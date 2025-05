Τέχνη οργίων, ερωμένες στο ίδιο σπίτι κι ένα όπλο – Το να είσαι η έφηβη κόρη του Φρανκ Ζάπα ήταν εφιάλτης

Η φήμη ήρθε νωρίς για τη Μουν Γιούνιτ Ζάπα (Moon Unit Zappa), τη μεγαλύτερη κόρη του θρυλικού μουσικού Φρανκ και της συζύγου του, Γκέιλ Ζάπα, αν και όχι από επιλογή. Το ασυνήθιστο όνομά της, που επινόησε ο πατέρας της – το «Γιούνιτ» υποτίθεται ότι εννοούσε τον οικογενειακό τους δεσμό – σήμαινε ότι όλοι ήξεραν ποια ήταν από τη βρεφική της ηλικία.

Η εφηβεία της έφερε ένα νέο κύμα διασημότητας, το οποίο, όπως σημειώνει, «δεν το ζήτησα κιόλας». Μια σπάνια και αυθόρμητη στιγμή με τον πατέρα της στο στούντιο του σπιτιού τους, κατά τη διάρκεια της οποίας την κατέγραψε να αναφωνεί μια φράση της εφηβικής γλώσσας της Καλιφόρνιας -«είναι, όπως, grody to the max!» – έγινε το κεντρικό κομμάτι του νέου του σινγκλ «Valley Girl».

Κυκλοφόρησε το 1982, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Φρανκ και έφερε την απρόθυμη Μουν, τότε μια 14χρονη με ακμή και απελπιστικά αδέξιες κινήσεις, στο προσκήνιο.

Η γκρούπι που ζούσε στο σπίτι τους

Στα απομνημονεύματά της, Earth to Moon, θυμάται ότι εμφανίστηκε μαζί με τον Φρανκ σε τηλεοπτικές εκπομπές, μεταξύ άλλων στο Late Night with David Letterman, όπου γρήγορα έμαθε ότι ορισμένες ιστορίες θα προκαλούσαν «μεγάλες αντιδράσεις».

Όπως εκείνη για την γκρούπι από το Κιουί που μετακόμισε στο σπίτι της οικογένειας ή η αντισυμβατική ιστορία για τη διαπαιδαγώγηση των γονέων, για τη φορά που η Γκέιλ έβαλε χειροπέδες «σε εμένα και τον μικρότερο αδελφό μου, Ντουίζιλ, στους αστραγάλους, ηχογράφησε τον καυγά μας και μας τον έπαιξε στο μαγνητόφωνο. Ήταν μια μπερδεμένη εποχή».

Ο πίνακας με ένα όργιο στα σαλόνι

Η Μουν, 57 ετών, είναι μια ανοιχτή, εύγλωττη και γελαστή γυναίκα. Κινείται μεταξύ στυγνής αισιοδοξίας και αισθητού θυμού για τη μεταχείρισή της από τους ναρκισσιστές γονείς της -εκτός από τον Ντουίζιλ έχει δύο ακόμα αδέλφια, τον Αχμέτ και τη Ντίβα. Το βιβλίο της, που κυκλοφορεί αυτόν τον μήνα, είναι ένα άγριο ανάγνωσμα, συγκλονιστικό και απίθανα αστείο, καθώς καταγράφει τη ζωή στο ακατάστατο σπίτι τους στο Laurel Canyon, ένα μέρος που ήταν μονίμως υπό κατασκευή, που σπάνια καθαριζόταν και είχε έναν πίνακα με ένα όργιο στο σαλόνι.

Η παιδική ηλικία, όπως μαθαίνουμε, ήταν μια περίοδος βαθιάς ανησυχίας και αναταραχής για τη Μουν, το όνομα της οποίας αποδείχθηκε ότι ήταν το μικρότερο από τα προβλήματά της. Ως το μεγαλύτερο παιδί, ήταν ταυτόχρονα συντετριμμένη από την έλλειψη ενδιαφέροντος του πατέρα της για τα παιδιά του και όμηρος των αλλοπρόσαλλων διαθέσεων της μητέρας της.

Θυμάται τον Φρανκ να την ξυπνάει ένα βράδυ και να της λέει: «Η Γκέιλ είναι σε έξαλλη κατάσταση. Θέλω να κρύψεις το όπλο».

