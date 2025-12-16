magazin
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Music 16 Δεκεμβρίου 2025 | 13:20

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Στα 20 μου χρόνια, ήμουν μέλος του μεγαλύτερου συγκροτήματος στη Σουηδία. Αλλά μετά τη διάλυση των Gyllene Tider, έπεσα σε κατάθλιψη για δύο χρόνια. Στην αρχή, οι Roxette συγκροτούνταν μόνο όταν η Marie Fredriksson, η τραγουδίστριά μας, δεν ήταν απασχολημένη με τις σόλο δραστηριότητές της (σ.σ. η Marie Fredriksson έφυγε από τη ζωή στις 9 Δεκεμβρίου του 2019). Για να την κρατήσω στο συγκρότημα, έπρεπε να το κάνω επιτυχημένο, οπότε ήμουν πολύ αποφασισμένος.

Τότε, εκτός από τους Abba, η Σουηδία ήταν αουτσάιντερ στην ποπ μουσική. Ο στόχος μας ήταν απλώς να εισέλθουμε σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, ή ακόμα και στη Γερμανία. Αλλά η EMI Germany δεν μπορούσε να μας βάλει στο ραδιόφωνο, οπότε μου πρότειναν να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A☆THING☆ABOUT☆ROXETTE (@a.thing.about.roxette)

«Πρέπει να ήταν αγάπη, αλλά τώρα τελείωσε»

Έγραψα το It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted), όπως ήταν ο αρχικός τίτλος, στο πιάνο στο σπίτι μου στο Halmstad. Είχα ήδη αρχίσει να το γράφω ως ερωτικό τραγούδι: «Πρέπει να ήταν αγάπη, αλλά τώρα τελείωσε».

Ωστόσο, μετά από το αίτημα της γερμανικής δισκογραφικής εταιρείας, πρόσθεσα μια μοναδική αναφορά στα Χριστούγεννα στο δεύτερο κουπλέ. Ήταν άνοιξη και δεν ένιωθα πολύ χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Το demo που έκανα είχε απαίσια φωνητικά, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο τραγούδι να τραγουδήσεις, αλλά η Marie ήταν έτοιμη για την πρόκληση. Το ηχογραφήσαμε εγκαίρως για τα Χριστούγεννα του 1987 και στη Σουηδία μπήκε στο Top 5. Αλλά η EMI Γερμανίας το μίσησε και δεν το ήθελε.

Μερικά χρόνια αργότερα, αφού είχαμε ήδη άλλες επιτυχίες, η EMI με πήρε τηλέφωνο από το Λος Άντζελες και μου ζήτησε να γράψω ένα τραγούδι για την ταινία Pretty Woman, με πρωταγωνιστές τον Richard Gere και την Julia Roberts

To It Must Have Been Love των Roxette

YouTube thumbnail

Να η ευκαιρία!

Μερικά χρόνια αργότερα, αφού είχαμε ήδη άλλες επιτυχίες, η EMI με πήρε τηλέφωνο από το Λος Άντζελες και μου ζήτησε να γράψω ένα τραγούδι για την ταινία Pretty Woman, με πρωταγωνιστές τον Richard Gere και την Julia Roberts.

Το soundtrack είχε ήδη τραγούδια των David Bowie και Robert Palmer, αλλά εμείς ετοιμαζόμασταν να πετάξουμε για τη Νέα Ζηλανδία, οπότε τους είπα ότι ήμουν πολύ απασχολημένος. Τότε θυμήθηκα «το χριστουγεννιάτικο τραγούδι».

Επιστρέψαμε γρήγορα στο στούντιο, αλλάξαμε τους στίχους «Christmas Day» σε «a winter’s day» και προσθέσαμε μια νέα μελωδία κιθάρας στην αρχή. Λίγο αργότερα, ο σκηνοθέτης Garry Marshall τηλεφώνησε για να μου πει: «Ήθελα να σου πω ότι όταν παίζει το τραγούδι σου στην ταινία, δεν υπάρχει διάλογος. Είναι μόνο 55 δευτερόλεπτα της μουσικής σου που οδηγούν ολόκληρη την ταινία». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Με όλη της την καρδιά

Μια φορά, αφού γίναμε διάσημοι, 2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί το ίδιο βράδυ και ήταν πολύ ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν.

