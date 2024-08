«Ένας ηλίθιος με παιδιά» – Ο Λίαμ Γκάλαχερ είναι ο χειρότερος σύζυγος στον κόσμο λένε οι πρώην του

«Να μην αγαπιέσαι και να μην μπορείς να αγαπήσεις». Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος του Λίαμ Γκάλαχερ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο πρώην frontman των Oasis σε συνέντευξή του το 2020. Μια εξομολόγηση της οποίας η ευαισθησία έρχεται σε σύγκρουση με την αυθάδη και αναιδή δημόσια περσόνα του τραγουδιστή από το Μάντσεστερ και, κυρίως, με μια ερωτική πορεία που σημαδεύτηκε από απιστίες, απουσίες και άτυχους γάμους.

Στα 51 του χρόνια, ο Γκάλαχερ μοιάζει έτοιμος να επανορθώσει για τις αμαρτίες της παρατεταμένης νιότης του τόσο από άποψη υγείας – πάσχει από αρθρίτιδα, ψωρίαση και αυτοάνοσο νόσημα που τον έχουν οδηγήσει να μειώσει την κατανάλωση ορισμένων ουσιών – όσο και συναισθηματικά, αποκαθιστώντας ή υφαίνοντας για πρώτη φορά πατρικούς δεσμούς με τους διάφορους απογόνους του.

Από την αδελφική πλευρά, όσον αφορά τη συμφιλίωση με τον αδελφό του Νόελ και την επιστροφή των Oasis στη σκηνή 15 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, δεν υπάρχουν νέα.

«Αν ποτέ χρειαστούν κάτι, να με φωνάξουν»

«Υπήρξα λίγο άθλιος σύζυγος και αυτό επηρέασε τα παιδιά μου και το μετανιώνω», εξομολογήθηκε στο ντοκιμαντέρ Liam Gallagher: As It Was (2019). Ο Λίαμ έχει τέσσερα παιδιά από τέσσερις διαφορετικές σχέσεις. Το νεότερο δεν το έχει συναντήσει ακόμη από κοντά.

Η Τζέμα, 11 ετών, γεννήθηκε από τη σχέση του με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Λάιζα Γκορμπάνι. «Τους εύχομαι καλή τύχη. Αν ποτέ χρειαστούν κάτι, να με φωνάξουν», είπε αναφερόμενος στο κοριτσάκι. Η είδηση της εγκυμοσύνης της Γκορμπάνι ήταν η αφορμή για τη διάλυση του γάμου του με τη Νικόλ Άπλετον, μέλος του ποπ συγκροτήματος All Saints.

Όπως αποκαλύφθηκε στη δικαστική διαδικασία για την επισημοποίηση του διαζυγίου τους, ο Γκάλαχερ της είπε για τη μοιχεία λίγες ώρες πριν η είδηση έρθει στο φως της δημοσιότητας από τον Τύπο. Της το είπε από το τηλέφωνο, ενώ η Άπλετον βρισκόταν σε διακοπές τον Ιούλιο του 2013. Ο ίδιος έχει εξομολογηθεί ότι το μεγαλύτερο παράπονό του στη ζωή είναι ότι «διαλύει γάμους και είναι ένας γαμημένος ηλίθιος με παιδιά».

Ζήτησε από την Άλεν να μην πει τίποτα

Δεν ήταν το πρώτο ερωτικό στραπάτσο για τον ροκ σταρ. Λίγους μήνες αφότου παντρεύτηκε την Άπλετον, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2008, ο Γκάλαχερ είχε άλλη μια εξωσυζυγική σχέση. Αυτή τη φορά ήταν με την τραγουδίστρια Λίλι Άλεν, εν μέσω πτήσης, ενώ οι δυο τους πήγαιναν στο φεστιβάλ Fuji Rock στην Ιαπωνία.

Ο Γκάλαχερ ζήτησε από την Άλεν να μην πει τίποτα για τη συνάντησή τους, επειδή ήταν παντρεμένος, αλλά οι φήμες πήραν τόσο μεγάλη έκταση που τελικά τηλεφώνησε στην τραγουδίστρια για να την παρακαλέσει να μιλήσει στη γυναίκα του και να τα αρνηθεί όλα.