Ο θυμός των άλλων

Και έτσι, ενώ η διαδικασία της συγγραφής ήταν ενίοτε καθαρτική, ήταν επίσης επώδυνη, καθώς άνοιγαν ξανά παλιές πληγές. «Έπρεπε να θυμάμαι ότι έβγαζα έναν νέο εαυτό καθώς περνούσα από αυτή την αναβίωση των πραγματικά χειρότερων εμπειριών της ζωής μου», σκέφτεται η Μουν.

«Μερικές φορές, ένιωθα πραγματικά σαν να πέφτω από το διάστημα». Ακόμη και η διαδικασία προώθησης φέρνει στην επιφάνεια περίπλοκα συναισθήματα. «Έχω κάνει εκδηλώσεις και οι άνθρωποι έχουν αυτόν τον δίκαιο θυμό για λογαριασμό μου και είναι σαν να με χτυπάει ξανά ένα κύμα συναισθημάτων.

»Προχωράς στη ζωή σου και μετά κάποιος λέει: «Είμαι τόσο θυμωμένος για σένα». Και τότε σκέφτεσαι: ‘Ω, Θεέ μου, ήταν χειρότερο απ’ ό,τι νόμιζα’».

«Δεν έλεγε καν «Τι κάνετε;» στα παιδιά του. Αυτό είναι εξωφρενικό για μένα. Αν αυτό είναι το νόημα της ιδιοφυΐας, τότε, μπα! Όχι ευχαριστώ!»

Η οικογένεια σε απόσταση

Ο Φρανκ Ζάπα έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μετά από μια εμφάνισή του στο The Steve Allen Show, κατά την οποία έπαιξε με ένα ποδήλατο ως μουσικό όργανο. Αργότερα, ανακάτεψε συνθέσεις τζαζ και κλασικά στυλ με σουρεαλιστικές ιστορίες σε cult επιτυχίες όπως το «Don’t Eat the Yellow Snow» και το «Bobby Brown», για έναν περήφανο μισογύνη που σκέφτεται να βιάσει μια μαζορέτα.

Ο Φρανκ ήταν ένας δηλωμένος εργασιομανής που κυκλοφόρησε 62 άλμπουμ στη διάρκεια της ζωής του – πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος το 1993 σε ηλικία 52 ετών – και ενέπνευσε ένθερμη αφοσίωση από τους θαυμαστές του, οι οποίοι τον αποκάλεσαν δημιουργική ιδιοφυΐα.

Όταν δεν ήταν σε περιοδεία με το συγκρότημά του, τους Mothers of Invention, βρισκόταν στο στούντιο του σπιτιού του και κρατούσε αποφασιστικά την οικογένειά του σε απόσταση.

Ένας πατέρας στον κόσμο του

Η αναφορά της λέξης «ευφυία» προκαλεί ένα χλευαστικό γελάκι στη Μουν. «Υπάρχει αυτή η περίεργη διχοτομία του να αποκαλούν τον πατέρα μου ιδιοφυΐα και του γεγονότος ότι δεν φρόντισε καν να βεβαιωθεί ότι τα παιδιά του ήταν καλά. Δεν επένδυσε στις σπουδές μας ή στο μέλλον μας.

»Δεν έλεγε καν «Τι κάνετε;» στα παιδιά του. Αυτό είναι εξωφρενικό για μένα. Αν αυτό είναι το νόημα της ιδιοφυΐας, τότε, μπα! Όχι ευχαριστώ!».

Ωστόσο, η Μουν αναγνωρίζει το χάρισμα του πατέρα της και μπορεί να δει την έλξη που ασκούσε σε όσους είχαν την τύχη να μην είναι εξαρτώμενοι από αυτόν.

«Γι’ αυτούς αντιπροσώπευε την ελευθερία, την ακεραιότητα, την ευαισθησία και την εναντίωση στην αδικία. Μίλησε στους περιθωριοποιημένους και στους περίεργους. Όντως παρατήρησα ότι είχε μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους. Και εξακολουθούν να είναι λυσσασμένοι, οι άνθρωποι που τον αγαπούν τον αγαπούν για πάντα».