Έλαβα 4.000 κάρτες για τα γενέθλιά μου. Είχα ανθρώπους που κοιμόντουσαν στον κήπο μου, έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμα και την κεραία του αυτοκινήτου μου! Σήμερα, το τραγούδι πλησιάζει το ένα δισεκατομμύριο streams.

Ο κόσμος νομίζει ότι είναι μια δυναμική μπαλάντα, αλλά δεν είναι. Η παραγωγή είναι λιτή. Δεν χρειάζεται δυναμικά ακόρντα ή μεγάλες ενορχηστρώσεις: όλη η δύναμη βρίσκεται στη φωνή της Marie. Είχε την ικανότητα να εκφράζει με όλη της την καρδιά.

Αφού αρρώστησε, ήρθε σε μια από τις σόλο συναυλίες μου στο Άμστερνταμ και τη ρώτησα αν ήθελε να ανέβει μαζί μου στη σκηνή. Δεν είχε τραγουδήσει δημόσια για οκτώ χρόνια, αλλά ανέβηκε για το encore και τραγούδησε το It Must Have Been Love. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τόσο κόσμο να κλαίει. Η Marie πήρε τόση ενέργεια από αυτό που ήθελε να κάνει άλλο ένα άλμπουμ και να πάει σε περιοδεία, πράγμα που και κάναμε. Νομίζω ότι αυτό της έδωσε μερικά χρόνια ακόμα.

O Clarence Öfwerman / Photo: Wikimedia Commons

Ο παραγωγός Clarence Öfwerman δίνει τη δική του εκδοχή:

Ένας φίλος του μηχανικού μας είχε μόλις αγοράσει ένα στούντιο στη Στοκχόλμη που διέθετε ένα Synclavier, ένα από τα πρώτα ψηφιακά συνθεσάιζερ δειγματοληψίας, οπότε μεγάλο μέρος του It Must Have Been Love δημιουργήθηκε με προγραμματισμό.

Στη συνέχεια, προσθέσαμε ντραμς και κιθάρα στα στούντιο της EMI. Εγώ αυτοσχεδίασα το σόλο πιάνου, η μόνη φορά που το έχω κάνει αυτό. Αμέσως μετά το σόλο, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή τόνου, όπου η Marie ξαφνικά τραγουδάει πολύ πιο ψηλά. Είναι πραγματικά δύσκολο να τραγουδήσεις έτσι, αλλά η φωνητική της απόδοση ήταν εξαιρετική.

Δεν ήταν ένα τραγούδι για πάρτι, οπότε δεν προσπαθήσαμε να το κάνουμε χριστουγεννιάτικο, με καμπάνες ή οτιδήποτε άλλο. Για τη δεύτερη έκδοση, η Marie ήρθε ξανά για να τραγουδήσει την αλλαγμένη φράση «a winter’s day».

Κατά τα άλλα, οι δύο εκδοχές δεν διαφέρουν πολύ. Για τη δεύτερη, όμως, ο μηχανικός μίξης στο Λος Άντζελες έβαλε πολύ γκέιτ ρεβέρ στο σνάρ ντραμ, το οποίο αποκαλούσε «τυχερό σνάρ», επειδή είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε περίπου 10 Νο1 σινγκλ.

Πριν βγει η ταινία, είχαμε σχεδόν ξεχάσει το τραγούδι και δεν το παίζαμε ζωντανά. Τότε ξαφνικά έγινε τεράστια επιτυχία. Δεν γνώρισα ποτέ τον Richard Gere ή την Julia Roberts, αλλά θα θυμάμαι πάντα εκείνη την πρώτη μέρα που ήμασταν όλοι μαζί στο στούντιο.

Ο Per μας έφτιαξε μπλουζάκια που έγραφαν: «Σήμερα η Σουηδία, αύριο ο κόσμος». Όλοι γελάσαμε και είπαμε: «Συνέβη στους Abba, αλλά δεν θα ξανασυμβεί ποτέ». Και τότε συνέβη.

*Το Don’t Bore Us – Get to the Chorus!, το Greatest Hits των Roxette (έκδοση 30ής επετείου) είναι διαθέσιμο.

*Με στοιχεία από theguardian.com