«Όταν με ενημέρωσε για την αποκάλυψη τρομοκρατήθηκα, παρόλο που δεν ήμουν εγώ αυτή που ήταν παντρεμένη ή που ήταν άπιστη» σχολίασε η Άλεν στα απομνημονεύματά της My Thoughts Exactly. Η Άπλετον και ο Γκάλαχερ έχουν έναν γιο μαζί, τον Τζιν, 23 ετών, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη του περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο με το συγκρότημά του, Villanelle, αφού «άνοιξε» για τον πατέρα του στην πιο πρόσφατη περιοδεία του.

Οι Oasis

Ο Λένον και ο Τζιν Γκάλαχερ

H Μόλι Μούρις

Καμία κακία προς τον απόντα πατέρα της

Ο Γκάλαχερ έχει δύο ακόμη απογόνους, επίσης προϊόν εξωσυζυγικών σχέσεων. Η μεγαλύτερη είναι η Μόλι Μούρις, 26 ετών, η οποία σπούδασε κοινωνιολογία και πολιτική και εργάζεται στο Centrepoint, μια φιλανθρωπική οργάνωση αστέγων. Ο τραγουδιστής τη συνάντησε για πρώτη φορά το 2018.

Συναντήθηκαν σε μια παμπ, μέθυσαν και, σύμφωνα με τον «πατέρα», «δακρύσαμε και λοιπά». Στη συνέχεια η Μόλι βρέθηκε με τους άλλους δύο γιους του Γκάλαχερ σε μια συναυλία των Rolling Stones και, λίγες ημέρες αργότερα, σε ένα ταξίδι στην Ίμπιζα με ιδιωτικό τζετ.

Ο Γκάλαχερ μάλιστα της αφιέρωσε ένα τραγούδι, το Now That I’ve Found You. Η Μόλι διαβεβαίωσε τους Times ότι δεν κρατούσε καμιά κακία ή πικρία προς τον απόντα πατέρα της: «Όλα συνέβησαν με τον τρόπο που έπρεπε να συμβούν. Τα πηγαίνουμε καλά και είμαι ευτυχισμένη που τον έχω τώρα».

Ο τραγουδιστής των Oasis ήταν τακτικά άπιστος, αλλά η Κένζιτ παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε που διέλυσε τη σχέση τους γι’ αυτόν τον λόγο

Το ζευγάρι έγινε το πρόσωπο της αναβίωσης του Cool Britannia

Η γέννηση της Μόλι την άνοιξη του 1998 απασχόλησε τα ταμπλόιντ για μήνες. «Την εβδομάδα αφότου με παντρεύτηκε, πήγε στο Λος Άντζελες και κοιμήθηκε με εκείνη την κοπέλα, τη Λίζα Μούρις, και την άφησε έγκυο. Τι κάθαρμα», αποκάλυψε στον Τύπο η Πάτσι Κένζιτ, η πρώτη σύζυγος του Γκάλαχερ.

Η ηθοποιός του Lethal Weapon 2, μοντέλο και τραγουδίστρια του συγκροτήματος Eighth Wonder ήταν μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή, ένα σύμβολο του σεξ, η αφίσα του οποίου κοσμούσε τους τοίχους πολλών εφήβων.

Μαζί, το ζευγάρι έγινε το πρόσωπο της αναβίωσης του Cool Britannia, μιας εποχής ελπίδας κατά την οποία το Λονδίνο ήταν και πάλι η πρωτεύουσα του πολιτιστικού κόσμου μετά από χρόνια θατσερικού σκοταδισμού -από την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι τους Beckhams, τον Alexander McQueen, τον Damon Albarn, τον Tony Blair, τον Jarvis Cocker, τις ταινίες του Hugh Grant και τα έργα του Damien Hirst.

Αλλά ήταν ο Λίαμ και η Πάτσι, η Πάτσι και ο Λίαμ, που επιλέχθηκαν από την αμερικανική έκδοση του περιοδικού Vanity Fair για να εκπροσωπήσουν, ξαπλωμένοι στο κρεβάτι κάτω από σεντόνια με το σήμα του Union Jack, το φαινόμενο που θα κυριαρχούσε στον κόσμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

«Έκλαιγα κάθε μέρα του γάμου μου»

Η στενή φίλη της Κένζιτ, η Μούρις, ήταν αυτή που τους σύστησε για πρώτη φορά. Ξεφεύγοντας από την παρακολούθηση του Τύπου, και μετά από μερικές αποτυχημένες προσπάθειες, παντρεύτηκαν με απόλυτη μυστικότητα, μόνοι τους, στις 8.30 π.μ., στο ληξιαρχείο του Westminster.