Σεξ στο διπλανό δωμάτιο των παιδιών του

Ανάμεσα σε αυτούς τους λάτρεις ήταν και η Γκάιλ, ένα πρώην μοντέλο που έκανε μια σύντομη εισβολή στη μουσική με μια παρωδία των Sonny και Cher με τίτλο «Bunny and Bear» και η οποία γνώρισε τον Φρανκ Ζάπα ενώ εργαζόταν ως γραμματέας στο διάσημο νυχτερινό κέντρο Whiskey a Go Go του Λος Άντζελες.

Η Γκέιλ αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της παρά την οργή της για την άφθονη και κατάφωρη ερωτοτροπία του. Μαζί με το να φέρνει ερωμένες στο σπίτι της οικογένειας, ο Φρανκ πήρε κάποτε τη Μουν και τον αδερφό της σε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη στα πρώτα τους εφηβικά χρόνια για να δουν το μιούζικαλ Cats.

Μετά την παράσταση, παράτησε τα παιδιά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με υπηρεσία δωματίου και εξαφανίστηκε. Αργότερα εκείνο το βράδυ, η Μουν ξύπνησε από έναν χτύπο στο διπλανό δωμάτιο: ήταν ο πατέρας της που έκανε σεξ με μια από τις χορεύτριες της παράστασης.

«Το θέμα είναι», λέει η Μουν, «ότι απατούσε και έλεγε στην Γκέιλ: ‘Πάντα επιστρέφω σε σας. Δεν έχουν σημασία για μένα’. Αλλά ως παιδί, ο τρόπος που το ερμήνευσα αυτό ήταν: ‘Προτιμώ να περνάω χρόνο με ανθρώπους που δεν με ενδιαφέρουν παρά με εσένα ή το ίδιο μου το παιδί’. Ο εγκέφαλός μου έλεγε ότι αξίζω λιγότερο για αυτόν».

Η απομάκρυνση από το οικογενειακό σπίτι

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που, όταν η Μουν έφτασε στα μέσα της εφηβείας της, ήταν αποφασισμένη να φύγει από το σπίτι της. Στα 17 της, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που είχε κερδίσει από το «Valley Girl» και τις σποραδικές δουλειές υποκριτικής που ακολούθησαν (στους τίτλους της περιλαμβάνονται η αστυνομική σειρά CHiPs και η κωμική σειρά The Facts of Life), αγόρασε το πρώτο της σπίτι.

Μόλις έφτασε εκεί, θυμάται «κυριολεκτικά απλά ξάπλωσα στο πάτωμα και κοίταζα το ταβάνι γιατί είχα βγει έξω, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω με τον εαυτό μου. Ήταν σαν να είχα εκτίσει ποινή φυλάκισης για κάτι που δεν είχα διαπράξει, και μετά, όταν αποφυλακίστηκα, να μην ήξερα πώς να είμαι στον κόσμο».

Αναζήτησε καθοδήγηση από έναν πνευματικό γκουρού, καθώς «ήμουν προετοιμασμένη για υποταγή. Είχα εκπαιδευτεί να μην θέλω τίποτα και να μην είμαι τίποτα. Δόξα τω Θεώ, αυτός ο γκουρού δεν με άφησε να κόψω τα μαλλιά μου, να απαρνηθώ τα εγκόσμια και να μετακομίσω στην Ινδία. Μου είπε: «Ανήκεις στον κόσμο»».

Η επιστροφή στο οικογενειακό σπίτι

Σε κάθε περίπτωση, η ανεξαρτησία της Μουν έμελλε να είναι βραχύβια. Λίγο καιρό αφότου ο Φρανκ διαγνώστηκε με καρκίνο το 1990, η Γκέιλ την επισκέφθηκε και της ανακοίνωσε: «Μας κόστισες 200.000 δολάρια για να σε μεγαλώσουμε, οπότε πρέπει να πουλήσουμε το σπίτι σου για να πληρώσουμε τις θεραπείες του πατέρα σου για τον καρκίνο, επειδή δεν έχει ασφάλιση υγείας».

Η Μουν, πάντα υπάκουη κόρη, πούλησε το σπίτι της και επέστρεψε στο σπίτι της.

Μετά το θάνατο του Φρανκ, βρήκε σιγά σιγά το δρόμο της στον κόσμο της εργασίας, κάνοντας τέχνη, συνεχίζοντας να παίζει και γράφοντας ένα ημι-αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, το America the Beautiful, το 2001.

