίτλο «Ian Curtis: Insight», αποτελείται από αρχειακό υλικό της Βιβλιοθήκης John Rylands, μιας από τις κορυφαίες ερευνητικές βιβλιοθήκες στον κόσμο και σημαντικού πολιτιστικού ιδρύματος με έδρα το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου -συγκεκριμένα από το British Pop Archive.

«Love Will Tear Us Apart»

Η έκθεση αναδεικνύει τον πολιτιστικό αντίκτυπο του συγκροτήματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και εξακολουθεί να επηρεάζει τη μουσική 50 χρόνια μετά. Εδώ, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μια προσωπική οπτική για το συγκρότημα και τον frontman του, μέσα από μια επιλογή χειρόγραφων στίχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του χιτ του 1980, «Love Will Tear Us Apart», καθώς και προσωπικές φωτογραφίες, επιστολές και άλλα εφήμερα αντικείμενα.

Σάμνερ και Χουκ

Εκτός από τον Κέρτις, το συγκρότημα από το Σάλφορντ αποτελούνταν από τον κιθαρίστα και πληκτροφόρο Μπέρναρντ Σάμνερ, τον μπασίστα Πίτερ Χουκ και τον ντράμερ Στίβεν Μόρις.

Ο Σάμνερ και ο Χουκ ίδρυσαν το συγκρότημα μετά από μια συναυλία των Sex Pistols τον Ιούνιο του 1976.

Εκτός από το «Love Will Tear Us Apart», οι Joy Division κυκλοφόρησαν τραγούδια όπως το «Atmosphere» (1980) και το «Transmission» (1979).

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις ΗΠΑ. Η έκθεση δίνει την αίσθηση ότι βυθίζεσαι μέσα στο εξώφυλλο ενός δίσκου, νιώθοντας την ένταση και τη δημιουργική ενέργεια που επικρατούσε μέσα στο συγκρότημα, η οποία αντανακλά επίσης το πολιτιστικό και βιομηχανικό τοπίο του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

New Order

Εδώ, ο Κέρτις δεν θεωρείται απλώς ένας καθοριστικός τραγουδιστής. Η έκθεση ξεπερνά τη μουσική πρόσοψη για να προσφέρει μια ακατέργαστη και ειλικρινή ματιά στη δημιουργικότητα που σημάδεψε τη σύντομη ζωή του, αλλά και των Joy Division (το συγκρότημα ανασχηματίστηκε ως New Order μετά το θάνατο του Κέρτις).

Η μεταφορά αυτών των αρχειακών τεκμηρίων στη Νέα Υόρκη μοιάζει με μια τιμητική ωδή στην περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Καθόρισε το post-punk

Ο Mat Bancroft, επιμελητής του British Pop Archive στη Βιβλιοθήκη John Rylands, δηλώνει: «Ο τραγουδιστής των Joy Division, Ίαν Κέρτις, αποτελεί μια καθοριστική μορφή στην ιστορία της βρετανικής λαϊκής κουλτούρας.

»Ένας στιχουργός και ερμηνευτής με βαθύ συναίσθημα και ενέργεια, ο οποίος, για πολλούς, καθόρισε το post-punk.

»Το προσωπικό του αρχείο περιέχει χειρόγραφους στίχους, την προσωπική του συλλογή δίσκων και βιβλίων, επιστολές θαυμαστών και διάφορα άλλα αντικείμενα. Η έκθεση Ian Curtis: Insight παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό μια επιλογή από αυτά τα υλικά».

*Με στοιχεία από wallpaper.com