Η σχέση τους, πέρα από τη γέννηση της Μόλι, μαστιζόταν από σκάνδαλα. «Έκλαιγα κάθε μέρα του γάμου μου», θα παραδεχτεί η Κένζιτ, καθημερινή μάρτυρας του ασταθούς χαρακτήρα και των κρίσεων θυμού που σκηνοθετούσε ένας Γκάλαχερ βυθισμένος στις εξαρτήσεις.

Ο τραγουδιστής των Oasis ήταν τακτικά άπιστος, αλλά η Κένζιτ παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε που διέλυσε τη σχέση τους γι’ αυτόν τον λόγο: «Είχα ακούσει όλες τις φήμες για τις γυναικείες σχέσεις του και ήξερα ακριβώς τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη μου», είπε. «Ο Λίαμ ήταν πολύ νέος και μπορούσα επίσης να δω τους πειρασμούς που τον περιέβαλλαν. Δεν ήμουν αφελής για το πόσο μεθυστικό μπορεί να είναι – και όλα αυτά ήταν καινούργια για τον Liam».

Ντέμπι Γκουίθερ και Λίαμ

Ανέβαλε τον τρίτο γάμο λόγω ισχίου

Τα χρόνια του ειδυλλίου τους είχαν ως αποτέλεσμα τη γέννηση του Λένον, ο οποίος στα 23 του χρόνια εκμεταλλεύτηκε το επιφανές επώνυμό του και την εκπληκτική σωματική ομοιότητα με τον πατέρα του για να χαράξει μια θέση ως μοντέλο στη διεθνή πασαρέλα, δουλεύοντας για οίκους όπως ο Saint Laurent και ο Lanvin. Είναι επίσης το πρόσωπο της Barbour.

Με εξαίρεση την Τζέμα, η σχέση μεταξύ των υπόλοιπων αδελφών φαίνεται απροσδόκητα αρμονική και στενή, αν αναλογιστεί κανείς το ιστορικό του πατέρα τους. Απολαμβάνουν μαζί τις διακοπές τους και μάλιστα πόζαραν με τον Λίαμ σε ένα αφιέρωμα των Times για την Ημέρα του Πατέρα το 2019.

Ο Γκάλαχερ δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να επιβεβαιώσει ότι αποδέχτηκε την πρόταση επειδή «θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια καλή δημοσιότητα». Η πρόταση προήλθε από την τωρινή του σύντροφο, την οποία περιγράφει ως «σωτήρα». Η Ντέμπι Γκουίθερ, παραγωγός και μάνατζερ του καλλιτέχνη, μοιράζεται τη ζωή της μαζί του από το 2013, όταν οι κάμερες τους έπιασαν να φιλιούνται στην Ίμπιζα. Έξι χρόνια αργότερα, σε ένα ταξίδι στις ακτές του Αμάλφι, αρραβωνιάστηκαν, αλλά ο τρίτος γάμος του Γκάλαχερ αναβλήθηκε το 2023 λόγω των προβλημάτων του ισχίου του.

Παρά τη σταθερότητα του ζευγαριού, πριν από λίγο καιρό εμφανίστηκαν πάλι στις εφημερίδες, όταν ο Γκάλαχερ φέρεται να άρπαξε την Γκουίθερ από το λαιμό σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου

Η καλή του η καρδιά

Παρά τη σταθερότητα του ζευγαριού, πριν από λίγο καιρό εμφανίστηκαν πάλι στις εφημερίδες, όταν ο Γκάλαχερ φέρεται να άρπαξε την Γκουίθερ από το λαιμό σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, μια επίθεση που αρνήθηκε ο τραγουδιστής στα σόσιάλ του χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει τα κουτσομπολιά των μέσων ενημέρωσης.

Παρόλο που τα ταμπλόιντ χαρακτηρίζουν τη σχέση τους «τοξική», η Γκουίθερ ήταν πάντα σταθερή υπερασπίστρια της καλής καρδιάς του αρραβωνιαστικού της. Στο ντοκιμαντέρ του 2019 για τον Γκάλαχερ, δήλωσε: «Ο Λίαμ που ξέρω και ο Λίαμ που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας είναι εντελώς διαφορετικοί. Μερικές φορές πίνει πάρα πολύ, είναι παρορμητικός και αθυρόστομος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και τρυφερός.

»Είναι πολύ υπεύθυνος με την οικογένεια. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται σε μένα, στα μέλη της οικογένειάς μου, στα παιδιά του και στη μητέρα του είναι ο λόγος που τον αγαπώ».

*Με στοιχεία από elpais.com