Η πληγή που αιμορραγεί

Την επόμενη χρονιά, η Μουν παντρεύτηκε τον Πολ Ντουσέτ, από το συγκρότημα Matchbox Twenty, και απέκτησαν μια κόρη, τη Ματίλντα (η Μουν και ο σύζυγός της χώρισαν το 2014).

Το γεγονός ότι έγινε μητέρα έφερε στο προσκήνιο πόσα λίγα είχε μάθει από τη δική της μητέρα. «Ήταν σαν να λέω, «Ουάου, δεν είχα διδαχθεί πώς να το κάνω αυτό». Και έτσι η πληγή άνοιξε ξανά, γιατί δεν μπορούσα να μην σκέφτομαι: «Κανείς δεν το έκανε αυτό για μένα»».

Στην ερώτηση γιατί περίμενε τόσο καιρό για να γράψει για τους γονείς της, απαντά: «Γιατί πάντα πίστευα ότι ήταν η ιστορία της Γκέιλ που έπρεπε να ειπωθεί. Η Γκέιλ αγαπούσε τη μουσική. Η Γκέιλ διάλεξε τον πατέρα μου ως σύντροφο και είχε μια ζωή μαζί του»

Στη συνέχεια όμως άλλαξε γνώμη. Αυτό συνέβη εν μέρει επειδή «έγινε σαφές ότι οι άνθρωποι είχαν ενδιαφέρον να θέλουν να ακούσουν πώς ήταν ως κόρη του», αλλά κυρίως λόγω της διαβόητης διαθήκης της μητέρας της.

Τα «μαχαίρια» μεταξύ των αδερφών

Το 2015, η Γκέιλ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα, αφήνοντας πίσω της τεράστιο χρέος, όπως ακριβώς και ο σύζυγός της. Άφησε επίσης τη μερίδα του λέοντος της περιουσίας του Ζάπα στα μικρότερα παιδιά της, δίνοντας στη Ντίβα και τον Αχμέτ από 30% και στους Ντουίζιλ και Μουν από 20%.

Αυτό έθεσε τα μικρότερα αδέλφια σταθερά επικεφαλής όλων των θεμάτων του Φρανκ, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με την κληρονομιά και το καταπίστευμά του, και επίσης πρόκειται να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο από τυχόν μελλοντικά κέρδη, παρά το γεγονός ότι η Μουν φρόντιζε τη μητέρα της κατά το τελευταίο έτος της ζωής της.

Ακολούθησε μια δεκαετία μαχών μεταξύ των παιδιών του Ζάπα, στις οποίες συχνά εμπλέκονταν δικηγόροι. Η Μουν έκτοτε αποφάσισε ότι η μητέρα της τής έκανε χάρη «αν και δεν την ευχαριστώ γι’ αυτό».

«Αντί να γίνω θύμα αυτής της περίστασης είπα να ρισκάρω με τα δικά μου ταλέντα».

Το παρελθόν στο παρελθόν

Και πώς είναι τώρα η σχέση της με τα αδέλφια της; «Λοιπόν, ο Αχμέτ διάβασε το βιβλίο και είπε ότι του άρεσε, οπότε αυτό ήταν αρκετά υπέροχο. Ο Ντουίζιλ δεν μιλάει σε κανέναν από εμάς αυτή τη στιγμή, αλλά η Ντίβα και εγώ κάναμε κάποια καλή πρόοδο.

»Νομίζω ότι εν μέρει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχω σταματήσει να ελπίζω ότι οι σχέσεις θα είναι σχέσεις τύπου κάρτας Hallmark. Απλά τις αφήνω να είναι αυτό που είναι».

Η Μουν κάνει τώρα μαθήματα γιόγκα και διαλογισμού και έχει τη δική της μάρκα τσαγιού. Γράφει επίσης ένα ακόμη βιβλίο. «Δοκιμάζω τη μυθοπλασία γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου μπορώ να αφήσω το παρελθόν στο παρελθόν» λέει χαμογελώντας. «Και ξέρετε κάτι; Είναι ωραίο συναίσθημα».

*Το βιβλίο «Earth to Moon» της Moon Unit Zappa (White Rabbit) κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου.

*Με στοιχεία από independent.co.uk | Αρχική Φωτό: Φρανκ και Μουν Ζάπα Credit: Norman Seeff